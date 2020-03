Óscar Ugarte, gerente de Operaciones de EsSalud, explicó que este martes 24 se terminarán de distribuir los equipos de protección para enfermeros y médicos de la institución, a fin de evitar un posible contagio de COVID-19.

Entre las adquisiciones que ha realizado EsSalud hay mascarillas, botas, chaquetas, gorros, guantes, entre otros implementos. Ugarte, quien fue ministro de Salud cuando el país atravesaba por la pandemia de la gripe AH1N1, conversó al respecto con El Comercio.

¿Puede detallar cuáles son las adquisiciones que está realizando EsSalud y las cantidades?

EsSalud está adquiriendo una cantidad grande, de acuerdo a las necesidades. Ya se han comprado 215 monitores, 117 ventiladores mecánicos para los hospitales. En cuanto a equipos de protección personal, vamos a tener aproximadamente 5′224.000 mascarillas. Entre ellas, están las mascarillas descartables asépticas y otras con visor protector, de las cuales se tendrán 4.400 porque su uso es más restringido. Para la toma de muestras y tratamientos que requieren una mayor protección, se están adquiriendo también botas, chaquetas, gorros, guantes; el equipamiento completo a fin de tener protegido a nuestro personal. Como esto es de uso continuo, se estarán ampliando las cantidades.

¿Hay una fecha estimada para la entrega del material?

Será entregado en estos días. Algunos [implementos] ya han sido distribuidos, pero el martes se completará. Los implementos serán repartidos a nivel nacional, de acuerdo con la complejidad de los hospitales y la demanda de servicios. Nuestros centros con el mayor número de pacientes en Lima son el Rebagliati, el Almenara y el Sabogal. Pero también se requiere en Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Cusco, Huancayo. En ese orden es la demanda y la complejidad de casos que se atienden. Nosotros tenemos 200 hospitales a nivel nacional.

Mientras no llegue el equipamiento, ¿qué harán para evitar el contagio entre el personal de salud?

Como es natural, se está priorizando al personal de atención más inmediata. Con casos sospechosos y confirmados hay otro tipo de atención, como la regular con pacientes hospitalizados, donde la protección no tiene que ser rigurosa. En los servicios de atención inmediata, los médicos, enfermeras y técnicos requieren un equipamiento más completo. La orientación de prevención ha sido dada y los mecanismos de control también en todos los hospitales y en todos los servicios.

¿Qué opina de que se haya suspendido la vacunación por neumococo?

Para evitar riesgos se ha decidido suspender, por ahora, la vacunación. Hay que tener presente que muchos afiliados de EsSalud ya estaban vacunados. La vacuna del neumococo solo se pone una vez, a diferencia de la vacuna contra la influenza que requiere ponerse cada año. Cerca del 50% de nuestros adultos mayores asegurados ya se ha vacunado.

¿Cuándo se retomarán las vacunas?

Dependerá de cómo evolucione la epidemia [del Covid-19]; no sabemos todavía. La recomendación principal para las personas adultas mayores es que no se expongan y que las personas que viven con adultos mayores no salgan para que no sean vehículos de transmisión del virus.

¿Se van a contratar más médicos y enfermeras?

Hay una estimación que está siendo ajustada de acuerdo a las necesidades; porque se requiere, por ejemplo, personal para atender en las torres de la Villa Panamericana y para reforzar el trabajo de la oferta flexible a través de ambulancias. Hay una necesidad creciente y la autorización está siendo dada para que profesionales y técnicos puedan ser contratados. En el caso de la Villa Panamericana se requieren 800, entre profesionales y técnicos.

¿Se ha coordinado con el Minsa la fecha de inauguración de la Villa Panamericana?

Este fin de semana [del 28 al 29 de marzo] debería estar listo. Para la Villa Panamericana se están preparando hasta 3.000 camas. Lo primero que se está habilitando son dos torres para 1.000 camas, eso lo verá EsSalud. Nosotros organizamos y equipamos para atender no solo a pacientes afiliados, sino también del Minsa. Los casos complicados que requieran ingresar a UCI deberán ser atendidos en el hospital de Vitarte, que está a cargo del Minsa en su administración y equipamiento. Allí habrá 200 camas y 50 de UCI. En la actualidad nosotros atendemos a tres personas de las cinco que están en UCI infectadas por el nuevo coronavirus.

Este domingo, la Policía Nacional intervino a médicos integrantes del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú, quienes exigían un mejor equipamiento que protestaban mejor equipamiento para el personal de salud?

No conozco el hecho, ni dónde ha sido. Los stocks que tenía la institución se han distribuido de manera inmediata. Un lote se ha enviado al norte, el día 18 de marzo, con apoyo aéreo. En los próximos días se realizarán hasta 5 entregas más. Creo que hoy han salido por desinformación, no se justifica una protesta.