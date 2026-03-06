La escasez de gas natural vehicular (GNV) en el Perú ha llevado a algunos conductores a tomar decisiones que resultan muy peligrosas. Una de ellas es la de suministrar gas licuado de petróleo (GLP) a sus unidades que están acondicionadas para recibir GNV. Una consecuencia de esa acción es que, en los últimos días, varios vehículos quedaron envueltos en llamas por, según versión de los especialistas, usar un combustible que no les corresponde.

Venden adaptadores para suministrar GLP a vehículos que funcionan a GNV

Esta situación lleva a preguntarse cómo es que los vehículos acondicionados para GNV pueden recibir GLP. La respuesta está en un adaptador que se coloca en el ingreso del suministro de gas. El Comercio pudo conocer que, ante la actual coyuntura, algunos sujetos están aprovechando para ofrecer, a través de redes sociales, dichos adaptadores a precios que van desde los 40 soles hasta los 120 soles.

Otro punto para tomar en cuenta es que en páginas web y redes sociales se viene difundiendo información errónea, ya que se asegura que un vehículo pequeño acondicionado a GNV sí puede funcionar con GLP.

Este es el adaptador que permite suministrar GLP a un vehículo que funciona con GNV.

Una fuente cercana al sector automotriz contó a este Diario que la venta de los adaptadores también se da en talleres mecánicos y en locales de tornería, incluso se promocionan los productos a través de grupos de taxistas en WhatsApp.

Los peligros de usar GLP en vehículos que funcionan a GNV

Gaetano Manfredi, consultor en energía natural, cuestionó que algunos grifos permitan que se abastezca de GLP a vehículos que cuentan con equipos de GNV, ya que resulta peligroso y está prohibido. Remarcó que los trabajadores saben diferenciar los tanques de ambos gases y que no pueden ser engañados. Consideró que Osinergmin debería enviar a su personal para hacer visitas inopinadas a las estaciones y fiscalizar las ventas.

En diálogo con El Comercio, el especialista señaló que tiene reportes de que cinco vehículos terminaron incendiados por uso indebido de GLP en vez de GNV y aseguró que esos hechos continuarán, ya que tiene conocimiento que se han fabricado centenares de adaptadores.

Manfredi explicó que el principal peligro de que un vehículo use un combustible que no le corresponde es que se produzcan incendios y explosiones en el interior de la unidad.

“No se debe utilizar GLP en equipos con GNV porque ocurren incendios y explosiones debido a que el tanque de GNV está diseñado para altas presiones y recibir vapor, mientras que cuando usamos un adaptador para poder cargar GLP en un vehículo que funciona a GNV lo que se está haciendo es cargar líquido sin poder controlar la cantidad de líquido y se puede llegar al 100% de la capacidad del tanque. Siendo el líquido no comprimible, en el momento que llega al 100% y hay aún suministro de GNV, el cilindro se va a deformar, por lo que válvula de seguridad puede salirse y ocurrir una fuga de GLP que, siendo más pesado que el aire, puede quedarse en el piso y generar incendio o explosiones”, afirmó.

“El regulador de presión del equipo de GNV instalado en el vehículo tiene una presión de suministro de dos bares, es decir, 30 libras aproximadamente. En el caso del GLP, los equipos necesitan la mitad de esa presión. Entonces, si utilizó GLP con un regulador de GNV voy a tener un doble de la presión de suministro de gas, se va a ahogar el motor, y no solo hay el riesgo del ahogo del vehículo, sino que en algunos casos este ahogo generará fuga y causará un incendio”, agregó.

Ante este escenario, Manfredi planteó que los conductores utilicen gasolina, pero les pidió tomar sus precauciones, pues recordó que muchos taxistas que manejan vehículos antiguos con sistema dual dejan de usar gasolina por un tema económico, pero el equipo de gasolina tiende a presentar problemas por falta de uso. Les recomendó acudir a un taller para realizar un mantenimiento preventivo.

“Muchos taxistas han dejado de utilizar la gasolina o la usan muy poco, por lo que los tanques de gasolina envejecen porque se usan muy poco, por lo que cuando se debe reutilizar la gasolina, la bomba no funciona muy bien, por lo que puede generar un problema de temperatura al interior o quedarse bloqueada”, afirmó.

“La gasolina tiende a descomponerse, es decir, a cristalizarse y a formar una especie de pegamento cuando pasa tres a cuatro meses sin utilizarla. Por eso, cuando se quiere usar después de un tiempo largo, ya no funciona bien o se traba la bomba, lo que puede generar que aumente la temperatura de la resistencia eléctrica y puede ocasionar chispa e incendio dentro del tanque de gasolina por falta de uso”, añadió.

No obstante, remarcó que ya que en las unidades más modernas no se presentarían estos problemas, ya que se arranca en gasolina y se pasa automáticamente a gas.

Osinergmin advierte que sancionará a grifos que vendan GLP a vehículos con GNV

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) advirtió que el cargar GLP a vehículos que funcionan a GNV a través de adaptadores es una “práctica peligrosa” que puede causar fugas, fallas e incendios. Por ello, instó a los conductores a no utilizar adaptadores ni realizar modificaciones que alteren las condiciones de seguridad del sistema de combustible.

“Estas prácticas pueden generar accidentes durante el abastecimiento o mientras el vehículo está en circulación”, indicó la entidad en un comunicado enviado a El Comercio.

Enfatizó que sancionará a los grifos que despachen GLP a vehículos acondicionados para GNV, ya que estarán incumpliendo la normativa de seguridad. Explicó que dicha acción representa un riesgo debido a que se trata de combustibles con características y sistemas de almacenamiento distintos.

“Mientras el GNV se utiliza en estado gaseoso, el GLP se almacena en estado líquido, por lo que requieren equipos y accesorios de seguridad diferentes. Por esta razón, un vehículo diseñado para GNV no está preparado para recibir GLP”, indicó Osinergmin.

Ante la actual situación, planteó como una alternativa que los vehículos duales utilicen gasoholes. “Para ubicar los grifos con los precios más económicos, los usuarios pueden consultar el aplicativo Facilito, que brinda información actualizada sobre los precios de los combustibles a nivel nacional. Según este aplicativo, actualmente, en Lima el gasohol regular se puede encontrar desde S/ 12.87 por galón, mientras que el gasohol premium se ofrece desde S/ 14.50 por galón”, indicó.

Vehículos siniestrados son informales y no cuentan con chip para recargar GNV, indicó dirigente de taxistas

Muchos conductores que antes abastecían de manera ilegal sus vehículos con GNV, al no contar con un chip autorizado, son los que actualmente están optando por recargar sus unidades con GLP, ya que operar con gasolina les resulta muy costoso, indicó Edgar Pando, dirigente del Sindicato de Taxi Amarillo de Lima y Callao, a El Comercio.

El dirigente explicó que las unidades que resultaron siniestradas por el uso indebido de GLP trabajan en la informalidad y que sus conductores, en su mayoría, no han terminado de cancelar la deuda por la conversión de su unidad a GNV.

Por ello, pidió a las autoridades inspeccionar los grifos que abastecen de GNV de manera irregular a unidades que no cuentan con el chip, ya que en algunos casos los propios trabajadores son los que proporcionan el chip previo pago de un monto económico. Recordó que estos establecimientos son pequeños y están ubicados en las zonas alejadas de la capital.

Además, denunció que en algunas localidades del interior del país los conductores que son propietarios de vehículos a gas natural están cambiando el cilindro amarillo y colocan balones de cocina o cilindro de montacargas, a fin de poder movilizarse con GLP.

“El Minem debe inspeccionar los talleres o locales que hagan este tipo de transformaciones, ya que es ilegal y deben ser sancionados. Por su parte, la Policía debe intervenir y decomisar los vehículos que tengan sistemas modificados de combustible y desactivarlos, ya que es una bomba de tiempo”, indicó.