Emape realiza mantenimiento vial, señalización y mejoramiento urbano en la Av. Brasil por desfile. (Foto: Emape)
Emape realiza mantenimiento vial, señalización y mejoramiento urbano en la Av. Brasil por desfile. (Foto: Emape)
Por Redacción EC

Con motivo del 205 aniversario de la Independencia del Perú, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape),entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, realiza trabajos de mantenimiento integral de la avenida Brasilpara el desarrollo de laGran Parada y Desfile Cívico Militar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.