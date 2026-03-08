El Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu) publicó este domingo 8 de marzo una resolución que dispone que las clases virtuales en los colegios públicos y privados de Lima Metropolitana y del Callao serán hasta el próximo sábado 14 de marzo, como parte de las medidas adoptadas por la emergencia del suministro de gas natural.

Se trata de la Resolución Viceministerial N° 033-2026, que establece dicha medida de manera “excepcional y temporal”, con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo frente a la contingencia.

LEE MÁS: Denisse Miralles anuncia resolución que dispone que clases virtuales en colegios de Lima y Callao son obligatorias

Sin embargo, el documento no menciona que dicha modalidad sea obligatoria, tal como había afirmado la jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, en entrevista con “Punto Final”.

“Las instituciones educativas públicas y privadas comprendidas en el ámbito de la presente Resolución adoptan las acciones de gestión y de comunicación necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo mediante el uso de plataformas digitales u otros mecanismos de educación a distancia que permitan el desarrollo de las actividades académicas”, dice el documento.

LEE MÁS: Keiko Fujimori condiciona voto de confianza de Fuerza Popular al Gabinete Ministerial a anulación de clases virtuales

Asimismo, precisa que los centros educativos deberán comunicar oportunamente a las madres, padres de familia o apoderados la implementación de la modalidad remota temporal y las medidas adoptadas para asegurar la continuidad del servicio educativo.

“Excepcionalmente, las instituciones educativas públicas y privadas comprendidas en el ámbito de la presente Resolución que no cuenten con plataformas digitales, conectividad u otros medios que permitan implementar la modalidad remota, quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Resolución, pudiendo prestar el servicio educativo de manera presencial, siempre que ello resulte indispensable para asegurar la continuidad y se adopten las medidas correspondientes para su adecuada prestación”, subraya.

“La aplicación de esta excepción debe ser comunicada a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente, así como a las madres, padres de familia o apoderados, y tiene carácter estrictamente excepcional”, agrega.

Resolución viceministerial que dispone clases virtuales en Lima y Callao. (Foto: El Peruano)

Resolución viceministerial que dispone clases virtuales en Lima y Callao. (Foto: El Peruano)





Resolución viceministerial que dispone clases virtuales en Lima y Callao. (Foto: El Peruano)

Emergencia por GNV

Como se recuerda, el último viernes Ministerio de Educación había anunciado que las clases virtuales en colegios, universidades e institutos públicos y privados serían del 9 al 13 de marzo debido a la escasez de gas natural en el país.

LEE MÁS: Colectivo Volvamos a clases Perú anuncia plantón este lunes 9 de marzo en sede del Minedu por clases virtuales

“Del 9 al 13 de marzo las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao que ya iniciaron clases desarrollarán sus actividades académicas en la modalidad remota”, indicó en un comunicado.

“Esta medida comprende también a universidades e institutos, a fin de contribuir con la racionalización de recursos y facilitar la movilidad en la ciudad, garantizando la continuidad del servicio educativo”, sentenció.

La rotura del ducto de TGP en el Cusco, el pasado domingo 1 de marzo, originó la caída en el abastecimiento nacional, cubriendo actualmente solo 70 millones de pies cúbicos diarios, apenas el 9% de la capacidad habitual de 800 millones.