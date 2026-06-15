La fiebre mundialista ha dado origen a una red informal de puntos de encuentro donde niños, adolescentes y adultos intercambian figuritas casi a diario. El Parque Juana Alarco de Dammert, frente al Centro Cívico, se ha convertido en uno de los principales espacios para esta actividad, mientras que eventos masivos como la Cambiatón organizada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) en el Estadio Nacional lograron reunir a más de cuatro mil personas con un mismo objetivo: acercarse al ansiado álbum completo.

Entre los asistentes estuvo Andrés Garzón, quien llegó alrededor de las 11:30 a.m. acompañado de su familia. Aunque calcula que todavía le faltan unas 120 figuritas para completar el álbum, destacó el ambiente en el Estadio Nacional.

“Está muy bonito. Faltó un poquito más de sombra porque el sol sorprendió”, comentó. Pese a ello, aseguró que la jornada le permitió conseguir algunas de las estampas que más se le resistían. “Hemos conseguido la uno y la dos, que eran las más complicadas de encontrar”, indicó.

Garzón reconoció que el intercambio resulta fundamental para reducir costos y avanzar en el coleccionable. “Es un mundo. Todo el mundo tiene de todo”, resumió mientras revisaba cuidadosamente sus figuritas repetidas.

Padres e hijos unidos por un mismo objetivo

Las denominadas ferias de cambios de figuras también reunen a padres de familia que acompañan a sus hijos en la búsqueda de las figuritas pendientes.

Iván Vallejos llegó desde las 11 de la mañana junto a su hijo y destacó la gran convocatoria del evento.

“Muy bueno. Veo que tiene bastante acogida. Hay mucho entusiasmo y bastante cantidad de gente”, señaló.

Padres e hijos reunidos en el “Cambiatón” del Estadio Nacional, para el intercambio y venta de figuritas del Mundial 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC). / FERNANDO SANGAMA

Aunque confesó entre risas que su hijo lo viene “presionando hace 15 días” para completar el álbum, consideró que estos espacios representan una oportunidad para compartir tiempo en familia y avanzar en la colección sin necesidad de adquirir más sobres.

Vallejos comentó además que suele acudir a otros puntos de intercambio en la ciudad.

“Más que nada vamos al Centro Cívico. A partir de las dos de la tarde hay bastante gente hasta la noche”, explicó. Allí, añadió, no solo se realizan intercambios, sino que también encuentras a la venta algunas figuritas y álbumes de distintas ediciones.

Panini y Tres Reyes: un entusiasmo que trasciende marcas

Aunque el álbum oficial de Panini concentra gran parte del interés de los aficionados, el Estadio Nacional también reunió a coleccionistas de otras editoriales.

Matías Guzmán, quien llena el álbum de Tres Reyes, admitió que no esperaba encontrar tantos aficionados de esa marca.

“Yo pensaba que iban a venir solo quienes coleccionan el álbum de Panini; sin embargo, también vinieron varios seguidores que juntan figuritas de Tres Reyes”, comentó.

Familia que colecciona álbumes de la marca Tres Reyes en el “Cambiatón” del Estadio Nacional, para el intercambio y venta de figuritas del Mundial 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC).

El joven había planeado inicialmente acudir al Centro Cívico, pero decidió modificar sus planes al enterarse de la actividad organizada por el IPD.

“Vi este evento y dije: no voy a perderme esta oportunidad”, recordó.

Durante la jornada logró intercambiar entre 12 y 13 figuritas. Antes de ingresar al estadio le faltaban 97 cromos; tras varias negociaciones, esa cifra comenzó a reducirse.

Completar el álbum en una semana es posible

Entre los miles de asistentes también hubo historias que llamaron la atención de otros coleccionistas.

Una de ellas fue la de Gael Osorio, quien aseguró haber completado el álbum oficial de Panini en apenas una semana.

“Comenzamos el viernes de la semana pasada y ahorita, luego de un par de intercambios, ya lo había acabado”, relató su padre.

Pese a ello, decidió asistir al evento para intercambiar algunas figuritas especiales e icónicas.

Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Fotos: Fernando Sangama / GEC).

Gael sostuvo que la clave para terminar el álbum rápidamente es empezar desde el lanzamiento.

“Hay que comprar el álbum y figuritas apenas salga e intercambiar en la mayoría de lugares donde puedas”, recomendó. Según explicó, esperar demasiado puede traducirse en mayores dificultades para conseguir sobres y un incremento en los precios.

El menor también contó que completó el álbum de Tres Reyes en un periodo similar.

Consejos para completar el álbum sin gastar de más

La experiencia acumulada por los asistentes dejó una serie de recomendaciones para quienes recién comienzan a llenar el coleccionable del Mundial 2026.

Para Andrés Garzón, mantener las figuritas organizadas agiliza los intercambios. “Separado y todo eso es mucho más práctico”, indicó.

De igual manera, Matías Guzmán aconsejó llevar una lista actualizada de los cromos pendientes. “Tener tu hojita apuntando todas las que te faltan”, señaló.

Seguidor del mundial sostiene su lista de figuritas repetidas y por completas en el “Cambiatón” del Estadio Nacional, durante el intercambio y venta de figuritas del Mundial 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC).

Iván Vallejos insistió en la importancia de acudir a espacios donde se concentren otros aficionados. “Siempre hay que ir donde se junta la gente para cambiar figuritas desde temprano”, sostuvo.

Por su parte, Francesco Castañeda consideró que la mejor estrategia es evitar compras excesivas.

“Cómprense figuritas y luego intercambien. Es la forma más rápida, en vez de gastar toda la plata con un montón de figuritas y cinco o diez paquetones”, afirmó.

El adolescente llegó al Estadio Nacional con la meta clara de conseguir las 20 figuritas que aún le faltaban para completar su álbum de tapa dura.

Aficionada buscando figuritas faltantes en su álbum en el “Cambiatón” del Estadio Nacional, durante el intercambio y venta de figuritas del Mundial 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC).

Contó que inició la colección el mismo día del lanzamiento.

“Salí del colegio con mi mamá y me fui al Tailoy de Salaverry a comprar el álbum”, recordó.

Aunque reconoció que hoy es más difícil encontrar la edición especial, señaló que en aquel momento todavía había disponibilidad.

“Por suerte conseguirlo [álbum del mundial versión tapa dura] no fue tan difícil. Ahora sí lo veo más complicado”, comentó.

“Cambiatón” del Estadio Nacional Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Fotos: Fernando Sangama / GEC). 1 / 10 “Cambiatón” del Estadio Nacional Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Fotos: Fernando Sangama / GEC). 2 / 10 “Cambiatón” del Estadio Nacional Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Fotos: Fernando Sangama / GEC). 3 / 10 “Cambiatón” del Estadio Nacional Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Fotos: Fernando Sangama / GEC). 4 / 10 “Cambiatón” del Estadio Nacional Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Fotos: Fernando Sangama / GEC). 5 / 10 “Cambiatón” del Estadio Nacional Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Fotos: Fernando Sangama / GEC). 6 / 10 “Cambiatón” del Estadio Nacional Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Fotos: Fernando Sangama / GEC). 7 / 10 “Cambiatón” del Estadio Nacional Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Fotos: Fernando Sangama / GEC). 8 / 10 “Cambiatón” del Estadio Nacional Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Fotos: Fernando Sangama / GEC). 9 / 10 “Cambiatón” del Estadio Nacional Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Fotos: Fernando Sangama / GEC). 10 / 10

Mientras sostenía su álbum, Francesco también se animó a dar un pronóstico deportivo. Aunque simpatiza con Argentina, considera que España tiene grandes opciones de quedarse con el título mundial.

Padres e hijos, coleccionistas experimentados y aficionados que recién empiezan encontraron en el Estadio Nacional un espacio para compartir estrategias, reducir gastos y mantener viva una tradición que cada cuatro años vuelve a instalarse en miles de hogares peruanos.

Centro Cívico: el otro punto de encuentro de los coleccionistas

A pocos metros del Centro Cívico, el Parque Juana Alarco de Dammert se ha convertido, desde hace varias semanas, en una parada obligatoria para quienes buscan completar el álbum del Mundial 2026. A diferencia de la cambiatón del Estadio Nacional, que congregó a miles de personas en una jornada puntual, este espacio funciona prácticamente todos los días como un mercado improvisado donde aficionados, coleccionistas y vendedores intercambian figuritas, compran sobres y reviven álbumes de mundiales pasados.

Diego Díaz es un fanático habitual del lugar. Mientras revisaba cuidadosamente su álbum de tapa dura de Panini, contó que logró completar el álbum de Tres Reyes en aproximadamente tres semanas gracias a una combinación de compras e intercambios.

“Compramos dos paquetones y medio y acá intercambiando figuritas repetidas lo hemos logrado”, explicó. Para él, la estrategia es evitar la compra excesiva de sobres individuales. “Dos o tres paquetones como mucho y venir a cambiar acá al centro”, recomendó.

Parque Juana Alarco de Dammert, al lado del real plaza de Centro Cívico, también congrega una gran cantidad de aficionados al mundial 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC).

Aunque reconoció que se enteró de la cambiatón organizada en el Estadio Nacional, prefirió mantenerse fiel al parque del Centro Cívico.

“Yo he venido acá siempre. Compré todo acá, he completado este álbum [Tres Reyes] y acá he venido a comprar el Panini”, señaló.

Rodrigo Chávez también conoce bien la dinámica del lugar. Comenzó a llenar el álbum de Panini en marzo y tardó poco más de dos meses en completarlo. Actualmente avanza con otras colecciones y considera que el parque ofrece una solución práctica para reducir gastos.

“Cómprense un paquetón porque de ahí los repetidos los puedes cambiar acá en el parque”, aconsejó. Según indicó, en los alrededores es posible encontrar sobres, figuritas y álbumes de distintas editoriales.

La afición no solo mueve intercambios, sino también un pequeño circuito comercial especializado. Eduardo López, vendedor del lugar, explicó que la feria se instaló hace aproximadamente dos meses y gira exclusivamente alrededor del universo mundialista.

Parque Juana Alarco de Dammert, al lado del real plaza de Centro Cívico, también congrega una gran cantidad de aficionados al mundial 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC).

“Todo lo que es Mundial nada más lo encuentras aquí”, resumió mientras mostraba álbumes, accesorios y artículos de ediciones anteriores.

Entre los productos más buscados figura la edición dorada de tapa dura del álbum Tres Reyes, cuya disponibilidad se ha reducido considerablemente.

“Está bien complicado porque no hay nomás. Ya no está saliendo”, comentó.

López explicó que los sábados suelen ser los días de mayor afluencia. Sin embargo, el movimiento de este domingo disminuyó debido a la actividad desarrollada en el Estadio Nacional.

“Creo que la mayoría de gente ha sido para allá. Hoy el día está bajo. Ayer estaba reventando”, afirmó.

Parque Juana Alarco de Dammert, al lado del real plaza de Centro Cívico, también congrega una gran cantidad de aficionados al mundial 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC).

En los puestos también es posible encontrar piezas difíciles de hallar incluso años después de cada Copa del Mundo. José Cárdenas exhibe álbumes de Rusia 2018, Qatar 2022, Copa América y otros torneos internacionales para coleccionistas que buscan completar antiguas colecciones.

“Siempre preguntan por figuritas de años pasados”, sostuvo. A su juicio, las figuritas del Mundial de Qatar 2022 son actualmente unas de las más difíciles de conseguir.

“Qatar es la más difícil de conseguir ahorita”, aseguró pese a ser el mundial pasado más reciente.

Los vendedores suelen instalarse desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche durante los fines de semana, aunque algunos permanecen en la zona todos los días.

Parque Juana Alarco de Dammert, al lado del real plaza de Centro Cívico, también congrega una gran cantidad de aficionados al mundial 2026. (Foto: Diego Aquino).

Mijael Espinoza, quien comercializa sobres, álbumes, latas para guardar figuritas repetidas y las codiciadas estampas promocionales de Coca-Cola, señaló que la actividad alcanza su punto más alto durante las tardes.

“A partir de las tres se llena este lugar”, comentó. Entre los productos más solicitados figuran precisamente las estampas vinculadas a la campaña de Coca-Cola, cuyo precio puede alcanzar los diez soles por unidad.