Este Diario accedió a las listas de los principales partidos para la contienda municipal de octubre. Entre los exalcaldes que buscarán regresar están Jorge Muñoz (Miraflores), Jorge Quintana (Jesús María), Juan Carlos Zurek (La Molina) y Augusto Miyashiro, hijo (Chorrillos). Algunos buscarán cambiar de jurisdicción, como Carlomagno Chacón, exalcalde de Magdalena, que ahora postulará por San Isidro.

También se registran varios actuales y excongresistas que buscan un cupo edilicio. El exlegislador Ricardo Burga postulará en Magdalena, mientras César Combina intentará una vez más ser alcalde de San Isidro. Incluso, algunos actuales legisladores que no lograron la reelección figuran en listas: Wilson Soto, quien representa a Huancavelica, busca postular a Lurigancho-Chosica; mientras que Rosselli Amuruz aspira a ser alcaldesa de Santa María del Mar.

Los partidos políticos apuestan por exalcaldes, congresistas y familiares en los distritos de Lima.

—Endoses—

A diferencia de los congresistas, los alcaldes no pueden postular a la reelección. Ante este panorama, las actuales autoridades edilicias han buscado varias fórmulas para dar continuidad a sus gestiones.

En Magdalena, Avanza País postulará a Carla Robbiano, esposa del actual alcalde Francis Allison. Lo mismo harán en Ate, donde tienen como candidato a Manuel Vidal, padre del actual alcalde Franco Vidal, siendo que este último además postula como teniente alcalde.

Otros alcaldes han preferido apostar por sus equipos de gestión. En Surco, Somos Perú postulará a Arturo Bobbio, jefe del gabinete de asesores del alcalde Carlos Bruce, y en San Martín de Porres, Hernán Sifuentes buscará el endose para su trabajador Iván Ormeño.

“En el caso de Surco, se tiene un alto nivel de endose por la alta popularidad de Carlos Bruce. El endose y la cercanía de su asesor por ser parte de la gestión hace que el electorado prefiera a alguien que pueda continuar la calidad del servicio municipal. La apuesta de Bobbio va más fortalecida para capitalizar. Los endoses funcionan en distritos donde los alcaldes tienen más del 50% de popularidad, como ocurre en Surco con Bruce o en San Martín de Porres con Sifuentes”, refirió Enzo Elguera, CEO de la encuestadora Imasolu, que realiza mediciones en los distritos de la capital.

Pero los endoses no son sencillos en todos los casos. Elguera advirtió que las familias Iñigo y Chávez podrían repetir la estrategia de intercambiar los sillones municipales de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, pero quizás no tengan éxito en el salto que buscan dar en San Juan de Miraflores. “En este distrito lo tendrán reñido porque está postulando el exalcalde Dante Mendieta, quien tiene un colchón por su liderazgo como exalcalde”, anotó. Mendieta postuló en el 2022 y su lista ganó, pero fue retirado de la contienda por lo que asumió su candidata a regidora, Delia Castro.

Por otro lado, el analista político advirtió que el resultado de la segunda vuelta presidencial podría influir sobre las elecciones municipales en Lima, tras recordar que en el 2021, ante la elección del izquierdista Pedro Castillo, la capital optó por una “derecha más dura”.

“Además, muchos de los partidos que buscan ser una opción en las municipales pero les resultará difícil porque vienen de perder una elección general y están afrontando el haber perdido su inscripción”, advirtió Elguera.

Los partidos políticos que no pasaron la valla electoral necesitan reunir las firmas del 3% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones nacionales. Más de 30 partidos deben realizar esta labor a la par que desarrollan sus campañas regionales y municipales para octubre.