Jorge Muñoz, exalcalde de Miraflores por dos periodos (2010-2018), postulará con la camiseta política de Avanza País. Muñoz estuvo -hasta el 2018- ligado a Somos Perú, pero cambió a la camiseta de Acción Popular para llegar a la Alcaldía de Lima (2018-2022). Entre 2024 y 2025 estuvo afiliado al partido PRIN, pero finalmente aceptó la invitación para postular como invitado en Avanza País.

Luis Molina fue autoridad edil en el periodo 2018-2022, sucediendo en el cargo a Muñoz. Lo hizo con el logo de Solidaridad Nacional, que hoy es Renovación Popular. En los últimos cuatro años, Molina ha ocupado varios consejos directivos dentro de la Municipalidad de Lima, en los cuales fue designado durante la gestión de Rafael López Aliaga. En la práctica, Molina es la carta oficialista de Renovación Popular en Miraflores.

Mientras que Manuel Masías busca retornar a la Alcaldía de Miraflores después de 16 años. Después del 2010, el exalcalde postuló cuatro veces sin éxito, y también postuló al Congreso, con el mismo resultado adverso. En los últimos años se desempeñó como asesor parlamentarios ligado a la bancada de su actual partido Alianza para el Progreso (APP).

—Los regidores—

Además de los exalcaldes, en las listas de candidatos figuran actuales regidores que buscan dar el salto al trono municipal. El principal caso es el del actual teniente alcalde Alexander Von Ehren, quien postula con Somos Perú.

Von Ehren resultó elegido en 2022 con Renovación Popular, integrando la lista del actual alcalde Carlos Canales. Sin embargo, en 2024, se afilió a Somos Perú. En anteriores procesos, el actual regidor ha postulado dos veces como alcalde y dos veces como congresista, pero todas sin éxito.

Renato Otiniano, del Partido Morado, es otro de los regidores que busca suceder al actual burgomaestre. En el actual periodo, Otiniano ha sido uno de los principales opositores a la gestión de Carlos Canales, siendo uno de los principales promotores de la revocatoria que no prosperó en en el distrito.

Por su parte, el Partido del Buen Gobierno postula a Ricardo Portugal, quien ha sido delegado de Juntas Vecinales del distrito.

Aún existen ocho partidos que no han dado a conocer los nombres de sus candidatos. Este Diario consultó con agrupaciones como Acción Popular, donde nos indicaron que aún estaban en evaluación, debido a que tienen sus listas bajo la fórmula de designados y tienen hasta el 16 de junio para inscribir formalmente sus candidaturas.

—Voz vecinal—

Irma Burneo Arrese, dirigente vecinal de la Zona 6 de Miraflores, alegó que la repetición de gestiones no ha funcionado en su distrito y aseguró que esperan propuestas concretas sobre seguridad ciudadana.

“En la Zona 6, hemos visto 10 asaltos cerca al Óvalo Gutiérrez. En la Avenida Arica, en el parque Dammert, se han dado asaltos con pistola. Los vecinos hemos estado buscando soluciones, pero es agotador, porque solo nos llaman odiadores desde la actual gestión”, dijo.

Burneo también indicó que los vecinos esperan propuestas concretas respecto a la falta de estacionamientos, y los parques y jardines. En la Zona 6, la dirigente vecinal recordó que este año se vence la concesión de la playa de estacionamiento del Óvalo Gutiérrez y esperan que el espacio sea recuperado para los vecinos.

“Los vecinos queremos algo como Surco. Con cualquiera que conversas de Surco, no tienen quejas. Acá, en Miraflores, todos los vecinos tienen quejas”, manifestó la vecina a este Diario.