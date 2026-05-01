La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que el actual evento de El Niño Costero débil que afecta al litoral peruano podría intensificarse y alcanzar una magnitud moderada entre junio y julio de este año.

Así lo señala el Comunicado Oficial Enfen N.° 08-2026, emitido cerca de la medianoche del jueves 30 de abril y difundido por la agencia Andina, en el que además se mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” en todo el litoral peruano. “Este evento climático podría continuar, al menos, hasta enero de 2027 con intensidad débil, aunque entre junio y julio podría alcanzar una magnitud moderada”, remarcó la entidad técnica.

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Se prevé un posible nuevo evento El Niño en el Pacífico central

El Enfen explicó que esta decisión se basa en la evaluación de las actuales condiciones oceánicas y atmosféricas, así como en los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

Asimismo, advirtió que en la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico central, la actual condición neutra podría pasar a una fase cálida desde junio de 2026 debido al incremento de la temperatura superficial del mar.

Este escenario respondería al probable desarrollo de un nuevo evento El Niño de intensidad débil, aunque no se descarta que alcance una intensidad moderada entre noviembre y diciembre de este año.

Enfen evaluó las anomalías de la temperatura del mar peruano para medir el impacto del Fenómeno El Niño Costero débil. Foto: Andina

Lluvias, altas temperaturas y menor pesca de anchoveta

Para el trimestre mayo-julio, el organismo proyectó que las lluvias en la costa norte oscilarán entre niveles normales y superiores a lo habitual, especialmente con episodios focalizados durante mayo por el cierre de la temporada de precipitaciones.

También se prevén temperaturas del aire por encima de los valores normales en toda la costa peruana, lo que podría generar una mayor sensación térmica y favorecer eventos meteorológicos puntuales.

En el aspecto hidrológico, se espera que los caudales de los ríos de la vertiente del Pacífico se mantengan dentro de rangos normales, salvo algunas variaciones en la zona sur del país.

Respecto a la pesca, Enfen advirtió que la anchoveta del stock norte-centro seguirá registrando bajas capturas debido al cierre temporal de zonas con alta presencia de ejemplares juveniles. En contraste, se estima que el bonito continuará disponible a lo largo del litoral peruano.

ENFEN mantiene alerta de El Niño Costero y monitorea elevación de temperatura del mar.

Enfen pide prevención ante próxima temporada de lluvias

Finalmente, el comité técnico recomendó a las autoridades tomar en cuenta los escenarios de riesgo y los avisos meteorológicos para fortalecer las acciones de prevención, reducción de desastres y preparación frente a posibles emergencias.

Estas medidas serán clave de cara a la próxima temporada de lluvias, prevista entre setiembre de 2026 y abril de 2027.

Asimismo, la entidad exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Enfen y señaló que continuará monitoreando permanentemente las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y pesqueras del país.

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