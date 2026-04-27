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Resumen

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El cronograma de los comicios municipales 2026 se encuentra en marcha y uno de sus principales hitos será, entre el 17 y 24 de mayo, cuando los partidos políticos organicen las elecciones primarias para ratificar sus listas de candidatos. En Lima, las listas distritales muestran ciertos patrones en los perfiles de candidaturas postulando a exalcaldes, congresistas, y familiares o funcionarios de las autoridades en su último tramo de gestión.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.