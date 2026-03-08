Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las clases se dictarán de forma virtual del 9 al 14 de marzo en Lima Metropolitana y el Callao. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu) publicó este domingo 8 de marzo una resolución que dispone que las clases virtuales en los colegios públicos y privados de Lima Metropolitana y del Callao serán hasta el próximo sábado 14 de marzo, como parte de las medidas adoptadas por la emergencia del suministro de gas natural.

