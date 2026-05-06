La suspensión temporal de clases presenciales en cuatro aulas del colegio Melitón Carvajal, en Lince, ha encendido las alertas en la comunidad educativa de Lima. La medida, tomada por la Dirección Regional de Educación de Lima, fue adoptada tras confirmarse casos de la enfermedad de manos, pies y boca —asociada al virus Coxsackie— en estudiantes de primaria y secundaria.

Según información brindada por el Director Regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, en este plantel se han identificado contagios en dos secciones de primaria y dos de secundaria. “Son casos focalizados. La indicación es aislar únicamente las aulas afectadas, no cerrar todo el colegio”, explicó durante una conferencia de prensa este 05 de mayo.

Marcos Tupayachi, Director Regional de Educación de Lima Metropolitana, brindando declaraciones respecto al brote del virus de manos, pies y boca el 05 de mayo. (Foto: César Campos / GEC.)

La disposición implica que los escolares de estas secciones continúen sus actividades de manera virtual durante una semana, mientras se ejecutan labores de limpieza y desinfección en las instalaciones.

Brote en expansión

El caso del Melitón Carvajal no es aislado. El Ministerio de Salud informó que, en lo que va del año, se han registrado aproximadamente 80 conglomerados de casos a nivel nacional, principalmente en entornos escolares.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, detalló que estos conglomerados corresponden a cerca de 80 colegios en distintas regiones. “Es una enfermedad que se presenta todos los años, con mayor frecuencia entre marzo y junio. Lo que estamos viendo ahora es su comportamiento habitual”, señaló.

César Munayco, Director del Centro Nacional de Epidemiología, brindando declaraciones frente al brote del virus de manos, pies y boca el 05 de mayo. (Foto: César Campos / GEC.)

En Lima, los reportes se concentran tanto en la capital como en provincias cercanas como Huaura y Mala, mientras que regiones como Lambayeque, Cusco, Huancavelica y Junín también figuran entre las más afectadas.

Cabe recordar que el avance de esta enfermedad no se limita a Lima. En los últimos días, se ha reportado un brote del virus en diversos colegios de Chiclayo, donde —según la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)— hasta el sábado 2 de mayo se habían contabilizado un total de 93 casos.

Enfermedad leve, pero altamente contagiosa

Pese a la preocupación generada entre padres de familia, las autoridades sanitarias recalcan que se trata de una enfermedad generalmente leve y auto limitada. “Dura entre siete y diez días, y no deja secuelas, pero sí es muy contagiosa”, indicó Munayco.

El virus se transmite por contacto directo con secreciones, superficies contaminadas o incluso por vía respiratoria. Por ello, los colegios son espacios propensos a la propagación.

Entre los síntomas más comunes que pueden presentarse en el menor figuran fiebre, malestar general, dolor de garganta y la aparición de ampollas en manos, pies y boca, que pueden dificultar la alimentación de los menores y el desarrollo de sus actividades habituales.

¿Qué es el virus Coxsackie y cómo se propaga?

El virus Coxsackie es el principal causante de la enfermedad de manos, pies y boca, una infección viral común que afecta sobre todo a niños menores de 10 años. Se trata de un virus que suele presentarse de manera estacional, especialmente entre los meses de verano y el inicio del invierno, coincidiendo con el periodo escolar.

Su transmisión es altamente contagiosa y ocurre principalmente por contacto directo con secreciones respiratorias, saliva, heces o el líquido de las ampollas que aparecen en la piel.

También puede propagarse a través de superficies contaminadas, como juguetes, útiles escolares, mesas o manijas de puertas, lo que facilita su rápido esparcimiento en entornos como colegios y guarderías.

Por ello, el lavado frecuente de manos y la desinfección de espacios son medidas clave para cortar la cadena de contagio.

Padres piden mayor prevención y comunicación

En los exteriores del colegio Melitón Carvajal, algunos padres expresaron su preocupación, principalmente por la tardanza en la comunicación de los casos.

“Nos hemos enterado ahora último. Incluso mi hija estuvo en un aula donde hubo un caso y no hubo desinfección previa”, señaló Erick Neyra, padre de familia. Asimismo, Esperanza Cruz cuestionó que las medidas preventivas no se adoptaran desde el primer contagio.

Otros padres, como Marianela —quien ya tuvo experiencia previa con la enfermedad en su hijo— consideraron que no se trata de un cuadro grave, aunque coincidieron en la importancia de mantener medidas de higiene. “Es un virus que dura unos siete días. Lo principal es la limpieza y no enviar al niño al colegio durante ese tiempo”, comentó.

En el caso de Milagros, madre de una niña de 6 años, comentó que, como medida de prevención, está mandando a su menor hija con un pequeño pote de alcohol en gel para que pueda desinfectar sus manos cada cierto tiempo.

Medidas clave para evitar más contagios

Tanto el Ministerio de Salud como el de Educación han reiterado que no se recomienda el cierre total de colegios, sino el aislamiento focalizado de las aulas afectadas.

Entre las principales medidas destacan el lavado frecuente de manos, la desinfección de superficies, la ventilación de ambientes y la vigilancia de síntomas en los escolares. Además, se ha dispuesto reforzar campañas de higiene en las instituciones educativas.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, y Marcos Tupayachi, Director Regional de Educación de Lima Metropolitana, brindando declaraciones frente a casos de virus de manos, pies y boca el 05 de mayo. (Foto: César Campos / GEC.)

“Debemos retomar hábitos que aprendimos durante la pandemia, como el lavado de manos constante”, enfatizó Tupayachi.

Las autoridades también recomendaron que los niños con fiebre o lesiones no asistan a clases y permanezcan en casa hasta su recuperación, a fin de evitar nuevos brotes en los colegios de Lima.

Por su parte, la congresista Rosselli Amuruz solicitó formalmente que el titular del Ministerio de Salud del Perú (Minsa) sea convocado a la Comisión de Salud del Congreso, ante el incremento de casos del virus Coxsackie en colegios del país.

Oficio enviado por la congresista Rosselli Amuruz a la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, en el que solicita convocar al ministro del Ministerio de Salud del Perú para informar sobre las medidas adoptadas frente al incremento de casos del virus Coxsackie en colegios del país. (Foto: "X" antes Twitter)

La parlamentaria pidió que el ministro me informe sobre las acciones de prevención, vigilancia y control que viene implementando el sector para proteger la salud de los escolares.w