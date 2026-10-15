El director del colegio Víctor Andrés Belaunde de La Victoria presentó la denuncia ante las amenazas. (Latina)
El director del colegio Víctor Andrés Belaunde de La Victoria presentó la denuncia ante las amenazas. (Latina)
Por Redacción EC

Un grupo de escolares del colegio Víctor Andrés Belaúnde amenazó de muerte al director del plantel ubicado en La Victoria. Los estudiantes difundieron grabaciones intimidatorias a través de las redes sociales con los rostros cubiertos por bolsas.

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