El colectivo Volvamos a clases Perú anunció un plantón para este lunes 9 de marzo en la sede principal del Ministerio de Educación (Minedu) por la disposición de clases virtuales hasta el 13 de este mes, debido a la crisis energética que viene atravesando el país.

A través de sus redes sociales, señaló que la medida de protesta se iniciará a las 9:00 a.m. en rechazo a la decisión del Gobierno de disponer clases remotas en los colegios de Lima Metropolitana y Callao por toda la semana que viene.

“Desde Volvamos a Clases Perú rechazamos tajantemente las medidas propuestas por el actual gobierno. Consideramos que una crisis energética NO debe resolverse causando daño a la educación: nuestros niños y adolescentes ya sufrieron cierres prolongados y perjudiciales, muchas familias carecen de conectividad y dispositivos, y los más pequeños necesitan el vínculo presencial para desarrollarse”, expresó.

“Lo más alarmante es que interrumpir clases envía el nocivo mensaje de que la educación es prescindible en tiempos de crisis”, agregó.

Por ello, el colectivo invocó al Gobierno a encontrar “soluciones rápidas y focalizadas” que no comprometan la educación y permitan operaciones normales en escuelas, nidos e institutos.

Como se recuerda, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que las clases virtuales en colegios, universidades e institutos públicos y privados serán del 9 al 13 de marzo debido a la escasez de gas natural en el país.

“Del 9 al 13 de marzo las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao que ya iniciaron clases desarrollarán sus actividades académicas en la modalidad remota”, indicó.

“Esta medida comprende también a universidades e institutos, a fin de contribuir con la racionalización de recursos y facilitar la movilidad en la ciudad, garantizando la continuidad del servicio educativo”, añadió.