La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió este miércoles 19 de agosto el orden que ocuparán las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La ubicación sorteada determina el orden en que aparecerán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas en las cédulas que utilizarán los electores el próximo 4 de octubre. En Lima Metropolitana, esta distribución permitirá identificar a los candidatos que postulan a las alcaldías distritales.

En esta nota se presenta el orden correspondiente a los candidatos registrados en algunos de los principales distritos de Lima Centro: Barranco, Jesús María, La Victoria, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Miguel y Surquillo.

ONPE realizó simulacro del sistema que usará para contar votos en elecciones primarias para los comicios regionales y municipales de octubre del 2026. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec)

/ César Grados / El Comercio

/ Paul Vallejos / EFE

¿En qué orden aparecerán los candidatos en Lima Centro?

Barranco

En Barranco, la información proporcionada registra ocho candidatos. Tomando como referencia el orden sorteado por la ONPE para cada organización política, aparecerán de la siguiente manera:

Acción Popular — María Luisa Cardoso Serra. Renovación Popular Perú — Manuel Milenco Espinoza Loarte. Partido Popular Cristiano - PPC — Jorge Antonio Ruiz de Somocurcio Hidalgo. Avanza País - Partido de Integración Social — Angélica María Noguerol Sueldo. Libertad Popular — José Juan Rodríguez Cárdenas. Progresemos — Nicole Fiorella Muñoz Zevallos. Partido Democrático Somos Perú — Felipe Antonio Mezarina Tong. Partido Morado — Enrique Fernando Delucchi Chueca.

Jesús María

En Jesús María se registran 12 candidatos. El orden correspondiente es:

Alianza para el Progreso — Renato Aldo Rossini Valenzuela. Partido Frente de la Esperanza 2021 — María del Pilar Albarracín Valverde. Acción Popular — Jorge Luis Quintana García Godos. Partido Cívico Obras — José Luis Herrera Urueta. Renovación Popular Perú — Daniel Ricardo Li León. Partido Popular Cristiano - PPC — Julissa Rocío Fernández Fernández. Fuerza Popular — Roberto Antonio Aymar Silva. Avanza País - Partido de Integración Social — Luis Enrique Ocrospoma Pella. Ahora Nación - AN — Raphael Christian Valencia Diestra. Partido Democrático Somos Perú — Luiz Carlos Reátegui del Águila. Partido Aprista Peruano — María Luisa Lanatta Pino. Podemos Perú — Ernesto Enrique Delhonte Cagna.

La Victoria

La Victoria registra 14 candidatos en la información proporcionada. De acuerdo con el orden establecido para sus organizaciones políticas, la relación e s:

Alianza para el Progreso — Joaquín Reynaldo Albarracín Ramos. Partido Frente de la Esperanza 2021 — María Teresa Rosas García. Acción Popular — Luis Álvaro Pletikosic Guzmán. Partido Cívico Obras — Alejandro Nilo Pérez Moreno. Renovación Popular Perú — Susana Liliana Saldaña Ramos. Partido Popular Cristiano - PPC — César Rafael Ibarra Nureña. Fuerza Popular — Martín Jorge Luis Guevara Martínez. Avanza País - Partido de Integración Social — Joe Zanabria Soberón. Partido Político Perú Primero — Aldo Horacio Rosales Pacheco. Batalla Perú — Walter Ciro Pérez Noreña. Partido País para Todos — Florencio Froilán Fierro Flores. Ahora Nación - AN — Nilda Esperanza Carranza Rodríguez. Partido Democrático Somos Perú — Alberto Fernando Moreno Mejía. Podemos Perú — Mesías Máximo Gonzales Sánchez.

Miraflores

En Miraflores figuran nueve candidatos:

Acción Popular — Carlos Alcides Zúñiga Arce. Renovación Popular Perú — Amílcar Alessio Cantella Vega. Partido Popular Cristiano - PPC — María Soledad Ferreyros Castañeda. Avanza País - Partido de Integración Social — Jorge Vicente Martín Muñoz Wells. Libertad Popular — Daniel Rodríguez Zanabria. Ahora Nación - AN — Ricardo Enrique Giesecke Sara Lafosse. Partido del Buen Gobierno — José Ricardo Portugal Quiroz. Partido Democrático Somos Perú — Alexander Enrique von Ehren Campos. Partido Morado — Mario Renato Otiniano Buquich.

San Borja

En San Borja figuran ocho candidatos:

Acción Popular — Alberto Tejada Conroy. Renovación Popular Perú — Javier Martín Diez Gaspard. Partido Popular Cristiano - PPC — Willyans José Soriano Cabrera. Avanza País - Partido de Integración Social — Roberth Edwuard Montoya Puente. Libertad Popular — Edgard Núñez Quipuzco. Partido Democrático Somos Perú — Gina Valeria Casanova Mera. Partido Aprista Peruano — Juan Fernando Pilco Castañeda. Partido Político ADP — Joel Edmundo Miranda Villanueva.

San Isidro

San Isidro registra nueve candidatos:

Alianza para el Progreso — Zuleika Vannessa Benel Zevallos. Acción Popular — Carlomagno Chacón Gómez. Partido Popular Cristiano - PPC — César Enrique Stuart Alvarado. Visión Perú — Rigan Edward Valcárcel Salinas. Renovación Popular Perú — Javier Eduardo Paino Scarpati. Avanza País - Partido de Integración Social — César Augusto Combina Salvatierra. Progresemos — Carla Meyling Peralta Hu. Partido Democrático Somos Perú — Víctor Hugo Bazán Pastor. Podemos Perú — Charles Adrián Zapata Vega.

San Miguel

En San Miguel figuran ocho candidatos:

Acción Popular — Juan José Guevara Bonilla. Renovación Popular Perú — Marcos Enrique Cabrera Porras. Avanza País - Partido de Integración Social — Karin Noemí García Juárez. Progresemos — Napoleón Roberto Martínez Merizalde Huatuco. Partido del Buen Gobierno — Michael Alberto Paredes Torres. Partido Democrático Somos Perú — Carolina Mannucci Arámbulo. Partido Aprista Peruano — Santiago Nicolás Barreda Arias. Perú Moderno — Jorge Luis Moreno Morán.

Surquillo

En Surquillo figuran nueve candidatos:

Acción Popular — Phil Dempster Barriga Vásquez. Partido Político PRIN — María Teresa Maestre Mejía. Renovación Popular Perú — Ruth Haydee Meza Saldarriaga. Partido Popular Cristiano - PPC — Renzo Jesús Gutiérrez Portillo. Avanza País - Partido de Integración Social — José Luis Huamaní Gonzales. Partido País para Todos — Jessica Ofelia Barrera Mendoza. Ahora Nación - AN — Dennis Alvarado Carrasco. Partido Democrático Somos Perú — Sandra Liz Gutiérrez Cuba. Podemos Perú — Miguel Ángel Ccamac Ortiz.

No todos los electores recibirán la misma cédula

Los electores no recibirán necesariamente el mismo modelo de cédula, debido a las autoridades que corresponde elegir en cada jurisdicción. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE aprobó seis modelos mediante la Resolución Jefatural N.° 000117-2026-JN/ONPE, publicada el 23 de julio de 2026.

Los modelos contemplan diferentes combinaciones: elección regional y municipal; elección regional y municipal provincial; elección municipal provincial y distrital; elección municipal provincial; elección regional; y una segunda elección regional.

Los colores identificarán cada elección

La ONPE estableció colores de fondo para diferenciar las distintas elecciones. El amarillo corresponde a los candidatos a gobernador y vicegobernador regional; el verde claro, a los candidatos a consejeros regionales; el rosado, a las autoridades municipales provinciales; y el celeste, a las autoridades municipales distritales.

Las cédulas no tendrán fotografías de los candidatos

Las cédulas no incluirán fotografías de los candidatos que encabecen las listas. En su lugar, aparecerán los nombres y símbolos de los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales.

Por ello, la posición asignada mediante el sorteo permitirá identificar visualmente a cada organización política en la cédula. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el próximo 4 de octubre.