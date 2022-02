El doctor Elmer Huerta se refirió nuevamente al ministro de Salud, Hernán Condori, y señaló que el pedido para que sea retirado del cargo no responde a que sea un médico “humilde” o “del pueblo”, como aseguran quienes lo han defendido. Aseveró que al ministro Condori se le cuestiona su idoneidad por sus antecedentes.

“No se trata como han dicho algunos políticos, que al señor Condori lo quieren retirar porque es un médico del pueblo, que es un médico humilde, de provincias, no es eso. Al revés, nos parece que esa afirmación debe caer muy mal con los médicos del pueblo, los médicos que están en las provincias, médicos honrados que hacen su trabajo bien. No se trata que a este señor se le critique estas posiciones que tiene porque es un médico humilde que viene de Chanchamayo”, explicó Huerta en RPP TV Noticias.

Indicó que el llamado a que cambien de ministro de Salud es debido a que Condori es “un comerciante, un embaucador, un señor que dice que el cáncer se puede detectar en un minuto”.

Para el doctor Elmer Huerta, la razón por las que se insiste en la permanencia de Condori Machado al frente del Minsa es eminentemente política. “¿Por qué lo ponen allí, por qué insisten?, porque es un peón político que está puesto en ese lugar y eso es lo que se critica”, dijo enfático sobre el ministro, militante de Perú Libre y cercano a Vladimir Cerrón.

Asimismo, Huerta refirió que la presencia de Condori frente al Minsa “crea lo que se llama el desmoronamiento moral de una institución”. Recordemos que días atrás, Gabriela Jiménez renunció al cargo de jefa de Inmunizaciones del Minsa debido a los cambios continuos que se producen en el sector y que afectaban la estructura interna de su área.

“Obviamente a quienes tienen esa capacidad de decisión para mantenerlo ahí, que son dos personas en realidad, son el presidente Castillo y el primer ministro Torres, ellos dos son los que deberían (sacarlo), obviamente no lo van a hacer, no lo quieren hacer, no lo pueden hacer porque hay presiones políticas muy grandes para mantener al señor Condori como ministro de Salud”, puntualizó.

