Mujer acuchillada por ex pareja sobre sentencia a agresor: “Tengo miedo de que quiera vengarse”

Elizabeth Fernández sobrevivió al brutal ataque de su ex pareja ocurrido en mayo del 2018 y desde entonces busca justicia mientras sigue padeciendo las secuelas físicas y piscológicas de haber sido acuchillada en su centro de trabajo, la Caja Cusco de Miraflores. Ayer se dictó sentencia contra el agresor, Luis Pazos Chumo, pero para ella esa justicia no está ni cerca.



La Segunda Sala Penal Reos en Cárcel lo declaró inimputable y lo sentenció a 15 meses de internamiento en el Área de Salud Mental del penal de Lurigancho por tentativa de feminicidio. Se trata de una medida de seguridad con la cual Pazos Chumo será evaluado cada seis meses para determinar su estado psiquiátrico.

► Declaran inimputable a sujeto que acuchilló a ex pareja en Caja Cusco de Miraflores

► #EstamosHartas: Mujer acuchillada por su ex pareja vive con secuelas y esperando justicia

“Estoy indignada por la sentencia porque no me parece justa. No ha sido suficiente lo que me hizo, él me quiso matar pero no pudo. Esto quiere decir que mi vida no ha valido nada”, dijo Elizabeth Fernández a El Comercio.



El principal problema con el fallo, sostiene, es que existe el riesgo de que Pazos Chumo salga libre si en una de esas evaluaciones periódicas se determina que no es un “peligro para la sociedad”.

“Tengo miedo de que quiera vengarse. Está el peligro de que me haga daño a mí o mi familia. Por más que exista la justicia [en referencia a la sentencia] o no, mi vida ya no es la misma”, agregó.

En la sentencia, los jueces superiores también ordenan una reparación civil de 15 años contra la agraviada, monto que considera una “ridiculez” en comparación con los tratamientos que hasta ahora costea, tanto físicos como psicológicos y psiquiátricos.

Luis Pazos Chumo atacó con un cuchillo a su ex pareja, quien un día antes lo había denunciado por acoso. (PJ) El Comercio

—¿Por qué lo declararon inimputable?—

La decisión del Poder Judicial de declarar inimputable a Luis Pazos Chumo se debe a un informe del Instituto de Medicina Legal realizado el 31 de marzo de este año, en el que se le diagnostica trastorno esquizoafectivo.

Marta Rondón, consultora en psiquiatría del Instituto Materno Perinatal, explica que esta es una enfermedad psicótica que tiene alteraciones del afecto. “Algunos especialistas cuestionan la existencia de este trastorno. Se dice que son casos de esquizofrenia en los que el afecto está comprometido. También se interpreta como enfermedad bipolar, en que los síntomas psicóticos son muy grandes”, precisa a este Diario.

La sala asegura que su fallo se enmarca en el artículo 20 del Código Penal que sostiene que “está exento de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones de la percepción que afecten gravemente su concepto de la realidad no poseen la facultad de comprender el carácter delictuoso, su acto o para determinar esta comprensión...”

El intento de feminicidio ocurrió el 3 de mayo en la sede de Miraflores de Caja Cusco. (Archivo) El Comercio

Sin embargo, para el abogado de la agraviada, Franko Mejía, la prueba del Ministerio Público no debía ser considerada porque se realizó un año después de los hechos y existían dos informes previos en los que se señalaba que Pazos Chumo no presentaba trastornos. Una de estas fue realizada en el Hospital Dos de Mayo en enero de 2018 y otra en el mismo nosocomio, pero en 2008. Además, ante la policía, el día de los hechos el sujeto declaró sin problemas. De acuerdo a Rondón, las psicosis no aparecen de la noche a la mañana pues se manifiestan a lo largo de la vida, siendo detectadas principalmente en la adolescencia o comienzo de la adultez.



La fiscalía ha impugnado la sentencia para que el caso sea resuelto por la Corte Suprema. Además se ha pedido la ampliación de la prisión preventiva de Pazos Chumo.

—Ministerio de la Mujer se pronuncia—

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) lamentó la decisión de los jueces que integran la Segunda Sala y respaldó a la fiscalía en su decisión de apelar el fallo judicial que declara como inimputable a Luis Pazos Chumo.

"Seguiremos atentos al desarrollo de este proceso, para garantizar que la agraviada y su familia puedan alcanzar la justicia, y se sancione con severidad al responsable de esta tentativa de feminicidio", indicó el MIMP en un comunicado.