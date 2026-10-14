El concejo metropolitano funciona de manera similar al pleno del Congreso. Se tienen comisiones ordinarias que dictaminan los proyectos de ordenanzas que proponen los regidores o el alcalde, para luego ser debatidos en el concejo.
El concejo metropolitano funciona de manera similar al pleno del Congreso. Se tienen comisiones ordinarias que dictaminan los proyectos de ordenanzas que proponen los regidores o el alcalde, para luego ser debatidos en el concejo.
Por Martin Hidalgo

Renovación Popular vuelve a repetir la mayoría en el Concejo Metropolitano de Lima para el período 2027-2030. El partido de Rafael López Aliaga tendrá 21 de los 39 asientos disponibles, lo cual le permitirá aprobar ordenanzas y definir la repartición del cuadro de comisiones.

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