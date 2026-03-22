A pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de sus horarios de atención los fines de semana para facilitar la entrega a los ciudadanos de sus documentos nacionales de identidad (DNI).

Karem Pardo, directora de Servicios Registrales y vocera del Reniec, dijo a RPP Noticias que los sábados atenderán en total 72 agencias a nivel nacional, 24 de las cuales están en Lima.

En tanto, los domingos unas 33 sedes se encuentran habilitadas en todo el Perú para que los ciudadanos puedan recoger sus DNI. También detalló que son más de 750 mil los documentos ya distribuidos en todo el país para que sean recogidos.

“Nosotros estamos atendiendo los sábados y domingos en diferentes agencias o sedes a nivel nacional. Van a estar abiertas para que los ciudadanos puedan recoger su DNI, que es el trámite que hemos priorizado para estos fines de semana hasta el 12 de abril”, indicó.

Pardo instó a los ciudadanos a verificar el estado de sus trámites a través de la página web del Reniec, para asegurarse de que su DNI ya se encuentre disponible para recoger en la agencia asignada.

“En ese sentido, exhortamos a la población para que revisen primero en la página web. Si su trámite ya está al 100 %, quiere decir que sus DNIs ya están en las agencias. Tenemos 760 mil DNIs ya distribuidos en todas las agencias del Perú para que los puedan recoger”, acotó.

Finalmente, la vocera del Reniec detalló que las agencias estarán abiertas desde las 8:15 a.m. hasta la 1:45 p.m. los fines de semana en los distritos de Independencia, Miraflores, San Borja, Jesús María y Puente Piedra.

Asimismo, en Santa Anita, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Cieneguilla, Lurín, Callao y Chosica. También atenderán las sedes ubicadas en ciudades como Barranca, Huacho, Áncash, entre otras.

El dato

La mayor cantidad de DNI pendientes de recoger se concentra en la Jefatura Registral de Lima con 299 mil 907 documentos, seguida de Piura (95 mil 480), Trujillo (66 mil 489), Arequipa (38 mil 097), Huancayo (33 mil 277) y Cusco (29 mil 016).

También se encuentran DNI pendientes de recojo en las Jefaturas Registrales de Ica (26 mil 195), Huánuco (25 mil 917), Chimbote (24 mil 051), Ayacucho (23 mil 867), Tarapoto (23 mil 707), Puno (20 mil 179), Pucallpa (18 mil 665), Iquitos (15 mil 353), Amazonas (15 mil 328) y Huancavelica (5 mil 257).

Se puede votar con DNI vencido

El Reniec emitió una resolución que prorroga excepcionalmente hasta el 12 de abril de 2026 la vigencia del DNI que se encuentre vencido o esté por vencer, con el fin de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales. Esta prórroga solo surtirá efecto para el ejercicio del sufragio.