Elecciones Generales 2026: ONPE realiza sorteo para saber si eres miembro de mesa

Hoy, jueves 29 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo nacional de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 para garantizar la transparencia del sufragio durante los comicios que ahora tendrán: el retorno de la bicameralidad y una cédula de sufragio de mayor tamaño.

La ONPE precisó que designarán más de 820 mil peruanos y peruanas en todo el Perú que estarán a cargo de la instalación de las mesas de sufragio, el desarrollo de la votación, el conteo de votos y la entrega de actas electorales el día 12 de abril del presente año.

La ONPE realizará el sorteo para elegir miembros de mesa el 29 de enero. (Foto: ONPE)

La ONPE realiza la selección a partir del padrón electoral, al que aplica una serie de filtros hasta tener una relación final de 25 personas que sirve de base para el sorteo. En este proceso se consideran requisitos como:

La edad (entre 18 y 65 años)

El nivel educativo

Se descarta a quienes ya cumplieron funciones como miembros de mesa o tienen impedimentos legales, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.

¿Quiénes integran una mesa de sufragio?

La novedad en estas elecciones es que cada mesa de sufragio contará con tres miembros titulares y seis suplentes. La ONPE precisó que la decisión de duplicar el número de suplentes busca garantizar la instalación de las mesas desde las 06:00 horas, el inicio de la votación a las 07:00 y el desarrollo del proceso sin contratiempos hasta su cierre a las 17:00 horas.

Multas Electorales: Revisa el detalle sobre los montos de las sanciones administrativas por omisión al sufragio o por no haber cumplido con ser miembro de mesa en las ERM 2022. (Foto: ONPE)

Publicación de resultados del sorteo

La nómina provisional de miembros de mesa se dará a conocer este 29 de enero en las oficinas de la ONPE y en espacios públicos de cada jurisdicción. Además, los ciudadanos podrán consultar su designación a través del sitio web oficial de la ONPE.

En el caso de las mesas de sufragio en el extranjero, se contará con una oficina descentralizada de la ONPE con información enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Multas y pagos para miembros de mesa

En estas Elecciones Generales 2026, el ciudadano o ciudadana que cumpla con esta función cívica recibirá un pago de 165 soles. De no asistir a la votación y firmar la hoja de asistencia, la multa es de 275 soles.

La ONPE recordó que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, tanto para titulares como suplentes.

Capacitación de miembros virtual

Para estos comicios, la ONPE anunció el lanzamiento del portal “ONPEduca”, en la que los ciudadanos se podrán capacitarse de manera virtual para ejercer correctamente sus funciones el día de la votación.

Está dirigida a miembros de mesa, electores y personeros, con el fin de facilitar su labor durante la jornada electoral. El acceso estará disponible a partir del 26 de febrero de 2026.