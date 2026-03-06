La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció este viernes 6 de marzo una serie de medidas para atender la contingencia generada por la fuga de gas registrada en el distrito de Megantoni, en la región Cusco, que ha originado la escasez de GNV en el país.

Dichas medidas están dirigidas a la zona de Lima Metropolitana y el Callao, y tiene la finalidad de permitir que se siga brindado el servicio de gas a más de 2 millones hogares y la continuidad de servicios esenciales.

Como se recuerda, la rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TgP) en el Cusco ha generado un desabastecimiento de dicho producto. Las obras de reparación durarían al menos 14 días.

Por ello, desde el último lunes 2 de marzo los grifos de Lima dejaron de vender GNV a taxis y vehículos particulares como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia en Camisea.

Además, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el estado de emergencia en el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo y dispuso un proceso de racionalización hasta que se culminen con las obras de reparación.

Por ello, a nivel de educación se dispuso que las clases escolares en todos los colegios estatales y privados de Lima Metropolitana y el Callao sea lleven a cabo en la modalidad virtual durante una semana.

La medida regirá también para los institutos y universidades privadas, según anunció la jefa del Gabinete Ministerial en conferencia de prensa, donde dio a conocer otras medidas, como el teletrabajo y la compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural.

“Respecto a las medidas de educación, se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao por una semana. La medida aplicará para colegios, institutos y universidades privadas”, dijo Miralles.

Otras medidas

Entre las acciones, la titular de la PCM anunció la priorización del teletrabajo para el sector público en Lima y Callao por el lapso de una semana, mientras se abastece del hidrocarburo en la capital.

Indicó que a las empresas privadas se les sugerirá adoptar modalidades de teletrabajo durante este periodo, y que en las industrias afectadas por la crisis del gas se deberá considerar el adelanto de vacaciones del personal.

Se anunció el incremento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra del balón de gas de 10 kilogramos. El vale pasará de S/20 a S/30 en un periodo de 30 días, a fin de beneficiar a más de 1.3 millones de hogares, lo que representa aproximadamente 5 millones de peruanos.

Respecto al transporte, se implementará una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural. Además, el Estado cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de la contingencia, beneficiando a cerca de 165.000 vehículos convertidos.

Finalmente, el Indecopi intensificará el monitoreo en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento de combustible. Por su parte, el Osinergmin reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución de los combustibles.

Todos estos anuncios del Gobierno deberán oficializarse en las próximas horas a través de resoluciones supremas publicadas en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, a fin de mitigar el impacto del desabastecimiento de GNV.

¿Qué causó la crisis de combustible?

La rotura del ducto de TGP en el Cusco, el último domingo, originó la caída en el el abastecimiento nacional, cubriendo actualmente solo 70 millones de pies cúbicos diarios, apenas el 9% de la capacidad habitual de 800 millones.