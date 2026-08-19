La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió este miércoles 19 de agosto el orden que ocuparán las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió este miércoles 19 de agosto el orden que ocuparán las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La ubicación sorteada determina el orden en que aparecerán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas en las cédulas que utilizarán los electores el próximo 4 de octubre. En Lima Metropolitana, esta distribución permitirá identificar a los candidatos que postulan a las alcaldías distritales.
En esta nota se presenta el orden correspondiente a los candidatos registrados en algunos de los principales distritos de Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
¿En qué orden aparecerán los candidatos en Lima Sur?
Chorrillos
En Chorrillos figuran 15 candidatos en la información proporcionada. Considerando el orden sorteado por la ONPE, aparecerán de la siguiente manera:
- Alianza para el Progreso — Henry Hernán Herrera Alemán.
- Juntos por el Perú — Josian Tatiana Calmet León.
- Acción Popular — Luis Alberto Jiménez Caichihua.
- Renovación Popular Perú — Roberto Carlos Pizarro Lopez.
- Partido Popular Cristiano - PPC — Antonio Wilber Reynaga Valencia.
- Fe en el Perú — Ricardo Herminio Bejarano Fernandez.
- Fuerza Popular — María del Rosario Neyra Onofre.
- Avanza País - Partido de Integración Social — Richard Cortez Melgarejo.
- Partido Político Perú Primero — Jorge Luis Chicata Moreno.
- Partido Demócrata Unido Perú — Luciano Tuñoque Mori.
- Progresemos — Dionisio Navarro de la O.
- Partido Democrático Somos Perú — Ricardo Santiago Vasquez Laguna.
- Partido Aprista Peruano — Giuliano Fabrizio Bacigalupo Padilla.
- Podemos Perú — Jorge Ignacio Guzman Niño.
- Partido Morado — Kruger Kelvin Vidal Quispe.
Lurín
Lurín cuenta con 10 candidatos en la información proporcionada:
- Renovación Popular Perú — Rosa Elva Torrejon Aragon.
- Fe en el Perú — Diana Vanessa Herrera Zavala.
- Partido Frente de la Esperanza 2021 — Cesar Ricardo Noa Casas.
- Partido Popular Cristiano - PPC — Lizardo Alberto Ramos Rivas.
- Fuerza Popular — Arturo Ñahuero Ybañez.
- Avanza País - Partido de Integración Social — Esther del Rosario Meza Atuncar.
- Libertad Popular — Antonio Caycho Cervantes.
- Partido Democrático Somos Perú — Bernardo Silva Beck.
- Progresemos — Ramon Andres Cordova Arge.
- Partido Aprista Peruano — Honorio Cesar Paredes Galvez.
Pachacámac
En Pachacámac se han registrado 8 candidatos:
- Alianza para el Progreso — Pedro Quispe Galdos.
- Partido Frente de la Esperanza 2021 — Giancarlos Enrique Zarate Quispe.
- Partido Cívico Obras — Johnny Walter Auris Olivares.
- Renovación Popular Perú — Hector Javier Quispe Salvador.
- Partido Popular Cristiano - PPC — Javier Fernando Ramirez Guerra Guerra.
- Partido Democrático Somos Perú — Guillermo Elvis Pomez Cano.
- Partido Morado — Jorge Alexander Ardiles Quin.
- Partido SICREO — Luis Fernando Moreno Cordova.
San Juan de Miraflores
San Juan de Miraflores es uno de los distritos con mayor cantidad de postulantes en la información proporcionada. En total, figuran 17 candidatos:
- Alianza para el Progreso — Luis Dante Mendieta Flores.
- Partido Frente de la Esperanza 2021 — Edgar Wuillington Mejia Rodriguez.
- Acción Popular — Alex Fabio Trujillo Uscamayta.
- Partido Cívico Obras — Jaime Javier Frias Reymundo.
- Renovación Popular Perú — Mabel Karina Leandro Melgarejo.
- Partido Político PRIN — Edilberto Lucio Quispe Rodriguez.
- Partido Popular Cristiano - PPC — Oswaldo Graviel Taype Gutierrez.
- Visión Perú — Andy Alan Vilca Huaman.
- Frente Popular Agrícola FIA del Perú — Jessica Loren Alcantara Silva.
- Fuerza Popular — Anatoly Renan Bedriñana Cordova.
- Ahora Nación - AN — Olis Yaranga Jacinto.
- Partido del Buen Gobierno — Ricardo Rodrigo Salvatierra Paucar.
- Partido Democrático Somos Perú — Eloy Chavez Hernandez.
- Partido Patriótico del Perú — Christian Marco Gutierrez Guzman.
- Partido Político Perú Primero — Michel Melchor Sanabria Ruiz.
- Podemos Perú — Martin Jose Palomino Cordova.
- Partido Morado — Alan Freddy Mendoza Ramos.
Villa El Salvador
En Villa El Salvador figuran 17 candidatos:
- Alianza para el Progreso — Marcelino Huaman Cano.
- Juntos por el Perú — William Dwight Vargas Matos.
- Acción Popular — Jose Luis Flores Llauca.
- Partido Cívico Obras — Nils Rene Antonio Siccos.
- Renovación Popular Perú — Alberto Luis Peralta Huatuco.
- Frente Popular Agrícola FIA del Perú — Juan Jose Diaz Ayquipa.
- Partido Popular Cristiano - PPC — Paul Dino Carrasco Salazar.
- Fuerza Popular — Ricardo Gil Espadin.
- Avanza País - Partido de Integración Social — Homero Raul Diaz Delgado.
- Partido Político Perú Primero — Milton Tomas Lluque Sosa.
- Ahora Nación - AN — Genaro Soto Mendoza.
- Partido del Buen Gobierno — Yolanda Ines Peña Valdivia.
- Partido Democrático Somos Perú — Clodoaldo Kevin Yñigo Peralta.
- Partido Aprista Peruano — Edgard Asunción Cordero Marichini.
- Partido Morado — Migman Pinchi Caro.
- Partido Patriótico del Perú — Lucero Echevarria Quispe.
- Partido Político PRIN — Sugey Tatiana Bernuy Cueva.
Villa María del Triunfo
Villa María del Triunfo registra 17 candidatos:
- Alianza para el Progreso — Victor Manuel Calderon Rodriguez.
- Juntos por el Perú — Rene Alfredo Yucra Verastegui.
- Cooperación, Verdad y Honradez — Daniel Fernandez Nuñez.
- Partido Frente de la Esperanza 2021 — Franklin Villarruel Alvarez.
- Acción Popular — Roger Edinsson Parra Taboada.
- Partido Cívico Obras — Juan Jose Castillo Angeles.
- Renovación Popular Perú — Robert Joel Ludeña Guerra.
- Partido Político Perú Primero — Carlos Armando Chávez Montoya.
- Partido Popular Cristiano - PPC — Cresencio Gonzales Ccapcha.
- Fuerza Popular — Carlos Walter Mejia Escajadillo.
- Avanza País - Partido de Integración Social — David Andres Morales Cardenas.
- Partido País para Todos — Juan Carlos Medina Morillo.
- Partido Patriótico del Perú — Victor Edward Colan Huaman.
- Perú Moderno — Edgard Freddy Paucar Calero.
- Podemos Perú — Carlos Francisco Hinostroza Rodriguez.
- Partido Democrático Somos Perú — Guido Iñigo Peralta.
- Salvemos al Perú — Magaly Rosy Copez Gutierrez.
No todos los electores recibirán la misma cédula
Los electores no recibirán necesariamente el mismo modelo de cédula, debido a las autoridades que corresponde elegir en cada jurisdicción. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE aprobó seis modelos mediante la Resolución Jefatural N.° 000117-2026-JN/ONPE, publicada el 23 de julio de 2026.
Los modelos contemplan diferentes combinaciones: elección regional y municipal; elección regional y municipal provincial; elección municipal provincial y distrital; elección municipal provincial; elección regional; y una segunda elección regional.
Los colores identificarán cada elección
La ONPE estableció colores de fondo para diferenciar las distintas elecciones. El amarillo corresponde a los candidatos a gobernador y vicegobernador regional; el verde claro, a los candidatos a consejeros regionales; el rosado, a las autoridades municipales provinciales; y el celeste, a las autoridades municipales distritales.
Las cédulas no tendrán fotografías de los candidatos
Las cédulas no incluirán fotografías de los candidatos que encabecen las listas. En su lugar, aparecerán los nombres y símbolos de los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales.
Por ello, la posición asignada mediante el sorteo permitirá identificar visualmente a cada organización política en la cédula. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el próximo 4 de octubre.
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