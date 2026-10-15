Un grupo de escolares del colegio Víctor Andrés Belaúnde amenazó de muerte al director del plantel ubicado en La Victoria. Los estudiantes difundieron grabaciones intimidatorias a través de las redes sociales con los rostros cubiertos por bolsas.

Las indagaciones oficiales identificaron a siete alumnos de secundaria como los responsables directos de los mensajes contra la autoridad educativa. La represalia surgió luego de que el funcionario aplicó el reglamento interno para mantener el orden institucional.

El titular del plantel denunció los hechos ante la Policía Nacional del Perú y solicitó garantías inmediatas para su vida personal. La comisaría del sector dispuso patrullaje constante y resguardo en los exteriores de la institución.

El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio González, calificó este episodio como el más grave en los colegios de la capital en los últimos días. El funcionario coordinó con el Ministerio Público las acciones legales pertinentes frente a las agresiones.

González alertó sobre una severa crisis de violencia escolar con hallazgo de armas de fuego en mochilas y pintas amenazantes en baños. La autoridad advirtió además sobre riñas callejeras y apuestas ilícitas entre estudiantes de diversas escuelas.

El sector Educación somete a consulta ciudadana un nuevo marco normativo para tipificar las faltas graves y muy graves. Esta propuesta legal contempla la expulsión definitiva como sanción extrema frente a conductas delictivas dentro de los centros educativos.

Padres del colegio Víctor Andrés Belaúnde en La Victoria cuestionan medidas

Varios padres de familia del colegio Víctor Andrés Belaúnde expresaron su rechazo ante la permanencia de los escolares implicados en las aulas. Los tutores manifestaron su temor por la seguridad física de sus hijos tras el retorno regular a las clases.

Los padres de los alumnos exigieron al ministerio la separación definitiva de los alumnos agresores para evitar nuevos actos de violencia. Los denunciantes señalaron que los compromisos de conducta firmados con las familias resultan insuficientes ante amenazas de muerte.