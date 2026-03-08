Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las clases escolares serán virtuales del 9 al 13 de marzo debido a la crisis energética que vive el país. (Foto: Minedu/Facebook)
Las clases escolares serán virtuales del 9 al 13 de marzo debido a la crisis energética que vive el país. (Foto: Minedu/Facebook)
Por Redacción EC

El viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu), Walter Borja Rojas, justificó que el Gobierno no haya emitido una resolución sobre la decisión de aprobar las clases virtuales en los colegios nacionales y privados del 9 al 13 de marzo afirmando que “no es una medida educativa”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.