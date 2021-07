Integrantes del grupo La Resistencia realizaron un plantón en los exteriores del domicilio del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en Miraflores.

Provistos de matracas y banderolas, cerca de 80 miembros del grupo afín a Fuerza Popular hostigó durante más de dos horas al funcionario en los alrededores de su vivienda.

En la zona hubo resguardo policial. Los manifestantes lanzaron diversos insultos contra Corvetto y le pidieron entregar el padrón electoral.

No es la primera vez que un hecho de este tipo sucede. En anteriores ocasione, simpatizantes de Fuerza Popular realizaron plantones frente a su casa tras la segunda vuelta del 6 de junio.

Cabe indicar que el pasado 26 de junio, el jefe de la ONPE denunció que fue agredido física y verbalmente por un sujeto dentro del Club Regatas Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos.

“Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima. La seguridad del club no me ha brindado los datos del agresor”, contó Corvetto en su cuenta de Twitter.

