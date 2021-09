En busca de mejorar los parámetros de control de calidad del proceso de donación de sangre, hospitales de la red de EsSalud han adquirido tres modernos equipos Architect i2000 de la marca Abbott a través de la empresa Sistemas Analíticos, con la finalidad de mejorar el flujo de trabajo del laboratorio y presentar informes más precisos sobre los resultados de las donaciones.

Con esta adquisición se podrán realizar más de 31.500 pruebas de tamizaje serológico al mes, garantizando así la calidad de las muestras gracias a que es posible determinar con mayor seguridad si la sangre tiene algún tipo de infección como VIH, HTLV, Hepatitis B, Hepatitis C, Chagas y Sífilis.

Dentro del proceso que pasa la sangre colectada, este paso es el más importante, ya que ayuda a asegurar que esté libre de enfermedades infecciosas y a evitar así que las transfusiones sanguíneas puedan traer consecuencias adversas para el receptor.

“La sangre que se recolecta en los hospitales o en otros espacios de forma itinerante, a manera de donación, pasa por varios procesos en donde se debe asegurar la precisión en los resultados. Entre los beneficios más resaltantes de estos equipos está la verificación de compatibilidad con el receptor de la sangre y la disminución de unidades eliminadas por falsos positivos”, mencionó Víctor José Alfaro, CEO de Sistemas Analíticos.

Según la Asociación Peruana de Donantes de Sangre, hoy en día se realizan más de 350.000 donaciones de sangre al año a nivel nacional. De acuerdo con Luis Cisneros, gerente de unidad de negocios de Sistemas Analíticos, antes de la pandemia, en los hospitales con mayor concurrencia se recibían 4.500 bolsas de sangre mensualmente. Debido a la crisis sanitaria, el promedio mensual ha bajado a 3.500 donaciones.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 9 de cada 10 personas necesitarán una transfusión de sangre a lo largo de su vida. Esto debido a que, las transfusiones forman parte del tratamiento de determinadas enfermedades como la leucemia aguda y la anemia tras tratamientos de quimioterapia.

Los requisitos para donar sangre son: tener entre 18 y 65 años, tener una tensión arterial normal, no haber sufrido determinadas enfermedades infecciosas, no haber tenido cáncer, no estar tomando determinados medicamentos, no consumir drogas, seguir hábitos de vida mínimamente saludables, no haberse realizado tatuajes o colocado un piercing en los cuatro meses previos, no haber sido sometido a intervenciones quirúrgicas o endoscópicas en este mismo periodo de tiempo, no haber sufrido algún tipo de infección en las dos emanas anteriores, estar tomando antibióticos u otros medicamentos, no haber recibido una transfusión de sangre y no haber sido sometido a un trasplante.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Actualmente las autoridades sanitarias alrededor del mundo se encuentran alertas y buscan evitar su propagación. null