Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las aseguradoras estimaron que el pago total por las indemnizaciones de siniestros asociados al fenómeno climático de El Niño costero, sumarían unos 550 millones de dólares. (Foto: Andina)
Las aseguradoras estimaron que el pago total por las indemnizaciones de siniestros asociados al fenómeno climático de El Niño costero, sumarían unos 550 millones de dólares. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que el actual evento de El Niño Costero débil que afecta al litoral peruano podría intensificarse y alcanzar una magnitud moderada entre junio y julio de este año.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.