Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La suspensión temporal de clases presenciales en cuatro aulas del colegio Melitón Carvajal, en Lince, ha encendido las alertas en la comunidad educativa de Lima. La medida, tomada por la Dirección Regional de Educación de Lima, fue adoptada tras confirmarse casos de la enfermedad de manos, pies y boca —asociada al virus Coxsackie— en estudiantes de primaria y secundaria.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.