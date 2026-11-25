El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), emitió el Aviso Meteorológico N.° 486, en el que se alerta sobre precipitaciones de moderada a extrema intensidad en gran parte de la costa norte y la sierra del territorio nacional.

​De acuerdo con el pronóstico oficial, el evento meteorológico se extenderá desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre, y se prevé que esté acompañado de ráfagas de viento, caída de granizo o nieve en zonas altas, además de lluvias y lloviznas.

Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. Foto: Senamhi

​El aviso del Senamhi detalla que el nivel de peligro estimado para este periodo se sitúa entre moderado, fuerte y extremo (escalas amarilla, naranja y roja, respectivamente), de acuerdo con la zona y la fecha.

Viernes 27 de noviembre , se prevén acumulados de lluvia entre 5 y 80 mm/día en la costa norte, entre 5 y 45 mm/día en la sierra norte, entre 5 y 20 mm/día en la sierra centro y valores cercanos a 15 mm/día en la sierra sur.

, se prevén acumulados de lluvia entre 5 y 80 mm/día en la costa norte, entre 5 y 45 mm/día en la sierra norte, entre 5 y 20 mm/día en la sierra centro y valores cercanos a 15 mm/día en la sierra sur. Sábado 28 de noviembre: Las condiciones de lluvias de fuerte a extrema intensidad persistirán, especialmente en la costa norte y la vertiente occidental de la sierra.

Las condiciones de lluvias de fuerte a extrema intensidad persistirán, especialmente en la costa norte y la vertiente occidental de la sierra. ​Domingo 29 de noviembre: Continuará el temporal con precipitaciones, ráfagas de viento y fenómenos como granizo o nieve en localidades altoandinas, antes de que el sistema empiece a debilitarse.

​El organismo enfatiza que estas precipitaciones no llegarán solas, sino que vendrán acompañadas de fenómenos asociados como ráfagas de viento, granizo y nieve en las zonas más elevadas, así como lluvias y lloviznas en la costa norte y el flanco occidental andino.

​Regiones afectadas

​Las autoridades instan a la población y a los gobiernos locales a tomar precauciones en las siguientes regiones:

​Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

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