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Resumen

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San Borja afrontará, el próximo 4 de octubre, la elección distrital con el menor número de candidatos de los seis procesos electorales llevados a cabo en los últimos 20 años. Los vecinos tendrán que elegir entre seis aspirantes con varios perfiles vinculados a la gestión edil: dos regidores, un ex gerente municipal y el hijo de un exalcalde.

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