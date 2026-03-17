La plataforma Semáforo Oncológico hizo un llamado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que considere incluir el tema ‘Salud’ en los debates presidenciales que se desarrollarán entre el 23 de marzo y el 1 de abril.

En un comunicado, detalló que, actualmente, los temas definidos para la primera fase de debates oficiales organizados por el JNE (23, 24 y 25 de marzo) “se limitan a seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad” e “integridad pública y lucha contra la corrupción”.

“Es necesario darle a la salud el lugar que merece. Sin ella todo lo demás carece de valor y resulta imposible disfrutar de una vida plena”, acotó.

Asimismo, Semáforo Oncológico expresó su preocupación ante la “falta de compromiso” de algunos aspirantes a la presidencia, después de que solo 13 de 36 candidatos presidenciales participaran del reciente debate de propuestas en salud organizado por el Colegio Médico del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia.

Según el informe de la OCDE sobre el sistema de salud peruano (2025), es urgente resolver los siguientes aspectos:

Fragmentación y desigualdad: el sistema de salud peruano está altamente fragmentado entre distintos subsistemas (como el SIS y Essalud), lo que genera una asignación ineficiente de los recursos y profundas desigualdades en el acceso a una atención de calidad.

Insuficiente financiamiento público: El Perú asigna apenas el 6.2% de su PBI a la salud, un nivel de gasto público muy por debajo del promedio de otros países de la región. Esta carencia provoca que las familias asuman los gastos de su propio bolsillo, afectando severamente su economía ante enfermedades de alto costo.

Déficit crítico de personal médico: Nuestro sistema adolece de una preocupante escasez de profesionales de la salud, con apenas 1.6 médicos por cada 1.000 habitantes, y severas brechas geográficas (solo el 9.8% de los médicos están en zonas rurales).

Fallas en el primer nivel de atención: las carencias en la atención primaria obligan a los pacientes a depender de los hospitales, limitando el diagnóstico temprano de enfermedades crónicas, mientras que la falta de un sistema de salud interconectado impide el seguimiento adecuado de las historias clínicas y tratamientos.

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