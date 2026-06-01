Por Martin Hidalgo

El distrito de Miraflores tendrá una de las campañas más competitivas en las elecciones distritales de octubre, debido a la disputa entre tres exalcaldes, además de otros dos regidores que buscan dar el salto al sillón municipal que dejará el actual burgomaestre Carlos Canales.

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