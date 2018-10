Pese a que las mesas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2018 abrieron desde las 8:00 a.m., decenas de personas se quedaron sin sufragar debido a que llegaron tardes.



La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la jornada electoral concluiría a las 4:00 p.m., hora en que las puertas de los locales de votación se cerrarían y solo podrían sufragar aquellos que se encontraran adentro.

Uno de los casos fue en el colegio Melitón Carbajal, en Lince, donde más de una decena de personas no pudo llegar a tiempo y no se les permitió ingresar al local una vez cerradas las puertas y pese a la insistencia de los votantes.

Los ciudadanos que no votaron deberán pagar una multa, según los la dirección que consigna en su Documento Nacional de Identidad. Aquellos distritos considerado no pobres deberán pagar S/ 83; distritos considerado pobre no extremo, S/41.50 y distritos pobres extremo, S/20.75.