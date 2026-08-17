Carlos Neuhaus será el encargado de liderar las acciones en el sector privado de cara contra El Niño Costero. Foto: GEC
Carlos Neuhaus será el encargado de liderar las acciones en el sector privado de cara contra El Niño Costero. Foto: GEC
Por Redacción EC

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó que las acciones del sector privado para hacer frente a las lluvias ocasionados por Fenómeno El Niño serán lideradas por Carlos Neuhaus.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.