Elecciones a nivel distrital de Lima Metropolitana en los 42 distritos. (Foto: ONPE)
Elecciones a nivel distrital de Lima Metropolitana en los 42 distritos. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales () ha publicado a la fecha los resultados oficiales de los comicios del 4 de octubre. Producto de esta jornada electoral la autoridad ha contabilizado casi la totalidad de las actas en la mayoría de los 42 distritos de .

Al no haber segunda vuelta para las elecciones a nivel distrital, estas cifras revelarían quiénes serían los virtuales alcaldes electos para el periodo 2027-2030. El cómputo oficial revela además cinco elecciones con una separación menor a 1% entre el primer y segundo lugar.

Elecciones municipales de Lima por distrito.
Elecciones municipales de Lima por distrito.
  1. Ancón: Renovación Popular Perú, Pablo Ramos, 27.865%.
  2. Ate: Avanza País – Partido de Integración Social, Manuel Vidal, 72.455%.
  3. Barranco: Renovación Popular Perú, Manuel Espinoza, 28.682% (segundo puesto: Partido Democrático Somos Perú, 28.103%).
  4. Breña: Avanza País – Partido de Integración Social, Iván Chang, 21.816% (segundo puesto: Renovación Popular Perú, 20.872%).
  5. Carabayllo: Renovación Popular Perú, Nandy Córdova, 24.246%.
  6. Chaclacayo: Avanza País – Partido de Integración Social, Iván Altamirano, 26.308%.
  7. Chorrillos: Renovación Popular Perú, Roberto Pizarro, 21.932%.
  8. Cieneguilla: Renovación Popular Perú, Ronald Salazar, 37.917%.
  9. Comas: Renovación Popular Perú, Jean Pool Granados, 25.247%.
  10. El Agustino: Podemos Perú, Richard Soria, 31.465%.
  11. Independencia: Partido Democrático Somos Perú, Alfredo Reynaga, 25.595%.
  12. Jesús María: Partido Democrático Somos Perú, Luiz Reátegui, 28.324%.
  13. La Molina: Partido Democrático Somos Perú, Juan Carlos Zurek, 36.315%.
  14. La Victoria: Renovación Popular Perú, Susana Saldaña, 25.303%.
  15. Lince: Partido Democrático Somos Perú, José Aliaga, 30.522%.
  16. Los Olivos: Avanza País – Partido de Integración Social, Felipe Castillo, 23.688%.
  17. Lurigancho-Chosica: Partido País Para Todos, Olimpio López, 24.030%.
  18. Lurín: Renovación Popular Perú, Rosa Torrejón, 29.039%.
  19. Magdalena del Mar: Avanza País – Partido de Integración Social, Carla Robbiano, 64.211%.
  20. Miraflores: Avanza País – Partido de Integración Social, Jorge Muñoz, 42.105%.
  21. Pachacámac: Partido Democrático Somos Perú, Guillermo Pómez, 51.632%.
  22. Pucusana: Partido Frente de la Esperanza 2021, Enrique Julio Manco Suni, 29.518% (segundo puesto: Avanza País – Partido de Integración Social, 28.571%).
  23. Pueblo Libre: Avanza País – Partido de Integración Social, José Casas, 31.552%.
  24. Puente Piedra: Renovación Popular Perú, Esteban Monzón, 35.284%.
  25. Punta Hermosa: Partido Democrático Somos Perú, Max AndréAmpuero Leandro, 18.493%.
  26. Punta Negra: Perú Moderno, José Rubén Delgado Heredia, 26.435%.
  27. Rímac: Renovación Popular Perú, Isabel Ayala, 22.371%.
  28. San Bartolo: Partido Democrático Somos Perú, Rufino Enciso, 38.549%.
  29. San Borja: Renovación Popular Perú, Javier Diez, 35.172%.
  30. San Isidro: Renovación Popular Perú, Javier Paino, 39.509%.
  31. San Juan de Lurigancho: Partido Democrático Somos Perú, Jesús Maldonado, 45.774%.
  32. San Juan de Miraflores: Partido Frente de la Esperanza 2021, Edgar Wuillington Mejía Rodriguez, 20.722% (segundo puesto: Alianza para el Progreso, Luis Dante Mendieta Flores, 20.248%).
  33. San Luis: Avanza País – Partido de Integración Social, Victor Antonio Alegría Garcia, 22.385%.
  34. San Martín de Porres: Renovación Popular Perú, Omar Jaime, 27.735%.
  35. San Miguel: Renovación Popular Perú, Marcos Cabrera, 35.869%.
  36. Santa Anita: Avanza País – Partido de Integración Social, Eduardo Rimachi, 39.140%.
  37. Santa María del Mar: Partido Popular Cristiano – PPC, Jorge Patricio Vásquez Nemi, 54.792%.
  38. Santa Rosa: Acción Popular, Tanus Barraza, 27.368%.
  39. Santiago de Surco: Partido Democrático Somos Perú, Arturo Bobbio, 40.946%.
  40. Surquillo: Avanza País – Partido de Integración Social, José Huamaní, 38.477%.
  41. Villa El Salvador: Alianza para el Progreso, Marcelino Huamán, 28.327%.
  42. Villa María del Triunfo: Renovación Popular Perú, Robert Joel Ludeña Guerra, 22.830% (segundo puesto: Partido Democrático Somos Perú, Guido Iñigo Peralta, 22.591%).

Municipalidad de Lima sigue en proceso de conteo

La ONPE a la fecha ha procesado a nivel de Lima Metropolitana un 92.729% del un total de actas que suman 26,351. Ese 7.271% de actas para envío al JEE son 1,916. Con ese avance, la lista de Renovación Popular con Rafael López Aliaga tiene un 27.703% de los votos válidos frente al 26.841% de Francis Allison de Avanza País.

El o. Los jurados electorales especiales en primera instancia, y el pleno del JNE en segunda, deberán pronunciarse sobre esas casi 2 mil actas pendientes para su procecesamiento.

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