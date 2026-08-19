La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió este miércoles 19 de agosto el orden que ocuparán las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió este miércoles 19 de agosto el orden que ocuparán las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La ubicación sorteada determina el orden en que aparecerán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas en las cédulas que utilizarán los electores el próximo 4 de octubre. En Lima Metropolitana, esta distribución permitirá identificar a los candidatos que postulan a las alcaldías distritales.
En esta nota se presenta el orden correspondiente a los candidatos registrados en algunos de los principales distritos de Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres.
¿En qué orden aparecerán los candidatos en Lima Norte?
Ancón
En Ancón, la información proporcionada registra seis candidatos. Considerando la ubicación sorteada por la ONPE para cada organización política, el orden será:
- Renovación Popular Perú — Pablo César Ramos Ocaña.
- Fuerza Popular — Lauro Cristóbal Muñoz Soldevilla.
- Partido País para Todos — Oscar Enrique Aliaga Abanto.
- Progresemos — Víctor Hernán Medina Zúñiga.
- Partido Democrático Somos Perú — Pedro John Barrera Bernui.
- Podemos Perú — Felipe Arakaki Shapiama.
Carabayllo
Carabayllo registra 20 candidatos en la información proporcionada. Ordenados según la posición nacional de sus organizaciones políticas, aparecerán de la siguiente manera:
- Alianza para el Progreso — Juan Ladislao Espinoza Ortiz.
- Juntos por el Perú — Juan Carlos Huayanay Mormontoy.
- Acción Popular — Carlos Faustino Núñez Calderón.
- Partido Cívico Obras — Alejandro Hipólito Ramos Rivera.
- Renovación Popular Perú — Nandy Janeth Córdova Morales.
- Partido Político PRIN — Renso Evert Aguilar Velarde.
- Partido Popular Cristiano - PPC — Dennis Antonio Huapaya Bravo.
- Frente Popular Agrícola FIA del Perú — Héctor Manuel Cochon Barrientos.
- Fuerza Popular — Belica Julia Bravo Alcantara.
- Avanza País - Partido de Integración Social — Joe Peter Robles Escobedo.
- Partido Político Perú Primero — Claudio Rodríguez Mansilla.
- Partido Patriótico del Perú — Gianfranco Antonie Soriano Linares.
- Partido Unidad y Paz — Eduardo Urbina Santillana.
- Partido País para Todos — Pablo Alejandro González Villanueva.
- Ahora Nación - AN — Ignacio Jorge Sebastián Tavara Arroyo.
- Partido Democrático Somos Perú — Rosario Pelaez Ramirez.
- Partido Aprista Peruano — Pascual Eutiquinio Poma Torrez.
- Podemos Perú — Wilmer Roberto Valverde Valverde.
- Perú Moderno — Michael Alonso Tineo Mendoza.
- Partido Político ADP — Daniel Josué Carbajal Ugarte.
Comas
En Comas figuran 16 candidatos. El orden de acuerdo con la ubicación de sus organizaciones políticas será:
- Alianza para el Progreso — Roxana Marylia Ari Acuña.
- Acción Popular — Pierre Orlando Apian Castillo.
- Partido Cívico Obras — Nicolás Octavio Kusunoki Fuero.
- Renovación Popular Perú — Jean Pool Granados Lazo.
- Partido Popular Cristiano - PPC — Juan Carlos Condori Chavez.
- Fuerza Popular — Samuel Horacio Guerrero Castillo.
- Avanza País - Partido de Integración Social — Raúl Díaz Pérez.
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú - Comunidad Política Inka Perú — Javier Sosimo Carrasco Condori.
- Partido Político Perú Primero — Rosa Lidia Corzo Saldarriaga.
- Ahora Nación - AN — César Augusto Cosiche Tenorio.
- Progresemos — Victoria Villanueva Quiñones.
- Partido Político Perú Acción — Oscar Alfredo Quevedo Pérez.
- Partido Democrático Somos Perú — Ana Yuriko Niño de Guzmán Tengan.
- Podemos Perú — Carmen Mónica Acuña Jara.
- Partido Morado — Josmell Max Peralta Peña.
- Perú Moderno — Nerio Wilson Sánchez Quiroz.
Independencia
En Independencia se registran 13 candidatos:
- Juntos por el Perú — Edgard Hugo Limaylla Montalvo.
- Acción Popular — Lucy Balna Falcon Campos.
- Partido Cívico Obras — Georgina Flores Remigio.
- Renovación Popular Perú — Benigno Roberto Calderón Arones.
- Partido Demócrata Verde — Jesús Alfonso Flores Córdova.
- Partido Popular Cristiano - PPC — Evans Rodolfo Sifuentes Ocaña.
- Visión Perú — Iván Jesús Aquino Honores.
- Fuerza Popular — María Elena Ríos Suarez.
- Partido Político Perú Primero — Sandra Gutiérrez Aibar.
- Partido País para Todos — Yuri José Pando Fernandez.
- Ahora Nación - AN — José Elgar Espejo Cárdenas.
- Podemos Perú — Gregorio Bernardino Quispe Alvino.
- Partido Morado — Ángel Demetrio Intor Vega.
Los Olivos
Los Olivos es uno de los distritos de Lima Norte con mayor número de candidatos en la información proporcionada. En total, figuran 21 organizaciones políticas:
- Alianza para el Progreso — José Aníbal López Gonzales.
- Partido Político Nacional Perú Libre — María Rosario Silvestre Vilchez.
- Juntos por el Perú — Heidelberger Willians Davis Suyon Diaz.
- Partido Frente de la Esperanza 2021 — Ricardo Luis Grados Guevara.
- Acción Popular — Franco Enrique Cortez Gutierrez.
- Cooperación, Verdad y Honradez — Tony Elbert Rojas Espinoza.
- Partido Cívico Obras — Wilder Leoncio Torpoco Huayta.
- Coalición Transformadora Tierra Verde — Jorge Luis Salinas Paredes.
- Renovación Popular Perú — Luis Sigfredo Milla Soto.
- Fe en el Perú — Fernando Lurjo Sudario Cespedes.
- Partido Demócrata Verde — Gabriela Huamani Aliaga.
- Partido Político PRIN — Arturo Alejandro Cutipa Camac.
- Partido Popular Cristiano - PPC — Miguel Eduardo Figueroa Suarez.
- Fuerza Popular — Julian Ramos Mendez.
- Avanza País - Partido de Integración Social — Felipe Baldomero Castillo Alfaro.
- Libertad Popular — Ángel Solís Vergaray.
- Ahora Nación - AN — Lucio Hernán Cabello Morales.
- Progresemos — Segundo Marcos de la Cruz Vega.
- Partido del Buen Gobierno — Denner Guillermo Romaldo Noblejas.
- Partido Democrático Somos Perú — Erick Melchor Torres.
- Partido SICREO — José Gilberto Oliva Chuman.
San Martín de Porres
En San Martín de Porres figuran 17 candidatos. El orden será:
- Partido Político Nacional Perú Libre — Enrique Amador Escalante Carpio.
- Acción Popular — Julio Abraham Chávez Chiong.
- Cooperación, Verdad y Honradez — César Efraín Sifuentes Chávez.
- Renovación Popular Perú — Peter Omar Jaime Cori.
- Fe en el Perú — César Augusto Vargas Gutierrez.
- Partido Demócrata Verde — Carlos Alberto Albujar Corazon.
- Partido Popular Cristiano - PPC — Yuri Luis Medina Barrios.
- Avanza País - Partido de Integración Social — Adolfo Israel Mattos Piaggio.
- Partido Político Perú Primero — Víctor Vicente Santander Salvador.
- Partido País para Todos — Alan Rudy Vasquez Davila.
- Ahora Nación - AN — Aquiles Cirilo Collasos Villanueva.
- Progresemos — Anndy Miguel Duran Nuñez.
- Partido Democrático Somos Perú — Luis Paul Cardenas Sanchez.
- Partido Aprista Peruano — Luis Cesar Navarro Maldonado.
- Podemos Perú — Diego Armando Lopez Jara.
- Partido Morado — Luis Alberto Flores Roldan.
- Partido SICREO — Jiulliana Paola Herrera Moscoso.
No todos los electores recibirán la misma cédula
Los electores no recibirán necesariamente el mismo modelo de cédula, debido a las autoridades que corresponde elegir en cada jurisdicción. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE aprobó seis modelos mediante la Resolución Jefatural N.° 000117-2026-JN/ONPE, publicada el 23 de julio de 2026.
Los modelos contemplan diferentes combinaciones: elección regional y municipal; elección regional y municipal provincial; elección municipal provincial y distrital; elección municipal provincial; elección regional; y una segunda elección regional.
Los colores identificarán cada elección
La ONPE estableció colores de fondo para diferenciar las distintas elecciones. El amarillo corresponde a los candidatos a gobernador y vicegobernador regional; el verde claro, a los candidatos a consejeros regionales; el rosado, a las autoridades municipales provinciales; y el celeste, a las autoridades municipales distritales.
Las cédulas no tendrán fotografías de los candidatos
Las cédulas no incluirán fotografías de los candidatos que encabecen las listas. En su lugar, aparecerán los nombres y símbolos de los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales.
Por ello, la posición asignada mediante el sorteo permitirá identificar visualmente a cada organización política en la cédula. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el próximo 4 de octubre.
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