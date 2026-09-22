Las intervenciones estuvieron orientadas a fortalecer la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así como a prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales y otros riesgos que pueden afectar el bienestar de los trabajadores.
Las intervenciones estuvieron orientadas a fortalecer la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así como a prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales y otros riesgos que pueden afectar el bienestar de los trabajadores.
Por Redacción EC

Más de 100 mil trabajadores de Lima y Callao fueron capacitados en prevención de riesgos laborales en lo que va del año, como parte de las acciones que desarrolla el Seguro Social de Salud (EsSalud) para promover espacios de trabajo más seguros y saludables.

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