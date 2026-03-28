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ENFEN pronostica riesgo de alerta de El Niño Costero hasta diciembre del 2026. (Foto: Andina)
ENFEN pronostica riesgo de alerta de El Niño Costero hasta diciembre del 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) confirmó que el país se mantiene bajo el estado de “Alerta de El Niño Costero” y que hay una alta probabilidad de extenderse hasta diciembre de 2026.

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