El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Blume -quien votó a favor de rechazar la demanda de amparo para reconocer el matrimonio del exministro de Economía Óscar Ugarteche con el ciudadano mexicano Fidel Aroche- sostuvo este miércoles que la unión de personas del mismo sexo no está contemplada en la Constitución del Perú.

En diálogo con RPP, detalló que los magistrados respetan la orientación sexual de los ciudadanos y la unión entre ellos, pero refirió que el matrimonio del mismo sexo no está contemplado en la Carta Magna y que por esta razón se declaró improcedente.

“Nosotros creemos que esas personas merecen todo el respeto, toda consideración y toda la protección, pero la fórmula utilizada para que se inscriba en el Perú, es decir, un matrimonio entre dos varones, cuando la Constitución no lo contempla es lo que ha [hecho] declarar improcedente. Es decir, no estamos entrando a resolver el caso de fondo, hemos dicho que no cabe el amparo. Las partes tienen todo el derecho de iniciar otros procesos”, sostuvo Blume.

“Nuestra decisión mayoritaria por declarar improcedente se basa que, de acuerdo con la Constitución peruana no existe un derecho fundamental para que un varón contraiga matrimonio con otro varón. Y no habiendo derecho fundamental en juego, no cabe el trámite”, agregó.

Asimismo, Blume sostuvo que se debería promover una modificación constitucional que habilite la posibilidad de considerar un matrimonio del mismo sexo.

“Lo que hay que hacer en el Perú es promover una modificación constitucional que habilite la posibilidad de considerar un matrimonio, unión estable de dos personas del mismo sexo o una ley que establezca a nivel código civil que hay una modalidad que puede no llamarse matrimonio, pero que sí establece una regulación de amparo a quienes hacen un proyecto de vida en común”, enfatizó.

Este último martes, el pleno del Tribunal Constitucional (TC), por mayoría, rechazó reconocer el matrimonio del exministro de Economía Óscar Ugarteche con el ciudadano mexicano Fidel Aroche Reyes, quienes habían pedido que su unión sea reconocida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Ante esto, el economista sostuvo que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) para continuar su lucha por la legalización del matrimonio igualitario. La presidenta del TC, Marianella Ledesma, se mostró confiada en que el citado ente internacional dará un fallo a favor de Ugarteche Galarza.

