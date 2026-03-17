Resumen

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Los debates oficiales del JNE con miras a las elecciones 2026 se realizarán los días 23, 24 y 25 de marzo | Foto: Andina / Archivo
Los debates oficiales del JNE con miras a las elecciones 2026 se realizarán los días 23, 24 y 25 de marzo | Foto: Andina / Archivo
Por Redacción EC

La plataforma Semáforo Oncológico hizo un llamado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que considere incluir el tema ‘Salud’ en los debates presidenciales que se desarrollarán entre el 23 de marzo y el 1 de abril.