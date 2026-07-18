En poco más de seis meses ya se han registrado más casos de dengue a nivel nacional que en todo el 2025, según revelan los registros oficiales del Ministerio de Salud (Minsa); sin embargo, al mismo tiempo la mortalidad por la enfermedad descendió en un 25%.

Estas cifras corresponden a la semana epidemiológica 26, actualizadas el 9 de julio y publicadas en el portal oficial del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - CDC.

Las estadísticas muestran, además, que las regiones de Piura y San Martín registran los mayores grupos de contagiados sumando entre ambos el 32,06% del total nacional. La Libertad, Lima, Ucayali, Loreto, Lambayeque y Madre de Dios les siguen en la lista con cifras que superan los 2 mil casos por región.

Casos de dengue en aumento

“Normalmente la Amazonía concentraba el 70% u 80% de casos de dengue, pero eso cambió desde el 2023. Ahora podemos decir que desde Ica hacia arriba, sobre todo en la costa norte, dominan la estadística de casos. Eso fue un cambio histórico, de hecho ya casi no hay región en el país que no tenga dengue. Solo basta que se active un caso para que se prenda una región que nunca tuvo casos, eso pasó con Lima, Lambayeque o Áncash por ejemplo”, explica a El Comercio el médico infectólogo tropicalista del Hospital Regional de Loreto, Juan Carlos Celis Salinas.

En ese sentido, el especialista considera que “en la Amazonía hemos empeorado en el manejo del dengue. Me da mucha pena pero Ucayali tiene una mayor tasa de letalidad, Loreto nunca había tenido este nivel de letalidad, nosotros ya habíamos aprendido hace 15 años a manejar el dengue”.

Al ser consultado sobre las causas detrás de la situación adversa en la Amazonía, Celis apuntó a un posible “aflojamiento en el entrenamiento, en el trabajo de control de vectores casa por casa, personal entrenado, todo por lo que Loreto antes era líder ya se perdió”.

Caso totalmente contrario, resaltó el destacado especialista, es el que se vive en Piura. “Es la región que más casos tiene, con 5.000 casos no registran ni un fallecido. En Loreto no llegamos ni a 2.500 y ya tenemos cuatro fallecidos”, señala.

—El manejo en Piura—

Tras encabezar la estadística nacional de fallecidos por dengue en el 2022 y 2023, desde el año pasado Piura no ha vuelto a registrar ni un solo deceso por el virus. “Eso fue consecuencia de lo que nos dejó El Niño Costero del 2017 y el Ciclón Yaku del 2023. Tuvimos una mortalidad altísima, llegamos a superar los 148 fallecidos en un solo año. Por ello, lo que se ha hecho desde entonces ha sido fortalecer el primer y segundo nivel de atención tanto en los establecimientos de EsSalud como en los del Minsa”, explica a El Comercio el jefe de la división de inteligencia sanitaria de la Red Asistencial Piura de EsSalud, Edwar Pozo Suclupe.

Según el epidemiólogo, en la región se realizaron constantes actividades de formación y capacitación tanto para médicos como para enfermeras, sobre todo en postas y hospitales de menor complejidad, en la norma nacional de atención al paciente con dengue.

“El dengue tiene un amplio espectro clínico. Puede ser muy leve, con alguna fiebre y dolores de cabeza, hasta grave, que puede causar la muerte. Entonces, el médico debe poder reconocer en qué situación se encuentra y sobre eso aplicar la norma exactamente como está. Eso mejora muchísimo los índices de letalidad por dengue, hay países donde se ha reducido a un 0.05%, menos de uno por mil. Aquí en Piura en el año 2023 registramos 2 fallecidos por cada mil”, precisa Pozo.

Pese a que en los últimos años el virus ha aumentado su presencia en la costa centro y norte del Perú, la Amazonía ha empeorado sus tasas de mortalidad por dengue.

—El impacto de El Niño—

Ambos especialistas coinciden, sin embargo, en que es demasiado pronto para cantar victoria. En el foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño” organizado por El Comercio y Hombro a Hombro, el jefe del Cenepred, Carlos Manuel Yáñez Lazo, señaló que unos 209 distritos y 7 millones de peruanos están en riesgo muy alto a causa de El Niño de este año.

Este año el serotipo 3 es el de mayor predominancia en el país, según los expertos consultados por El Comercio.

Las altas temperaturas e intensas lluvias son las condiciones ideales para que el ‘aedes aegypti’ se reproduzca mucho más rápido, lo que hace temer un pico de casos entre agosto y septiembre “sumados a casos de leptostirosis”, advierte Celis.

Pozo, por su parte, resalta que con El Niño los desafíos traspasan el plano médico. “Desde el 2023, Piura ha quedado adoleciendo por el colapso de desagües, falta de redes de agua, pistas malogradas. Eso nos pone en riesgo, porque las acciones se dificultan. En el 2017 las brigadas de control no podían llegar a las zonas porque los accesos estaban inundados o bloqueados”, alerta el epidemiólogo.