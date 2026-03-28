La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) confirmó que el país se mantiene bajo el estado de “Alerta de El Niño Costero” y que hay una alta probabilidad de extenderse hasta diciembre de 2026.

El informe técnico emitido este viernes 27 de marzo estima que, aunque actualmente predomina una magnitud débil, el fenómeno podría intensificarse a una intensidad moderada entre los meses de mayo y julio.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. El evento se extendería hasta diciembre del presente año, con una magnitud débil. Sin embargo, no se descarta que alcance la magnitud moderada de mayo a julio.



Comunicado ➡️ https://t.co/mKTGJz2Tk3 pic.twitter.com/2ONXBEn9lh — Senamhi (@Senamhiperu) March 28, 2026

Este escenario se fundamenta en la llegada de ondas Kelvin cálidas y la persistencia de temperaturas del aire por encima de sus valores habituales en el litoral.

Pronóstico de lluvias por presencia de El Niño Costero

Para el trimestre abril-junio de 2026, el pronóstico indica que en la costa norte se presentarán precipitaciones con valores de normales a superiores. Esta situación meteorológica se manifestará con mayor énfasis durante el mes de abril, afectando la zona septentrional del territorio nacional.

En el aspecto hidrológico, se prevé que los caudales de los ríos en la región del Pacífico presenten una tendencia de normal a sobre lo normal, especialmente en el norte durante abril.

Monitoreo del ENFEN de aguas cálidas de la corriente de El Niño.

Las cuencas con mayor probabilidad de incrementos significativos incluyen los ríos Tumbes, Piura, Chancay-Lambayeque, Jequetepeque y Chicama.

Respecto al Pacífico central, se espera que las condiciones neutras se mantengan hasta junio, dando paso a un posible desarrollo de El Niño a partir de julio con magnitud débil. En el ámbito biológico, la disponibilidad del recurso bonito y la presencia de especies indicadoras de aguas cálidas continuarán a lo largo del litoral peruano.

Finalmente, el ENFEN recomendó a las autoridades regionales y locales fortalecer las capacidades de preparación y reducción de riesgos de desastres. El organismo exhortó a los tomadores de decisiones a seguir de forma constante los avisos meteorológicos para mitigar posibles impactos socioeconómicos ante las variaciones del caudal y las lluvias.