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Resumen

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En poco más de seis meses ya se han registrado más casos de dengue a nivel nacional que en todo el 2025, según revelan los registros oficiales del Ministerio de Salud (Minsa); sin embargo, al mismo tiempo la mortalidad por la enfermedad descendió en un 25%.

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