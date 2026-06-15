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Menores aficionados del mundial lograron completar sus álbumes en el “Cambiatón” del Estadio Nacional, durante el intercambio y venta de figuritas del Mundial 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC).
Menores aficionados del mundial lograron completar sus álbumes en el “Cambiatón” del Estadio Nacional, durante el intercambio y venta de figuritas del Mundial 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la búsqueda de las figuritas faltantes se ha convertido en una auténtica estrategia de supervivencia para miles de coleccionistas peruanos. Algunos organizan meticulosamente sus cromos repetidos, otros recorren parques y centros comerciales en busca de intercambios, mientras que los más experimentados recomiendan evitar compras compulsivas y apostar por las llamadas “cambiatones” para completar el álbum sin gastar de más.

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