El alcalde Pedro Spadaro y su teniente alcalde César Pérez llegan a la elección subnacional en medio de una investigación originada a raíz de un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio respecto a órdenes de servicio giradas desde la Municipalidad del Callao a favor de Sindel Spray Palomino, gerente de un negocio de peluquería de ambas autoridades, en el caso que la Policía ha bautizado como ‘Los socios fantasmas del núcleo edil’ y que produjo el allanamiento de un total de 15 inmuebles.

En medio de las diligencias que continúan su curso, Spadaro renunció a su cargo de alcalde para empezar su campaña como gobernador regional; mientras que su teniente alcalde César Pérez postulará para sucederlo en la provincial. La dupla Spadaro-Pérez tienen el poder en cinco distritos de la región: Ventanilla, La Perla, Carmen de la Legua, La Punta y Bellavista. A excepción de Bellavista, todos las autoridades ediles se reacomodaron en la lista de consejeros regionales y regidores provinciales.

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En el caso de Bellavista, el actual burgomaestre Alexander Callán postulará como regidor número 1, mientras que la casilla de alcaldía ha quedado para un “designado”. Fuentes allegadas al partido indicaron que el candidato sería el exalcalde Juan Sotomayor, quien acaba de lograr la absolución judicial en el caso “Rich Port II” en una investigación que incluyó una prisión preventiva en su contra. Ambos han trabajado juntos, pues Callán fue regidor en la gestión de Sotomayor en el Callao, en el periodo 2014-2018, además de que ambos integraron el desaparecido partido Vamos Perú.

Otro exalcalde que regresaría es Omar Marcos, quien postulará al Callao y, según las mismas fuentes, sería junto a la alianza de Spadaro con Renovación Popular. La lista del partido celeste en Ventanilla ha dejado la casilla de alcalde y de los dos primeros regidores como “designado”, espacios que serían puestos a disposición de Marcos y su equipo de trabajo.

Pero en el Callao nada está firmado hasta último momento. Fuentes de Renovación Popular indicaron que existen disputas al interior del partido, debido a que los candidatos que no lograron ganar en las elecciones congresales buscan obtener espacios en las subnacionales y no ceder todos los cupos a los aliados liderados por Spadaro. Muchas de estas figuras buscan que, por ejemplo, se exacerbe la disputa que existió cuando Sotomayor se mostró con un polo celeste en plena campaña, y el partido emitió un comunicado -replicado por el propio Rafael López Aliaga- donde se indico que no era precandidato y que no estaba autorizado a utilizar el nombre de la organización.

A esto se suma de que, en el mismo Callao, se habla sobre conversaciones con otras agrupaciones políticas, como Fuerza Popular. El fujimorismo logró una importante votación en el Callao, ganando en algunos distritos como Ventanilla.

El analista político Enzo Elguera, advirtió que si esta disputa se reaviva podría afectar a Renovación Popular de cara a los comicios municipales. “Sería peligroso y llegaría con un partido aún más debilitado. Según informaciones, Spadaro no se retractó porque (lo de Sotomayor) era parte de la alianza política que tienen en la región. No le iba a enmendar la plana a López Aliaga, pero su silencio era señal de que no iban a retroceder”, explicó.

Los partidos políticos presentaron sus listas de candidatos en el Callao para sus respectivas elecciones primarias.

Otros nombres

Dante Mandriotti es otra exautoridad que busca regresar al poder en el Callao. El exgobernador competirá, bajo el logo de Acción Popular, con Pedro Spadaro por el trono regional. También se prevé que postule Ciro Castillo, el hijo del actual gobernador, aunque esto aún no ha sido oficializado porque Alianza para el Progreso no ha transparentado sus listas en el primer puerto.

Otro exalcalde que busca retornar es Pedro López, quien postula a La Perla de la mano de la Alianza Regional por el Perú (la unión de los partidos Fuerza Moderna y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!).

Somos Perú tiene definidas sus candidaturas en casi todos los espacios en disputa. Sus principales cartas son Carlos Cox en la provincial, el exalcalde Daniel Malpartida en Bellavista y Luis Landauro en Ventanilla.

Por su parte, Avanza País, ha dejado para designados sus cargos en la región y en la provincial, dejando en expectativa la anunciada postulación del excongresista Paul Garcia, quien postuló, sin éxito, para el Senado en la elección del 12 de abril. La única carta que parece definida es la de Johanna Gutiérrez en Ventanilla, quien también postuló sin éxito como diputada en los últimos comicios legislativos.

Para Elguera, la falta de definiciones y sorpresas hasta el momento, dejan el terreno favorable para la alianza de Spadaro con Renovación Popular. “Los veo bastantes seguros en tanto conserven los invitados aliados que tienen en los distritos. No se nota, de momento, un grupo que logre amalgamar o destaque en los bolsones importantes bajo un liderazgo regional o provincial para competir. Puede haber competencia en algunos distritos, eso sí“, explicó el CEO de la Encuestadora Imasolu.