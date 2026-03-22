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El Reniec amplió sus horarios de atención los fines de semana para la entrega de DNI. (Foto: Reniec)
El Reniec amplió sus horarios de atención los fines de semana para la entrega de DNI. (Foto: Reniec)
Por Redacción EC

A pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de sus horarios de atención los fines de semana para facilitar la entrega a los ciudadanos de sus documentos nacionales de identidad (DNI).

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