El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, sostuvo este jueves que el Gobierno negó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) su solicitud de disputar el partido programado para el 17 de noviembre entre Perú y Argentina con un aforo muy reducido de tan solo 5.000 espectadores en el Estadio Nacional, porque se evita incrementar posibles contagios del nuevo coronavirus.

En conferencia de prensa durante la presentación del nuevo servicio de emisión de copia digital de denuncia policial, el primer ministro reiteró que a la fecha las cifras del avance de la pandemia del COVID-19 sigue disminuyendo; sin embargo, manifestó que esto no debe implicar que se baje la guardia en el tema de prevención y por ello vienen aplicando de “forma prudente” la reanudación de actividades económicas y de diversión.

“Toda actividad que congrega a muchísima gente puede ser detonante para un contagio masivo. Eso debemos cuidar. Los eventos deportivos de fútbol, por ejemplo, la Federación Peruana había pedido tener un aforo de unas 5 mil personas para el siguiente partido del Perú”, refirió.

“Lo hemos sometido a Consejo de Ministros, y desde los diferentes enfoques, no va a ser factible porque tenemos que cuidar toda actividad masiva que puede ser un gatillo para un nivel de contagio mayor”, añadió Martos.

El pasado 1 de noviembre, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se mostró en contra de que el partido Perú vs. Argentina, por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, se dispute, el martes 17 de noviembre, con una cierta cantidad de público, tal como lo había propuesto la FPF, en medio de la pandemia.

“He opinado en contra de un fenómeno de este tipo, no estamos de acuerdo y creo que probablemente nuestra opinión puede no ser del gusto de la mayoría, yo lo entiendo, todos quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente ese tipo de actividades”, indicó Mazzetti al programa Agenda Política.

“Nos han solicitado opinión en el Consejo de Ministros, nosotros hemos opinado que no es factible”, agregó.

