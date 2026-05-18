El Gobierno declaró la emergencia sanitaria por un periodo de 90 días debido al brote de sarampión registrado en el país, luego de confirmarse transmisión local en la región Puno y detectarse un alto riesgo de expansión hacia otras jurisdicciones. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-SA, alcanza a Lima Metropolitana, Callao y los departamentos de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), la declaratoria responde a la persistencia de brechas de vacunación y al aumento de personas susceptibles al contagio, escenario que podría facilitar una rápida propagación del virus en distintas zonas del país.

¿Qué es el sarampión y por qué es considerado tan peligroso?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos no vacunados. Es causada por un virus que se transmite por el aire mediante gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o incluso hablar.

Especialistas de la salud advierten que el virus puede permanecer activo en el ambiente y en superficies hasta por varias horas, lo que incrementa considerablemente su capacidad de transmisión en espacios cerrados o con poca ventilación.

Uno de los principales riesgos del sarampión es que una sola persona infectada puede contagiar entre 12 y 18 personas susceptibles, una cifra muy superior a la de otras enfermedades respiratorias comunes. Además, el contagio puede producirse incluso cuatro días antes de la aparición del sarpullido característico, cuando muchas personas todavía desconocen que están infectadas.

Regiones con mayor riesgo y la razón de la emergencia

La decisión de decretar la emergencia sanitaria se sustenta en informes técnicos elaborados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, que identificaron transmisión local confirmada en Puno y riesgo elevado de diseminación en otras regiones del país.

De acuerdo con el Decreto Supremo, publicado en el Diario El Peruano, las autoridades sanitarias detectaron bajas coberturas de vacunación en distintos grupos etarios, especialmente en menores de edad que no completaron su esquema regular de inmunización tras la pandemia de COVID-19.

Perú entra en emergencia sanitaria por brote de sarampión y bajas coberturas de vacunación. (Foto: Andina)

Puno encabeza actualmente la preocupación epidemiológica al haberse confirmado circulación local del virus. Sin embargo, Lima Metropolitana y Callao también figuran entre las jurisdicciones de riesgo debido a su alta densidad poblacional y constante flujo migratorio y comercial.

Las regiones amazónicas como Loreto, Ucayali y Madre de Dios también fueron incluidas por las dificultades logísticas que históricamente han afectado las campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica.

Comparación con años anteriores

Hasta antes de este brote, Perú mantenía controlada la transmisión endémica del sarampión gracias a las campañas masivas de inmunización implementadas durante las últimas décadas. Sin embargo, el descenso progresivo de la cobertura de vacunas registrado después de la pandemia volvió a encender las alertas sanitarias.

Durante los últimos años, el país había reportado principalmente casos importados o asociados a viajeros provenientes de países con brotes activos. La preocupación de las autoridades sanitarias también se relaciona con el brote registrado actualmente en Bolivia, país fronterizo con la región Puno, donde se confirmó la transmisión local del virus en territorio peruano.

Especialistas advierten que el constante tránsito de personas entre ambas zonas incrementa el riesgo de propagación, especialmente en contextos de baja cobertura de vacunación. Según el exministro Víctor Zamora, Bolivia ya registra alertas epidemiológicas en ocho de sus nueve departamentos, contexto que podría replicarse en Perú si no se logra contener el avance del sarampión.

Síntomas: cómo identificar un posible caso

Los primeros síntomas del sarampión suelen confundirse con los de una gripe o resfrío fuerte. Entre las principales señales se encuentran:

Fiebre alta

Tos seca persistente

Congestión nasal

Ojos irritados y lagrimeo

Malestar general

Pequeñas manchas blancas dentro de la boca

Las complicaciones del sarampión pueden ser tan graves que incluso pueden causar la muerte. (Foto: Istock).

Posteriormente aparece un sarpullido rojizo que inicia en el rostro y se extiende progresivamente hacia el resto del cuerpo.

Las autoridades recomiendan acudir inmediatamente a un centro de salud si una persona presenta estos síntomas, especialmente si no cuenta con vacunación completa o tuvo contacto con un caso sospechoso.

Minsa reforzará vacunación y brigadas para contener expansión del sarampión

El viceministro de Salud Pública, Henry Rebaza Iparraguirre, señaló en una entrevista con El Comercio que la declaratoria de emergencia sanitaria busca acelerar el proceso de vacunación en las regiones con mayor riesgo de propagación del sarampión y reducir el número de personas susceptibles frente a una enfermedad considerada altamente contagiosa.

Según explicó, actualmente en el país solo siete de cada diez niños logran completar su esquema de inmunización, mientras que tres permanecen expuestos al virus debido a las bajas coberturas registradas durante los últimos años. “Tenemos muchos departamentos con niños en edad de vacunarse que no han sido inmunizados. Esa situación se agravó tras la pandemia por la desinformación alrededor de las vacunas”, indicó.

Rebaza sostuvo que el riesgo epidemiológico también está relacionado con la circulación internacional del virus. Precisó que actualmente la mayoría de países del continente reportan casos de sarampión. “Estados Unidos, Canadá, México y prácticamente toda Centroamérica tienen circulación activa del virus. Por eso necesitamos reforzar el proceso de vacunación”, afirmó.

El funcionario detalló que durante los 90 días de emergencia sanitaria el Minsa fortalecerá las brigadas de inmunización en todo el país, especialmente en las zonas más alejadas y con menor cobertura. Para ello, se contratará más personal de enfermería y se destinarán recursos para desplazar equipos de vacunación hacia provincias, distritos rurales y comunidades indígenas.

Vacuna contra la sarampión en UNSA (Foto: Pedro Torres).

Asimismo, explicó que las estrategias incluirán campañas con enfoque intercultural en regiones amazónicas y de frontera como Loreto, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios. “Necesitamos acercar la vacuna a la población y generar conciencia sobre su importancia. No solo se trata de vacunar, sino también de convencer a las familias”, remarcó.

El viceministro aseguró además que el país cuenta actualmente con suficiente stock de vacunas para cubrir la demanda nacional. “Tenemos vacunas, jeringas y logística garantizada. Ya se han distribuido cerca de 30 millones de dosis en todo el país”, sostuvo.

En paralelo, el Ministerio de Salud reforzará la vigilancia epidemiológica y la capacidad de diagnóstico rápido en laboratorios regionales para evitar retrasos en la detección de nuevos casos. También se intensificará la capacitación del personal de salud frente a posibles complicaciones graves asociadas al sarampión, como neumonías o encefalitis.

Finalmente, Rebaza exhortó a la ciudadanía a revisar su esquema de vacunación y acudir a los centros de salud. “La vacuna es segura, gratuita y salva vidas. No debemos esperar a que aparezcan síntomas para actuar”, enfatizó.

¿Cómo prevenir el contagio?

La principal medida de prevención contra el sarampión es la vacunación. En Perú, la vacuna contra esta enfermedad forma parte del esquema regular de inmunización y se aplica gratuitamente en los establecimientos de salud públicos. El esquema contempla dos dosis durante la infancia, consideradas fundamentales para garantizar una protección adecuada frente al virus y reducir el riesgo de complicaciones.

Gobierno declara emergencia sanitaria por brote de sarampión. (Imagen: UGEL 06 vía Facebook).

Especialistas recomiendan que tanto niños como adultos verifiquen su carnet de vacunación para confirmar que cuentan con las dosis correspondientes. Asimismo, aconsejan evitar el contacto cercano con personas enfermas, mantener los ambientes ventilados y cubrirse al toser o estornudar para disminuir la propagación del virus.

Las autoridades sanitarias también exhortan a acudir de inmediato a un centro de salud ante la presencia de síntomas sospechosos, especialmente si la persona no completó su esquema de vacunación o estuvo expuesta a un posible caso de sarampión. Según el Minsa, la vacunación brinda protección individual además de evitar brotes masivos al reducir la circulación del virus en la comunidad.

Especialista advierte que emergencia sanitaria es "tardía e insuficiente"

Para Víctor Zamora, exministro de Salud, la confirmación de transmisión local de sarampión en Puno representa una señal de alerta que podría anticipar un escenario similar al registrado en otros países de la región como México y Bolivia. El especialista advirtió que el virus del sarampión es incluso más contagioso que el COVID-19 y sostuvo que el Perú enfrenta actualmente un escenario crítico debido a las brechas acumuladas de vacunación en los últimos años.

“El sarampión es uno de los virus más contagiosos que conoce la humanidad. Una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas que tengan contacto con ella”, explicó. En ese sentido, señaló que durante el 2025 solo se logró inmunizar con las dos dosis contra el sarampión al 82% de la población infantil, dejando a un 18% sin protección.

El exministro también cuestionó la demora del Ejecutivo en declarar la emergencia sanitaria. Según precisó, el primer caso reportado en Puno se registró el pasado 2 de abril, mientras que la declaratoria oficial se produjo 45 días después. “El reconocimiento ha sido tardío. No era necesario esperar la transmisión local confirmada cuando ya había evidencia de lo que estaba ocurriendo en países vecinos”, afirmó.

Asimismo, consideró que las medidas anunciadas por el Gobierno son insuficientes desde el punto de vista técnico, territorial y financiero. Explicó que el decreto se enfoca principalmente en la vigilancia epidemiológica y la vacunación, pero no contempla el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria para atender posibles casos graves.

“Entre el 10% de los pacientes podría requerir hospitalización y algunos necesitarán cuidados intensivos respiratorios. El sistema de salud peruano ya ha demostrado ser precario y no vemos medidas para reforzar camas pediátricas o unidades de atención especializada”, advirtió.

Zamora también relacionó el riesgo de propagación del sarampión con las condiciones de pobreza y precariedad que enfrenta gran parte de la población peruana. Factores como la falta de acceso continuo al agua potable y el transporte público congestionado, explicó, favorecen el contagio de enfermedades altamente transmisibles.

El exministro enfatizó que la principal herramienta para contener el brote continúa siendo la vacunación. Por ello, exhortó a la ciudadanía acudir a los establecimientos de salud. “La vacuna es segura, eficaz y gratuita. Lo más importante es vacunar a niños y adolescentes para evitar que el brote siga expandiéndose”, remarcó.