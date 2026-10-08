La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha publicado a la fecha los resultados oficiales de los comicios del 4 de octubre. Producto de esta jornada electoral la autoridad ha contabilizado casi la totalidad de las actas en la mayoría de los 42 distritos de Lima Metropolitana.

Al no haber segunda vuelta para las elecciones a nivel distrital, estas cifras revelarían quiénes serían los virtuales alcaldes electos para el periodo 2027-2030. El cómputo oficial revela además cinco elecciones con una separación menor a 1% entre el primer y segundo lugar.

Elecciones municipales de Lima por distrito.

Ancón: Renovación Popular Perú, Pablo Ramos, 27.865%. Ate: Avanza País – Partido de Integración Social, Manuel Vidal, 72.455%. Barranco: Renovación Popular Perú, Manuel Espinoza, 28.682% (segundo puesto: Partido Democrático Somos Perú, 28.103%). Breña: Avanza País – Partido de Integración Social, Iván Chang, 21.816% (segundo puesto: Renovación Popular Perú, 20.872%). Carabayllo: Renovación Popular Perú, Nandy Córdova, 24.246%. Chaclacayo: Avanza País – Partido de Integración Social, Iván Altamirano, 26.308%. Chorrillos: Renovación Popular Perú, Roberto Pizarro, 21.932%. Cieneguilla: Renovación Popular Perú, Ronald Salazar, 37.917%. Comas: Renovación Popular Perú, Jean Pool Granados, 25.247%. El Agustino: Podemos Perú, Richard Soria, 31.465%. Independencia: Partido Democrático Somos Perú, Alfredo Reynaga, 25.595%. Jesús María: Partido Democrático Somos Perú, Luiz Reátegui, 28.324%. La Molina: Partido Democrático Somos Perú, Juan Carlos Zurek, 36.315%. La Victoria: Renovación Popular Perú, Susana Saldaña, 25.303%. Lince: Partido Democrático Somos Perú, José Aliaga, 30.522%. Los Olivos: Avanza País – Partido de Integración Social, Felipe Castillo, 23.688%. Lurigancho-Chosica: Partido País Para Todos, Olimpio López, 24.030%. Lurín: Renovación Popular Perú, Rosa Torrejón, 29.039%. Magdalena del Mar: Avanza País – Partido de Integración Social, Carla Robbiano, 64.211%. Miraflores: Avanza País – Partido de Integración Social, Jorge Muñoz, 42.105%. Pachacámac: Partido Democrático Somos Perú, Guillermo Pómez, 51.632%. Pucusana: Partido Frente de la Esperanza 2021, Enrique Julio Manco Suni, 29.518% (segundo puesto: Avanza País – Partido de Integración Social, 28.571%). Pueblo Libre: Avanza País – Partido de Integración Social, José Casas, 31.552%. Puente Piedra: Renovación Popular Perú, Esteban Monzón, 35.284%. Punta Hermosa: Partido Democrático Somos Perú, Max AndréAmpuero Leandro, 18.493%. Punta Negra: Perú Moderno, José Rubén Delgado Heredia, 26.435%. Rímac: Renovación Popular Perú, Isabel Ayala, 22.371%. San Bartolo: Partido Democrático Somos Perú, Rufino Enciso, 38.549%. San Borja: Renovación Popular Perú, Javier Diez, 35.172%. San Isidro: Renovación Popular Perú, Javier Paino, 39.509%. San Juan de Lurigancho: Partido Democrático Somos Perú, Jesús Maldonado, 45.774%. San Juan de Miraflores: Partido Frente de la Esperanza 2021, Edgar Wuillington Mejía Rodriguez, 20.722% (segundo puesto: Alianza para el Progreso, Luis Dante Mendieta Flores, 20.248%). San Luis: Avanza País – Partido de Integración Social, Victor Antonio Alegría Garcia, 22.385%. San Martín de Porres: Renovación Popular Perú, Omar Jaime, 27.735%. San Miguel: Renovación Popular Perú, Marcos Cabrera, 35.869%. Santa Anita: Avanza País – Partido de Integración Social, Eduardo Rimachi, 39.140%. Santa María del Mar: Partido Popular Cristiano – PPC, Jorge Patricio Vásquez Nemi, 54.792%. Santa Rosa: Acción Popular, Tanus Barraza, 27.368%. Santiago de Surco: Partido Democrático Somos Perú, Arturo Bobbio, 40.946%. Surquillo: Avanza País – Partido de Integración Social, José Huamaní, 38.477%. Villa El Salvador: Alianza para el Progreso, Marcelino Huamán, 28.327%. Villa María del Triunfo: Renovación Popular Perú, Robert Joel Ludeña Guerra, 22.830% (segundo puesto: Partido Democrático Somos Perú, Guido Iñigo Peralta, 22.591%).

Municipalidad de Lima sigue en proceso de conteo

La ONPE a la fecha ha procesado a nivel de Lima Metropolitana un 92.729% del un total de actas que suman 26,351. Ese 7.271% de actas para envío al JEE son 1,916. Con ese avance, la lista de Renovación Popular con Rafael López Aliaga tiene un 27.703% de los votos válidos frente al 26.841% de Francis Allison de Avanza País.

El estrecho margen de 0.862% entre las dos primeras listas mantiene en suspenso la proclamación del nuevo burgomaestre capitalino. Los jurados electorales especiales en primera instancia, y el pleno del JNE en segunda, deberán pronunciarse sobre esas casi 2 mil actas pendientes para su procecesamiento.