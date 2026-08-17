El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó que las acciones del sector privado para hacer frente a las lluvias ocasionados por Fenómeno El Niño serán lideradas por Carlos Neuhaus.

“El sector privado está muy dispuesto a colaborar y están unificando, como en el tiempo de COVID-19, el Comando de El Niño Privado va a estar a cargo de Carlos Neuhaus, y con todo el apoyo de de los principales gremios de todo el Perú”, señaló el titular del MEF en entrevista con Exitosa.

Más tarde, la propia presidenta Fujimori, desde las zonas afectadas de Villa El Salvador, confirmó a El Comercio que Neuhaus será el encargado de liderar los esfuerzos y coordinaciones desde el sector privado.

En otro momento de la entrevista, Cuba indicó que, entre hoy y mañana estarían listos los decretos de urgencia que otorgarán fondos para hacerle frente al Fenómeno El Niño, así como una Comisión de El Niño conformada por el ministro de Defensa, el ministro de Vivienda, el titular de Agricultura y el MEF.

El jefe del MEF explicó que el actual Niño viene es una conjunción entre el Niño Costero y el Niño Global hasta finales de año y promete ser realmente peligroso.

“Hemos creado la Comisión de El Niño donde estará el ministro de Defensa, el ministro de Vivienda, el ministro de Agricultura que es el líder de este grupo y el MEF, lideramos esfuerzos hasta diciembre para minimizar los costos del Niño”, detalló Cuba.

Gobierno declarará en estado de emergencia a distritos y regiones afectados por lluvias



Fenómeno El Niño y PBI

En una entrevista a El Comercio, Neuhaus ya se había referido sobre las consecuencias de no afrontar con un plan adecuado y estructurado los embistes del Fenómeno El Niño.

“Dependiendo de la gravedad de El Niño, se puede retroceder hasta un 3% o 4% del PBI. Es grave; podríamos tener crecimiento cero”, afirmó.

Carlos Neuhaus Tudela

Carlos Neuhaus Tudela es administrador y empresario. Fue presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 (COPAL) y director ejecutivo del Proyecto Especial Lima 2019, cargo para el que fue designado en septiembre de 2016. Desde esa posición encabezó la organización de los Juegos y la ejecución de los proyectos necesarios para su realización.

Es bachiller en Ciencias Administrativas por la Universidad de Lima y cuenta con maestrías en Administración de Empresas y Negocios Internacionales, además de estudios en Finanzas Públicas en la Universidad de Cambridge. Antes de Lima 2019 fue gerente financiero del Banco Agrario, gerente general y director de Cofide, director gerente de Bata Perú y director ejecutivo de empresas del Grupo Wiese. También ha integrado directorios de distintas compañías e instituciones.