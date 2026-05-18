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Resumen

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El Gobierno declaró la emergencia sanitaria por un periodo de 90 días debido al brote de sarampión registrado en el país, luego de confirmarse transmisión local en la región Puno y detectarse un alto riesgo de expansión hacia otras jurisdicciones. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-SA, alcanza a Lima Metropolitana, Callao y los departamentos de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

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