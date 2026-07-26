Entre los regidores figuran Roberth Montoya por Avanza País, quien es el actual teniente alcalde de San Borja. En 2022, Montoya resultó elegido como parte de la lista del actual alcalde Marco Álvarez con el partido Renovación Popular. Sin embargo, en mayo del 2024, el regidor renunció al partido celeste y, menos de un mes después, se pasó a las filas del partido del tren.

Roberth Montoya de Avanza País.

Renovación Popular, el partido que administra el distrito a la fecha, postula a Javier Diez, quien ya postuló, sin éxito, en el 2018. El partido celeste es la tercera camiseta política que viste en su carrera política, y su campaña para este 2026 ha empezado con cartas entregadas en los hogares de los vecinos usando la imagen de la caricatura de Porky, que es identificada con el líder del partido, Rafael López Aliaga.

Javier Diez de Renovación Popular.

Por su parte, Somos Perú presenta a la única candidata de la contienda: Gina Casanova, quien ha sido regidora en el distrito y en Lima, además de contar con experiencia en la gestión municipal de Miraflores. En “Tenemos que hablar”, el videopódcast de El Comercio, Casanova aseguró que una de sus propuestas es que San Borja tenga tres casas para adultos mayores.

Gina Casanova de Somos Perú.

Acción Popular gobernó San Borja en el período 2019-2022 con Alberto Tejada Noriega y ahora quiere repetir otra administración edil con el hijo. Alberto Noriega Conroy también es médico, ha trabajado en gerencias municipales y en el Ministerio de Salud.

Alberto Noriega Conroy de Acción Popular.

Principales preocupaciones

Anita Navarro, vecina del sector 12 (Chacarilla, San Borja), indicó que el principal reclamo en el distrito es la inseguridad. “No vemos presencia de serenazgo. Vemos las casetas, pero cuando estás caminando no ves la presencia del sereno, no te ves acompañado”, indicó.

También indicó que varias zonas, como Velasco Astete y Cavalier Bielovucic, están a la espera de que se reparen sus pistas y veredas.

Juan Sotero, vecino del subsector 2C (entre Javier Prado y la Av. Canadá), refirió que se esperan propuestas para el mejor uso del presupuesto participativo, y mejor planeamiento en las obras de remodelación de parques. Además, incidió en la necesidad de contar con más casas para adultos mayores en el distrito.