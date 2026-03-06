Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El colectivo ‘Volvamos a clases Perú’ anunció un plantón en el frontis de la sede del Ministerio de Educación este lunes 9 de marzo. (Foto: Diana Marcelo/@photo.gec)
El colectivo ‘Volvamos a clases Perú’ anunció un plantón en el frontis de la sede del Ministerio de Educación este lunes 9 de marzo. (Foto: Diana Marcelo/@photo.gec)
Por Redacción EC

El colectivo Volvamos a clases Perú anunció un plantón para este lunes 9 de marzo en la sede principal del Ministerio de Educación (Minedu) por la disposición de clases virtuales hasta el 13 de este mes, debido a la crisis energética que viene atravesando el país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.