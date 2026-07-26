Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
San Borjaafrontará, el próximo 4 de octubre, la elección distrital con el menor número de candidatos de los seis procesos electorales llevados a cabo en los últimos 20 años. Los vecinos tendrán que elegir entre seis aspirantes con varios perfiles vinculados a la gestión edil: dos regidores, un ex gerente municipal y el hijo de un exalcalde.
Entre los regidores figuran Roberth Montoya por Avanza País, quien es el actual teniente alcalde de San Borja. En 2022, Montoya resultó elegido como parte de la lista del actual alcalde Marco Álvarez con el partido Renovación Popular. Sin embargo, en mayo del 2024, el regidor renunció al partido celeste y, menos de un mes después, se pasó a las filas del partido del tren.
Renovación Popular, el partido que administra el distrito a la fecha, postula a Javier Diez, quien ya postuló, sin éxito, en el 2018. El partido celeste es la tercera camiseta política que viste en su carrera política, y su campaña para este 2026 ha empezado con cartas entregadas en los hogares de los vecinos usando la imagen de la caricatura de Porky, que es identificada con el líder del partido, Rafael López Aliaga.
Por su parte, Somos Perú presenta a la única candidata de la contienda: Gina Casanova, quien ha sido regidora en el distrito y en Lima, además de contar con experiencia en la gestión municipal de Miraflores. En “Tenemos que hablar”, el videopódcast de El Comercio, Casanova aseguró que una de sus propuestas es que SanBorja tenga tres casas para adultos mayores.
Acción Popular gobernó San Borja en el período 2019-2022 con Alberto Tejada Noriega y ahora quiere repetir otra administración edil con el hijo. Alberto Noriega Conroy también es médico, ha trabajado en gerencias municipales y en el Ministerio de Salud.
Principales preocupaciones
Anita Navarro, vecina del sector 12 (Chacarilla, San Borja), indicó que el principal reclamo en el distrito es la inseguridad. “No vemos presencia de serenazgo. Vemos las casetas, pero cuando estás caminando no ves la presencia del sereno, no te ves acompañado”, indicó.
También indicó que varias zonas, como Velasco Astete y Cavalier Bielovucic, están a la espera de que se reparen sus pistas y veredas.
Juan Sotero, vecino del subsector 2C (entre Javier Prado y la Av. Canadá), refirió que se esperan propuestas para el mejor uso del presupuesto participativo, y mejor planeamiento en las obras de remodelación de parques. Además, incidió en la necesidad de contar con más casas para adultos mayores en el distrito.
Además…
El modelo Surco
La vecina Anita Navarro indicó que, en San Borja, les gustaría contar con los mismos beneficios que se otorgan en otros distritos cercanos como Surco.
“En San Borja, el modelo que nos gustaría replicar es el que tiene Surco con [Carlos] Bruce. Mi prima hermana vive cerca, en Caminos del Inca, y tiene todos los beneficios. Sus hijas tienen acceso a piscinas temperadas, a gimnasio. Mis hijos, para acceder a piscina o canchas, deben pagar altas sumas. No tenemos beneficio de salud, acá solo hay una casa de adulto mayor y queda lejos a mi sector”, refirió.