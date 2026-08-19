Por Diego Aquino Pedraza

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió este miércoles 19 de agosto el orden que ocuparán las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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