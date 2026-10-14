Esta es la nueva composición que tendría el nuevo concejo metropolitano de Lima, donde Renovación Popular tendrá la mayoría nuevamente.

El concejo metropolitano funciona de manera similar al pleno del Congreso. Se tienen comisiones ordinarias que dictaminan los proyectos de ordenanzas que proponen los regidores o el alcalde, para luego ser debatidos en el concejo.

La Municipalidad de Lima cuenta con más de 10 comisiones ordinarias y -al igual que en el Parlamento- la repartición de presidencias es una lucha de poder clave, donde la mayoría se termina imponiendo. En el período 2023-2026, la bancada de Renovación Popular utilizó su mayoría para imponerse en todas las ordenanzas -incluidas las aprobadas después de ejecutadas las acciones del alcaldes- y en la repartición de comisiones, donde dejó a la oposición -principalmente a Podemos- relegada con los grupos menos relevantes a nivel politico.

-Los perfiles-

En el nuevo Concejo Metropolitano de Lima, predominan los regidores reelectos, quienes representan la tercera parte de la composición. La mayoría proviene de la bancada de Renovación Popular, teniendo como posible primera regidora a Jeanette Alonzo, quien quedaría como teniente alcaldesa de confirmarse el triunfo de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima.

Solo dos regidores reelectos provienen de otros partidos: Ivone Tapia de Avanza País y Aron Espinoza de Podemos. Aunque Espinoza anunció en Tenemos que Hablar, videopódcast de El Comercio, su renuncia al partido de José Luna. Según dijo el excongresista, su futuro político se definirá en los próximos meses.

Aron Espinoza integra el Concejo Metropolitano de Lima. Fue reelegido con Podemos, pero acaba de anunciar su renuncia al partido de los Luna. (Foto: Alessandro Curralino).

También destacan actuales alcaldes y regidores distritales que dan el salto a la Municipalidad Provincial de Lima. Entre los alcaldes figuran Jesús Gálvez (Jesús María), Hernán Sifuentes (San Martín de Porres), Nancy Vizurraga (San Isidro) y August Carbajal (San Bartolo).

“En San Martín de Porres se invirtieron más de 300 millones de soles en obras (...) San Martín de Porres es el distrito de Lima norte donde mayor votación obtuvo López Aliaga, y donde tuvieron un alcalde distrital, mi persona, que viabilizó y no puso trabas. En otros distritos de Lima norte, pusieron trabas, se dieron conflictos y peleas”, explicó el alcalde Sifuentes, en el videopódcast de El Comercio, sobre los resultados y su presencia en el concejo metropolitano.

Por otro lado, se observan algunos familiares de actuales autoridades ediles. En Somos Perú, tendrán como regidora a Trinidad Maldonado, hermana de Jesús Maldonado, actual alcalde de San Juan de Lurigancho, cuya lista acaba de ser reelegida en el distrito más grande de la capital.

El partido del corazón también tendrá en el concejo metropolitano al exministro Vicente Romero y a la regidora distrital Eliana Toledo. Ambos son funcionarios de la gestión del alcalde Carlos Bruce en Santiago de Surco.

En tanto, Podemos tendrá como regidora a Rosa Aranda, esposa de Felipe Castillo, actual alcalde de Los Olivos, a quien no le funcionó la figura de reelección encubierta al postular como primer regidor en la lista de Podemos. Su lista perdió frente a la de su padre, Felipe Castillo Alfaro, quien será el nuevo alcalde del distrito de Lima norte con el logo de Avanza País.

En el partido del tren, la mayoría de la composición de su bancada proviene de personas colocadas por el alcalde de Magdalena, Francis Allison. Los nombres que provienen del partido son el del alcalde Carbajal, el exalcalde Javier Altamirano y la excandidata al Congreso, Asceli Rabasa, quien además es esposa del exparlamentario y exregidor Julio Gago.