El Ministerio de Educación (Minedu) anunció más medidas para la racionalización de recursos energéticos. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización de recursos energéticos, la mesa de partes presencial de dicho portafolio, ubicada en la calle Del Comercio 193, en San Borja, no atenderá del 9 al 13 de marzo.

