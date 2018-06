Encuentran en Lima a un joven argentino que desapareció hace 15 años

Un joven argentino fue encontrado en Lima tras 15 años de haber sido reportado como desaparecido en su natal Argentina. Según el reporte de Missing Children, Ariel Alberto Nacer salió de su casa el 14 de enero de 2003, en ese entonces tenía apenas 15 años.

Fue Florence Arce Ross quien encontró a Ariel en una calle de San Borja. Al verlo desorientado y en mal estado de salud lo llevó a la comisaría del distrito, donde lo bañaron y vistieron.

“Me percaté desde que lo vi que drogadicto no era. Por su lenguaje corporal, me di cuenta que no era agresivo. Estaba muy calmo, tenía mucha ternura en su cara. No tuve temor de acercarme a él por eso. Tenía miedo que no me respondiera nada, porque también podía pasar”, contó Florence Arce en diálogo con C5N.

La mujer llevó a Ariel a la embajada argentina en Perú. Tras tomar conocimiento del caso, el Consulado General confirmó que se trata del joven que desapareció hace más de una década y afirmó que adoptará los pasos necesarios para preservar su salud y retornarlo con sus seres queridos.

Cabe precisar que el joven permanece internado en un centro de rehabilitación a la espera de su traslado a Argentina. El consulado señaló que adoptará los pasos necesarios para preservar su salud y retornarlo con sus seres queridos.

