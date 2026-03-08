El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización de recursos energéticos, la mesa de partes presencial de dicho portafolio, ubicada en la calle Del Comercio 193, en San Borja, no atenderá del 9 al 13 de marzo.

En un comunicado, señaló que no obstante, la mesa de partes digital (MPD) continúa operativa y sin interrupción para el servicio a la ciudadanía las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a fin de realizar el registro de solicitudes, a través del enlace: https://enlinea.minedu.gob.pe/.

“Una vez enviada su solicitud, obtendrá la constancia de recepción. Allí se le indicará el número de expediente, datos de registro, clave y enlace de acceso para el seguimiento del estado de su documento presentado a través la MPD”, indicó.

“Finalmente, recordar que las solicitudes presentadas por la MPD se encuentran sujetas a la verificación de requisitos mínimos de escritos y requisitos TUPA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General”, agregó.

Como se recuerda, la rotura del ducto de TGP en el Cusco, el pasado domingo 1 de marzo, originó la caída en el abastecimiento nacional, cubriendo actualmente solo 70 millones de pies cúbicos diarios, apenas el 9% de la capacidad habitual de 800 millones.

Por ello, desde el último lunes 2 de marzo los grifos de Lima dejaron de vender GNV a taxis y vehículos particulares como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia en Camisea.

Además, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo y adoptar otras medidas para garantizar la continuidad del servicio.

A través de un comunicado, indicó que en caso de no poder aplicar el teletrabajo por la naturaleza de las actividades, el empleador -previo acuerdo con sus trabajadores- podrá aplicar otras medidas, como otorgar vacaciones pendientes o adelantadas.