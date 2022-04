A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 18 hasta el domingo 24 de abril, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

LUNES 18

San Martín de Porres (08:00 a 09:30)

COOPERATIVA POLICIA HOGAR PROPIO CALLE ALBERTO ROJAS CDRAS 1, 11, URB. PEDREGAL ALTO CALLE VICENTE DEL VILLAR CDRA 1, CALLE PACLLON CDRAS 1, 2, 3, JR. PEDREGAL CDRAS 1, 4, PASAJE FRANCISCO ROSELLO CDRAS 1, 3, MZ J, PASAJE LIMA CDRA 1, PASAJE LOS LEONES CDRAS 1, 2, 9, PASAJE MILAGROS CDRA 1.

Lima Cercado (08:00 a 09:00)

URB. INDUSTRIAL CONDE AV. GUILLERMO DANSEY CDRAS 20, 21, UNIDAD VECINAL MIRONES AV. LUIS BRAILE CDRA 4, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, CALLA ANGEL CDRAS 2, 3, JR. VICTOR REYNEL CDRA 10, URB. LOS CIPRECES AV. VICTOR SARRIA CDRAS 11, 23, PASAJE PRIVADO CDRAS 2, 3, 4.

Puente Piedra (08:30 a 17:30)

ASOC. LOS NARANJITOS AV. LAS TORRES LTS. 83, 84, MZ A, E, F, G, H, L, O, Z, CALLE 1 MZ B, CALLE 3 LT. 69, FUNDO TAMBO INGA, AV. PANAMERICANA NORTE 10272, MZ A1, B, ASOC. EL PORVENIR MZ C, ASOC. HIJOS DE HUARAZ MZ A, ASOC. EL PORVENIR MZ C, ASOC. SEÑOR DE LA SOLEDAD MZ A.

Santa Rosa de Quives (09:00 a 18:00)

C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M

Comas (09:30 a 11:00)

URB. PASCANA AV. TUPAC AMARU CDRAS 34, 37, 64, CALLE CESAR VALLEJO CDRA 1, CALLE FELIPE PINGLO CDRAS 1, 34, CALLE GARCILASO DE LA VEGA CDRA 3, CALLE LORD COCHRANE CDRA 1, JR. ABRAHAM VALDELOMAR CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, MZ Q, JR. CASANAVE CDRA 8 MZ A, JR. GARCILAZO DE LA VEGA CDRAS 1, 2, 3, MZ C, F, T, JR. JOAQUIN CAPELA CDRA 1, JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRAS 1, 2, 3, JR. LOPEZ ALBUJAR CDRAS 1, 3, MZ A, JR. PEDRO PAULET CDRAS 1, 2, 3, MZ B, S, PASAJE 3, PASAJE 5, PASAJE GARCIA CDRA 1, MZ A, PASAJE JOSE BERNARDO CDRA 1, PASAJE MARIANO MELGAR CDRAS 1, 2.

Lima Cercado (11:00 a 12:00)

AV. ARGENTINA CDRAS 2, 10, 11, JR. GASPAR HERNANDEZ CDRA 8.

San Martín de Porres (11:30 a 13:00)

URB. EL ROSARIO JR. BENJAMIN QUIROGA CDRAS 3, 4, 8, 9, MZ B, F1, URB. SAN GERMAN JR. ELEUTERIO VENTURA HUAMAN CDRAS 8, 9, MZ C, D, Y, Z, JR. ELOY REATEGUI CDRAS 8, 9, MZ B, B1, C1, Y, JR. EUSEBIO GALVEZ CDRA 3, MZ C, JR. FELIPE COHAILA CDRAS 4, 8, 9, MZ A, A1, D, D1, E, E1, Z, JR. JESUS VERA CDRA 9, MZ B1, F1, COOPERATIVA SIMA JR. MELCHOR CUMPA CDRAS 8, 9, MZ A, A1, E1, P.

Comas (12:00 a 13:30)

A.H. LA MERCED AV. TUPAC AMARU CDRA 1, URB. HUAQUILLAY AV. TUPAC AMARU CDRAS 15, 16, 17, 54, 55, MZ I1, CALLE CANADA CDRA 1, MZ H1, I, CALLE CUBA CDRAS 1, 2, CALLE JAMAICA CDRA 2, JR. LOS PROCERES CDRA 1, JR. REPUBLICA DE CHILE CDRA 2, JR. REPUBLICA DEL PERU CDRAS 10, 11, 12, MZ E, J, JR. URUGUAY CDRA 1, PARQUE MIGUEL GRAU CDRA 1, P.J. BARRIO MARGINAL SANTA ROSA AV. TUPAC AMARU CDRAS 20, 21, CALLE MIRAFLORES CDRA 1, JR. MIRAMAR CDRAS 1, 2, JR. SANTA ROSA DE LIMA CDRA 1.

Lima Cercado (13:00 a 14:00)

AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 4, 5, 6, CALLE GARCIA VILLON CDRAS 3, 6.

San Martín de Porres (14:30 a 16:00)

URB. ANTARES AV. TOMAS VALLE CDRAS 18, 20, CALLE GUILLERMO MOORE CDRA 1, MZ J, I, CALLE PEDRO UNANUE CDRAS 1, 2, MZ G, H, I, CALLE SAN PEDRO CDRA 18, MZ H, I, J, JR. NICOLAS DUEÑAS CDRA 1, PASAJE ILO CDRA 2, URB. DANIEL ALCIDES CARRION AV. TOMAS VALLE MZ A, D, D1, CALLE 5 DE AGOSTO MZ E, E1, F, F1, Z, PASAJE 44 MZ C, URB. SAN PEDRO DE GARAGAY AV. TOMAS VALLE MZ I, CALLE JAVIER HERAUD CDRA 18, MZ J, CALLA JUANA ALARCO DE DANMERT CDRA 5 MZ A, H, J, CALLE SANTOS CHOCANO CDRA 5, MZ G.

Lima Cercado (15:00 a 16:00)

COOPERATIVA NIÑO JESUS AV. CARCAMO CDRAS 5, 6, 7, MZ A, B, C, D, E, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 6, 7, 51, CALLE SAN BENITO DE PALERMO CDRA 1, MZ C, D, PASAJE SAN JUDAS TADEO CDRA 1, MZ A, D, E, PASAJE SAN MARTIN CDRA 1, PASAJE VIRGEN DE LA MERCED CDRA 1, MZ B, C.

Comas (15:00 a 16:30)

P.J. EL CARMEN AV. CASANAVE CDRAS 1, 2, 3, 6, MZ F, URB. REPARTICION AV. TUPAC AMARU CDRAS 31, 32, 33, 61, 62, 63, CALLE LAS ORQUIDEAS CDRA 1, CALLE CAPTUS CDRA 1, JR. LAS GARDENIAS CDRAS 1, 2, MZ B, D, H, JR. LAS MAGNOLIAS CDRAS 1, 2, MZ B, G, H, JR. LOS CIPRECES CDRAS 3, 4, MZ F, JR. LOS JAZMINEZ CDRAS 1, 2, MZ D, E, JR. LOS LIRIOS CDRA 1, JR. LOS MIRTOS CDRAS 2, 3, MZ H, URB. LA PASCANA AV. TUPAC AMARU MZ K, CALLE CARLOS VALDERRAMA CDRA 1, JR. ABRAHAM VALDELOMAR CDRAS 1, 2, MZ H, JR. CIRO ALEGRIA CDRAS 1, 2, 3, 33, MZ K.

Callao (08:30 a 17:30)

UNIDAD VECINAL MODELO AV. JOSE GALVEZ CDRA 1, AV. MARCO POLO CDRAS 1, 6, 7, A.H. VICTOR GONZALES MZ A, B, C, D, F, BARRIO FISCAL N° 5 CALLE A CDRA 1, MZ J, CALLE ANCASH CDRAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, MZ A, B, CALLE B CDRAS 1, 10, CALLE C, CALLE CDRA 1, CALLE S/N MZ E, L, JR. ANCAHS CDRA 1, JR. GUISSE CDRAS 6, 10, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA 5, MZ F, JR. SALOOM CDRAS 5, 6, JR. WASHINGTON MZ C, PASAJE 1 MZ E, F, PASAJE PEDRO RUIZ GALLO CDRA 5.

MARTES 19

Lima Cercado (08:00 a 09:00)

AV. OSCAR R. BENAVIDES 491

San Martín de Porres (08:00 a 16:00)

URB. PRO INDUSTRIAL AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 85, MZ H, I.

Ventanilla (08:30 a 17:30)

COOPERATIVA LA UNION MZ A, I, I2, B, B1, C1, F2, G2, J1, A.H. INCAHUASI MZ A, C, C5, D, D4, E5, F, F5, G, G2, G4, H, H4, I, I4, J, J4, K, K4, L, LL, L4, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, COOPERATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA MZ A, B, K, L, LL, A.H. CERRO CACHITO MZ A, A2, B, B1, C, D, E, F, G, I, X, Y, Z, A.H. 3 DE NOVIEMBRE MZ B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, R, S, A.H. NUEVO PACHACUTEC MZ A, A1, A2, A3, B, B3, C, C2, C3, D, D1, D2, D3, E, E2, E3, F, F1, G, H, H1, I, I1, J, A.H. CARLOS GARCIA RONCEROS MZ A, A2, B, B2, C, C2, F, F2, G, H, I, J, J1, K, COOPERATIVA SAN PEDRO MZ I, J, X, Y, Z, A.H. COSTA AZUL MZ G, L, L4, W.

Callao (09:30 a 11:00)

URB. PREVI AV. CONDEVILLA CDRA 2, MZ 39, 43, 46, 53, AV. EL OLIVAR CDRAS 1, 4, MZ 34, 36, 40, 44, AV. LOS PROCERES CDRAS 1, 4, CALLE AVESTRUZ CDRA 1, MZ 28, CALLE LAS AMANITAS CDRA 1, 2, MZ 37, 39, 40, CALLE LAS CANARIAS CDRAS 1, 2, 4, MZ 43, 44, CALLE LAS CARAMBOLAS CDRAS 1, 2, MZ 46, 47, CALLE LAS CRISANTEMAS CDRA 4, MZ 40, 43, 44, CALLE LAS GENICIAS MZ 36, 37, CALLE LAS MAGNOLIAS CDRAS 1, 2, MZ 28, 46, CALLE LAS PETUNIAS CDRA 1, CALLE LAS RETAMAS CDRAS 1, 4, MZ 28, CALLE LAS UVAS CDRA 1, MZ 53, CALLE LAS VIOLETAS CDRA 1, MZ 28, 46, 47, CALLE LOS ALISOS CDRAS 1, 2, MZ 22, 40, 41, 42, 44, 45, CALLE LOS CAPULIES CDRA 1, MZ 50, CALLE LOS GINGER CDRAS 1, 2, 3, MZ 22, 37, 46, CALLE OSTIGON CDRA 1, MZ 46, 47, 50, CALLE LOS PINOS MZ 39, CALLE RIVA AGÜERO CDRA 4, CALLE T MZ 35, 40, 53, JR. LAS AVELLANAS CDRAS 1, 2, MZ 36, 46, 47, 48, 49, 53, 54, JR. LAS CODORNICES CDRAS 1, 4, JR. LAS MAGNOLIAS CDRAS 1, 4, MZ 22, 28, 35, JR. LOS ROSALES CDRAS 1, 2, JR. LOS TUMBOS CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 54, JR. PEDRO GENARO DELGADO CDRAS 3, 5, MZ A, A7, URB. CONDEVILLA JR. ANDRES CDRA 3, MZ A7, JR. JOSE BERNARDO DE TAGLE CDRA 38, JR. LEONARDO ORTIZ SALCEDO CDRAS 3.

Callao (09:30 a 11:00)

URB. LA COLONIAL AV. GARCILASO DE LA VEGA CDRA 1, AV. HIPOLITO UNANUE CDRA 1, 2, 3, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 17, 49, CALLE ALONSO MARTIN DE BENITO CDRA 1, MZ K, CALLE CAVIEDES CDRA 1, CALLE CONDE DE LEMOS CDRAS 3, 4, CALLE LEON PINELO CDRA 1, CALLE MANSO DE VELASCO CDRAS 2, 3, CALLE PABLO DE OLAVIDE CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, MZ O, CALLE PADRE MARIE LUZ CDRA 1, MZ J, CALLE RUY DIAZ CDRAS 1, 2, 3, CALLE VIRREY AMAT CDRAS 1, 2, 3, 4, CALLE VIRREY TOLEDO CDRAS 1, 2, JR. GARCIA CALDERON CDRA 1, JR. LUIS GODIN CDRA 1.

Ventanilla (10:00 a 14:00)

COOPERATIVA KAWACHI AV. ACCESO A LA CIUDAD DE PACHACUTEC MZ A, B, C, AV. CAMINOS DEL INCA DERECHA MZ O, P, AV. PACHACUTEC DERECHA MZ E, F, JR. CONTISUYO MZ D, E, F, G, H, JR. CUARTO MZ J, O, JR. TERCERO MZ G.

Los Olivos (10:00 a 17:00)

A.H. ALAMEDA DE VILLASOL AV. HUANDOY MZ E2, AV. MARAÑON MZ E2, H, H2, CALLE 23 MZ I, I2, CALLE 29 MZ E2, H2.

Breña (11:00 a 12:00)

URB. GARDEN CITY AV. ARICA CDRAS 5, 6, 7, AV. BOLIVIA CDRAS 7, 8, 9, AV. REPUBLICA DE PORTUGAL CDRAS 3, 4, 5, 6, AV. GENERAL VARELA CDRAS 7, 8, JR. JORGE CHAVEZ CDRAS 4, 5, 6, 7, 8, 9, JR. LORETO CDRA 8, JR. REBECA OQUENDO CDRAS 4, 10, PASAJE LUPUNA CDRAS 1, 4.

Callao (11:30 a 13:00)

URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA CALLE 1 CDRAS 1, 3, 5, MZ A, B, CALLE A MZ C.

Callao (12:00 a 13:30)

URB. PARQUE INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA Y COMERCIA AV. ARGENTINA CDRA 51, AV. HIPOLITO UNANUE CDRA 4, 5, MZ A, CALLE ALONSO MARTIN DE BENITO CDRA 5, CALLE CONDE DE LEMOS CDRAS 3, 4, 5, MZ A.

Breña (13:00 a 14:00)

AV. ALFONSO UGARTE CDRA 10, AV. VENEZUELA CDRA 7, JR. CARHUAZ CDRAS 1, 2, JR. CHACAS CDRAS 1, 2, JR. IQUIQUE CDRAS 1, 2, 3, PASAJE SAN LAUREANO CDRA 1.

San Martín de Porres (14:30 a 16:00)

URB. LOS LIBERTADORES AV. 12 DE OCTUBRE CDRAS 18, 19, MZ C, D, JR. HEROES DE LA LIBERTAD CDRA 3, MZ A, E, F, L, L1, LL, LL2, JR. VIZCARDO Y GUZMAN CDRAS 4, 5, MZ E, K, L, JR. ANTONIO DE ZELA CDRAS 1, 2, 4, 5, MZ G, I, J, J1, L, JR. JOSE OLAYA MZ G, G1, JR. LOS LIBERTADORES MZ J, K, K1, PASAJE LOS LIBERTADORES CDRA2, A.H. 12 DE AGOSTO MZ E, F, F1, G, LL, JR. ANDRES RAZURI MZ I, J, J1.

Callao (15:00 a 16:30)

CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO ALTO COLONIAL AV. ÓSCAR R. BENAVIDES 3008, 3020.

MIÉRCOLES 20

Magdalena del Mar (08:00 a 18:00)

AV. BRASIL CDRAS 1, 39, 40, 41, AV. CIRCUITO DE PLAYAS S/N, AV. DEL EJERCITO INTERSECCION CON JIRON LARCO HERRERA SEMAFORO, AV. DEL EJERCITO CDRAS 2, 3, 4, BAJADA MARBELLA S/N, AV. BRASIL ESQ LOPEZ DE SOLIS, CALLE S/N CDRAS 1, 3, 6, 41,42, JR. ARICA CDRAS 1, 2, 3, JR. DANIEL ALCIDES CARRION CDRA 1, 2, JR. EDUARDO CARRASCO CDRA 1, JR. FRANCISCO BEJARANO CDRA 1, JR. HIPOLITO UNANUE CDRA 1, 2, JR. INCLAN CDRA 3, JR. LARCO HERRERA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. MIRAFLORES CDRAS 1, 2, 3, JR. MOORE CDRA 1, 2, 3, JR, RAYMONDI CDRAS 1, 2, 3, 5, 6, JR. ROQUE SAENZ PEÑA CDRAS 1, 2, 3, 4, MALECON GRAU CDRAS 1, 2, 3.

La Punta (08:00 a 18:00)

URB. CHUCUITO AV. GAMARRA CDRAS 1, 4, 6, 7, AV. ALMIRANTE GRAU CDRAS 2, 7, CALLE BUENOS AIRES CDRA 6, CALLE GAMARRITA CDRA 4, CALLE ROCA CDRA 2, MZ D, JR. GENERAL VALLE MZ B, JR. UCAYALI LT. 21, PASAJE FRANCISCO DE ZELA CDRA 2.

Callao (08:30 a 10:00)

URB. PARQUE INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO AV. MEIGGS CDRA 2, CALLE GAMA CDRAS 1, 2, CALLE OMEGA CDRAS 1, 2, CALLE SIGMA CDRAS 1, 2.

Comas (08:30 a 18:00)

FUNDO AGRARIO CHACRA CERRO AV. CHACRA CERRO MZ A, AV. MARIA PARADO DE BELLIDO MZ A, B, C, D, I, L, M, R, Y, 5, FUNDO LOS HUERTOS DE PRO AV. MARIA PARADO DE BELLIDO MZ B, FUNDO SAN SEBASTIAN MZ C.

Breña (09:00 a 10:00)

AV. TINGO MARIA CDRAS 2, 3, 4, 5, 12, JR. AIJA CDRA 3, JR. JANGAS CDRAS 5, 6, JR. MANOA CDRAS 3, 4, 5, JR. MANTARO CDRAS 1, 2, JR. PARIACOTO CDRAS 7, 11, 12, PASAJE PRIVADO CDRA 3.

Comas (09:30 a 17:30)

URB. TORREBLANCA AV. MICAELA BASTIDAS MZ B, PASAJE 1 MZ A, C.

Ventanilla (10:00 a 11:30)

URB. INDUSTRIAL DE VENTANILLA AV. REVOLUCIÓN MZ I, CALLE MANTARO CDRA 1, 2, MZ M1, I10, CALLE PABLO BOONER MZ I8, CALLE MANTARO JTO PLANTA TOYOTA.

Santa Rosa (10:00 a 17:00)

URB. CATALINA HUANCA CALLE HOYLE PALACIOS CDRA 5, CALLE S/N MZ D, E, JR. GUTIERREZ CHUNQUI CDRA 4, JR. PEDRO CHAMOCHUMBE CDRA 5, 6, JR. RENAN ELIAS OLIVERA CDRAS 2, 3, 4, 5, MZ A, B, JR. REYNAFARJE HURTADO CDRAS 1, 4, PASAJE 3 MZ E, F, G, PASAJE 4 MZ H, I, PASAJE GRANADOS CDRA 1, PASAJE LOS CRISTALES MZ J, K.

Breña (11:00 a 12:00)

URB. AZCONA AV. ARICA CDRA 9, 10, CALLE JOSÉ KASPERCZAK CDRAS 1, 12, JR. CARAVELI CDRA 11, JR. FEDERICO VILLARREAL CDRAS 2, 3, 6, 11, MZ G, JR. FRANCISCO VIDAL CDRA 5, 6, 8, 12, JR. HUANCABAMBA CDRAS 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, JR. INDEPENDENCIA CDRAS 6, 7, 8, 9, 10, JR. JORGE CHAVEZ CDRA 12, JR. LORETO CDRAS 9, 10, 11, 12, JR. NAPO CDRA 8.

Callao (12:00 a 13:30)

URB. PARQUE INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO CALLE BETA CDRAS 1, 2, MZ J, CALLE OMICRON CDRA 2.

Ventanilla (12:30 a 14:00)

URB. SATELITE AV. LAS DALIAS CDRAS 2, 22, MZ 15, 16, 21, 22, 26, N, V, AV. LOS GERANIOS CDRA 2, MZ 17, 18, 20, V, AV. PEDRO BELTRAN CDRA 3, MZ 21, CALLE 3 MZ 16, CALLE 4 MZ 11, 13, 17, 18, CALLE 5 MZ 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, V22, V23, CALLE 5A MZ 18, V, CALLE 6 MZ 21, 23, 24, 25, 26, 28, V, CALLE 7 MZ 27, CALLE 28 MZ 25, CALLE 9 MZ 22, 26, V, CALLE LAS BEGONIAS MZ 13, 24, 25, V24, CALLE LOS CACTUS MZ 12, 13, 14, 16, 25, 26, CALLE LO EUCALIPTOS CDRA 3, MZ 17, 18, 22, 23, 27, V, CALLE LOS FICUS MZ 27, 28, 29, CALLE S/N MZ 11, 12, 19.

Breña (13:00 a 14:00)

AV. CARCAMO CDRAS 7, 9, CALLE MOLINO DEL GATO CDRAS 1, 3, 4, 7, JR. LORETO CDRA 3, JR. ZORRITOS CDRA 3, 7, 8, MZ B1, PASAJE AGUARICO 032, PASAJE E. ELECTRICAS CDRAS 1, 2, 3, MZ B.

Breña (15:00 a 16:00)

URB. GARDEN CITY JR. DON BOSCO CDRA 4, JR. GENERAL VARELA CDRAS 4, 11, 12, 13, JR. INDEPENDENCIA CDRAS 3, 4, 13, JR. JOAQUIN OLMEDO CDRAS 3, 4, 5, 6, 12, JR. JORGE CHAVEZ CDRAS 4, 5, 10, 11, JR. LORETO CDRA 11, JR. REBECA OQUENDO CDRA 11.

Callao (15:00 a 16:30)

URB. LA COLONIAL AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRA 49, 50, CALLE PABLO DE OLAVIDE CDRA 50, CALLE S/N CDRA 49, 50, CALLE VIRREY AMAT CDRA 49.

Ventanilla (15:30 a 17:00)

URB. SATELITE AV. LILAS CDRA 1, MZ 50, 51, 57, 58, 59, V, V50, CALLE 15 MZ 52, 53, 54, V, CALLE 16 MZ 51, 55, CALLE 17 CDRA 5, MZ 50, 58, 59, 60, S, V, V58, Z, CALLE 18 MZ 57, 58, V57, CALLE 19 MZ 56, 57, A, B, V57, CALLE JAZMIN CDRAS 2, 5, MZ 60, CALLE KENKO MZ 59, 60, V, CALLE LOS CHACHACOMOS CDRA 1, MZ 54, CALLE LOS NARCISOS CDRAS 4, 6, MZ 52, 53, 56, 57, 58, V, V52, CALLE LOS PINOS MZ 52, 54, 55, V, V52, CALLE ÑUCCHOS CDRA 1, MZ 53, CALLE OMBU MZ 52, 53, 56, V, V56, A. H. VIRGEN DE FATIMA PASAJE DOS MZ A, B, PASAJE TRES MZ B.

Sayan (09:30 a 17:30)

IRRIGACIÓN SANTA ROSA: FUNDO ESCORPIÑON, FUNDO HUERTO SANTA ANA, FUNDO SANTA VICTORIA; UBICADOS EN IRRIGACIÓN SANTA ROSA

JUEVES 21

San Martín de Porres (08:00 a 18:00)

JR. HUANCAVELICA CDRA. 33, JR. ICA CDRA. 33, AV. 27 DE NOVIEMBRE CDRAS. 4, 5, 6, 7, 33, 34, JR. CHACHAPOYAS CDRAS. 0, 4, 34, JR. PASCO CDRAS. 32, 33, 34, JR. HUÁNUCO CDRAS. 4, 34, JR. ANDAHUAYLAS CDRAS. 4, 5, 6, 7, 32, 33, JR. JUNÍN CDRAS. 3, 33, AV. PERÚ CDRAS. 32, 33, 34, 35, JR. IQUITOS CDRA. 4, JR. AYACUCHO CDRAS. 32, 33, JR. APURÍMAC CDRA. 33, JR. AREQUIPA CDRAS. 31, 33

Callao (08:30 a 17:30)

AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS. 10, 11, CALLE VILLAR CDRAS. 4, 5, 10, 27, MZ. F, JR. CALIFORNIA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. ELÍAS AGUIRRE CDRA. 1, JR. VIGIL SANTIAGO CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. APURÍMAC CDRAS. 2, 6, 7, 8, BARRIO FISCAL NO. 2, MZS. 2, 9, 10, JR. LORETO CDRAS. 11, 12, A.H. RUGGIA MZS. A, B, C, D, E, CALLE ANCASH CDRAS. 8, 9, JR. ARICA CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. LORETO CDRAS. 11, 12, JR. MARANGA CDRA. 1, A.H. SAN JUDAS TADEO MZ. F

San Juan de Lurigancho (09:00 a 17:00)

CIUDAD MARISCAL CÁCERES PARCELA 1 MZS. E, E3, F3, G, G3, H, H3, I, I3, J, J3, A.H. AMPLIACIÓN STA. MARÍA PARCELA 2 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A.H. NUEVO MILENIO MZS. B, D, E, E4, F, F4, G, G4, AGRUP. FAM. CRUZ DE MAYO MZ. F2, A.H. STA. MARÍA MZS. F3, G3

Puente Piedra (09:30 a 17:30)

A.H. ROSA DE AMÉRICA MZS. A, C, D, E, F, H, I, ASOC. LAS MAGNOLIAS DEL ARENAL MZS. B, D, I, A.H. LOS LIRIOS MZ. A

Comas (10:00 a 17:00)

ASOC. TUNGASUCA MZS. E, G, H, J, K, ASOC. MI CASA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. CHACRA CERRO MZS. A, C, AV. VENTURA MONJARAS MZ. G

Breña (11:00 a 12:00)

JR. WASHINGTON CDRAS. 12, 13, AV. BOLIVIA CDRAS. 2, 3, 12, PSJE. VELARDE CDRAS. 1, 2, 12, 13

Ventanilla (11:30 a 13:00)

URB. ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA MZ. I, I5, I15

Callao (12:00 a 13:30)

AV. ARGENTINA CDRAS. 29, 30, 31, 32, 33, CALLE ABANCAY CDRA. 32

Breña (13:00 a 14:00)

AV. REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRAS. 8, 9, 14, JR. GRAL. VARELA CDRAS. 4, 5, 6, 8, JR. RECUAY CDRAS. 3, 4, 5, 8, JR. LORETO CDRA. 9, JR. BOLIVIA CDRA. 9, JR. CARHUAZ CDRA. 3

Puente Piedra (14:30 a 16:00)

ASOC. VIRGEN DE LAS NIEVES MZ. B, C, ASOC. PALMAS DE MAYORCA MZS. A, B, C, E, LOTIZACIÓN SEMIRÚSTICA LEONCIO PRADO MZ. A, ASOC. PROGRESISTA MANZANILLA MZS. B, C, E

Carmen de la Legua (15:00 a 16:00)

P.J. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A1, B, B1, C, C1, I, I1, L, S, T, U, V, Z, JR. VICTORIA NAVARRO CDRAS. 3, 4, AV. JUAN VELASCO ALVARADO CDRAS. 3, 4, AV. MATERIALES CDRAS. 2, 3, 4, PSJE. MÉXICO CDRAS. S/N, 2, PSJE. MARÍA REGINA CDRAS. S/N, 2, 3

Callao (15:00 a 16:30)

AV. ÓSCAR R. BENAVIDES CDRAS. 1, 44, 45, 46, 47, JR. LUIS GODÍN CDRAS. 1, 44, 45, 46, 47, 48, CALLE CIRO ALEGRÍA CDRAS. 1, 2, CALLE HURTADO ROMO CDRA. 1, AV. ELMER FAUCETT CDRA. 21, AV. SAN JOSÉ CDRAS. 1, 2, 46, JR. HIPÓLITO UNANUE CDRAS. 1, 2, 3, CALLE BARÓN HUMBOLDT CDRA. 1, JR. ANTONIO RAIMONDI CDRA. 1, JR. C. M. DE LA CONDAMINE CDRA. 1

VIERNES 22

Breña (08:00 a 09:00)

JR. PÉREZ DE TUDELA CDRAS. 2, 31, 32, JIRÓN CRESPO Y CASTILLO CDRAS. 29, 30, 32, CALLE DEL CASTILLO Y ARRESE CDRAS. 1, 33, JR. B. PALMA PARRAL CDRAS. 2, 29, 30, 31, 32, 33, AV. MEIGGS CDRAS. 2, 29, 30, 31, 32, AV. BAQUÍJANO Y CARRILLO CDRAS. 2, 30, JR. PASCUAL SACO OLIVEROS CDRAS. 2, 30, PSJE CORIS CDRA. 2, PSJE. MINERALES CDRAS. 1, 2, CALLE MELCHOR DE TALAMANTES CDRA. 1

San Martín de Porres (08:00 a 14:00)

ASOC. FILADELFIA MZS. A, B, C, D, E, URB. CASUARINAS DE STA ROSA MZ. I, URB. STA. MARÍA DEL VALLE MZ. D, URB. SAN REMO MZ. D

Los Olivos (08:30 a 17:30)

AV. CARLOS A. IZAGUIRRE CDRAS. 11, 12, 38, JR. LOS CASTAÑOS CDRAS. 11, 12, CALLE AGUA MARINA CDRA. 38, JR. ZÁFIRO CDRAS. 12, 38, 39, JR. LAS AZUCENAS CDRAS. 11, 38, 39, 40, 65, JR. LOS AMARANTOS CDRA. 11, JIRÓN AMATISTA CDRA. 11, JR. ÁMBAR CDRAS. 1, 49, JR. EL CUARZO CDRAS. 1, 2, 49, JR. TRITOMA CDRAS. 11, 49, JR. EL AZAFRÁN CDRA. 11, JR. LOS LIMONCILLOS CDRAS. 11, 21, 38, 39, 40, JR. LOS CAFETALES CDRAS. 11, 39, 40, JR. ÓPALO CDRAS. 12, 38, PSJE. GRANATE CDRA. 12, JR. LOS DIAMANTES CDRAS. 3, 15, CALLE LOS RUBÍES CDRA. 3, URB. COVIDA MZS. A, B, C, F, G, H, K, L, M, COOP. HUAYTAPALLANA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, URB. MARISCAL GAMARRA MZS. A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, O, Z, ASOC. VIRGEN DEL SOL MZS. A, C, G, S, URB. ANGÉLICA GAMARRA DE LEÓN VELARDE MZS. A, B, C, P, Q, S, T, V, A.H. STA. ROSA DE NARANJAL MZ. G, URB. MICAELA BASTIDAS MZS. BL, F

Ventanilla (09:30 a 11:00)

CARRETERA A VENTANILLA KM. 1

Ventanilla (09:30 a 17:30)

A.H. HIROSHIMA MZS. A, B, C, D, I, J, K, R, A.H. LAS CASUARINAS MZ. C, A.H. LOS CEDROS MZS. D, E, F, COOP. G MZS. A, N,

Callao (10:00 a 11:30)

CALLE S/N CDRA. 1 URB. ZONA INDUSTRIAL, AV. ARGENTINA CDRA. 24

Breña (11:00 a 12:00)

AV. MAQUINARIAS CDRAS. 6, 7

Puente Piedra (11:30 a 13:00)

ASOC. LOS GRAMADALES MZS. B, D, M, N, O, AV. BUENOS AIRES CDRAS. 11, 12, 13, 14, 15, ASOC. AVENIDA TARAPACÁ MZS. A, B, H, ASOC. EL PORVENIR MZS. A, D, M, N, O, Z, AV. PANAMERICANA NORTE CDRAS. 11, 13, CASA HUERTA LAS CASUARINAS MZ. Z, ASOC. LA GRAMA MZ. N, ASOC. LUCES DEL SOL MZ. D, CALLE NEPTUNO CDRA. 14

Callao (12:30 a 14:00)

A.H. MCAL RAMON CASTILLA MZS. G, G1, F, F1, J, K, L, M, N, N1, R, AV. ENRIQUE MEIGGS CDRA. 1, AV. NESTOR GAMBETTA C/ LÍNEA FERREA NORTE CERCADO DE LIMA 13:00 – 14:00 JR. HUANCAVELICA CDRAS. 2, 4, 7, 8, 9, JR. ANGARAES CDRAS. 2, 3, 4, 5, 7, 8, JR. TAYACAJA CDRAS. 3, 4, 5, CALLE S/N CDRAS. 3, 4, 8, 9, JR. ICA CDRAS. 7, 8, 9, PSJE. PRIVADO CDRA. 3, AV. EMANCIPACIÓN CDRA. 8, JR. CAÑETE CDRA. 4

Puente Piedra (14:30 a 16:00)

ASOC. MICAELA BASTIDAS MZS. 25C, A, B, C, D, D1, D2, D3, AV. BUENOS AIRES CDRAS. 1, 7, 15, 20, 26, ASOC. LA LÍNEA MZ. A, ASOC. TAMBO INGA MZ. A, ASOC. HIJOS DE HUARAZ MZ. A, ASOC. TRES REGIONES MZ. A, ASOC. EL PORVENIR MZ. C, ASOC. DEL PREDIO 170 MZ. E

Cercado de Lima (15:00 a 16:00)

JR. CAÑETE CDRA. 6, JR. CONDE DE SUPERUNDA CDRA. 1, JR. CHANCAY CDRA. 6, CALLE S/N CDRA. 6, PSJE. PRIVADO CDRA. 6, VÍA EXPRESA LÍNEA AMARILLA CDRA. 6

Callao (15:00 a 16:30)

URB. STA CRUZ MZS. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R

SÁBADO 23

Ventanilla (08:30 a 17:30)

A.H. LOS LICENCIADOS MZS. A, K, S5, V, V3, V5, W, W3, W5, X3, Y3, Z, A.H. LAS LOMAS DE LOS LICENCIADOS MZS. A, B, C, D, F, G, H, I, A.H. MONTES DE SION MZS. A, B, A.H. LA PLANICIE MZ. A, A.H. PROYECCIÓN INTEGRAL 28 DE JULIO MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. KUMAMOTO MZS. B, B2, C, D, E, F, G, H, H2, I, I2, J, J2, K, K2, L, LL, M, M2, N, N2, O, O2, P, R, S, Q, V3, A.H. 24 DE JUNIO MZS. A, B, C, D, Q6A, Q7, A.H. ANGAMOS MZS. Q, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q6A, Q7, Q8, Q9, Q10, R, R1, R2, R3, R9, R10, R11, R16, T, T1, T2, T3, T8, A.H. ALFONSO UGARTE MZS. A, B, C, D, E, E2, F, G, G2, H, A.H. LOS HIJOS DE GRAU MZS. R1, R16, V, A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA MZ. W3

San Martín de Porres (09:00 a 15:00)

URB. EL PACÍFICO MZS. B, C, E, F, JR. JOSÉ PAYET CDRA. 32, AV. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO CDRA. 17

Cercado de Lima (09:00 a 10:00)

JR. CALLAO CDRAS. 1, 2, 5, 6, 7, JR. CHANCAY CDRAS. 2, 3, 4, 5, 7, JR. CAÑETE CDRAS. 1, 2, 3, 7, JR. ICA CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, 7, AV. TACNA CDRAS. 2, 3, JR. CONDE DE SUPERUNDA CDRA. 1, 5, 6, CALLE S/N CDRA. 7

Puente Piedra (09:30 a 11:00)

ASOC. LOS LIRIOS DEL GRAMADAL MZS. A, A1, A2, C, D, E, ASOC. LAS PALMAS DE COPACABANA MZS. S/N, A, Z, ASOC. LA LÍNEA MZ. A, ASOC. DEL PREDIO 170 MZ. A, ASOC. GRAMADAL MZ. A

Callao (10:00 a 11:30)

AV. ARGENTINA CDRAS. 17, 18, 19, 20, A.H. EX HACIENDA LA CHALACA MZ. B, D, CALLE S/N CDRA. 18, URB. ZONA INDUSTRIAL MZS. A, C, Z

San Juan de Lurigancho (10:00 a 16:00)

CALLE LAS MERCEDES CDRAS. 8, 9, 41, JR. SAN AURELIO CDRA. 8

Cercado de Lima (11:00 a 12:00)

JR. MOQUEGUA CDRAS. 3, 4, 5, 6, JR. JOSÉ RUFINO TORRICO DE M CDRA. 6, AV. TACNA CDRA. 5

DOMINGO 24

Callao (08:00 a 17:00)

51876U, AV. BOCANEGRA CUADRA 1, AV. ELMER FAUCETT 3486, JR. LAS MAQUINARIAS 282, AV. BOCANEGRA 476, FUNDO BOCANEGRA CALLE A.

