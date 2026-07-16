Con motivo del 205 aniversario de la Independencia del Perú, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape),entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, realiza trabajos de mantenimiento integral de la avenida Brasilpara el desarrollo de laGran Parada y Desfile Cívico Militar.

La intervención comprende los 5.25 kilómetros que conforman la avenida Brasil, desde la cuadra 1 hasta la cuadra 41, y abarca un área aproximada de 147 000 metros cuadrados. Las labores están orientadas a mejorar la seguridad vial, la funcionalidad, la conservación y la imagen urbana de este importante corredor metropolitano.

Como parte de estos trabajos, Emape viene efectuando el mantenimiento de 5 040 metros cuadrados de señalización horizontal, que incluye el pintado de líneas continuas y discontinuas, cruces peatonales y líneas de pare, con el objetivo de brindar una adecuada orientación y mayor seguridad a conductores y peatones.

Asimismo, se vienen desarrollando labores de mantenimiento de la infraestructura complementaria de la vía, entre ellas la demolición y reconstrucción de 200 metros lineales de sardineles y el pintado de otros 7 800 metros lineales.

La intervención también contempla la reparación de 400 metros lineales de rejas metálicas y el pintado de 5 851 metros lineales de estas estructuras, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad, conservación y ornato de la avenida.

A estas labores se suma un operativo integral de áreas verdes y limpieza vial que ya se encuentra en ejecución. En el primer frente, los equipos deEmapevienen realizando el mantenimiento de 10 800 m² de áreas verdes, la instalación de 3 500 m² degrass, la siembra de 80 árboles y la colocación de 12 000 plantas ornamentales. Paralelamente, los equipos de limpieza vial vienen ejecutando el barrido de 22 000 m² de vías y espacios públicos, el pintado de 120 postes y el lavado de 5 400 m² de rejas metálicas.

“Venimos desplegando un trabajo integral para que la avenida Brasil luzca en las mejores condiciones durante una de las celebraciones más importantes del país. Estas acciones garantizarán una infraestructura vial segura, ordenada y con una adecuada presentación para recibir a las delegaciones oficiales y a los miles de ciudadanos que acompañarán la Gran Parada y Desfile Cívico Militar”, señaló Edgar Lara, gerente general de Emape.