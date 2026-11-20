La investigación epidemiológica realizada por EsSalud determinó que el paciente de 53 años que falleció tras contraer viruela del mono en el hospital Guillermo Almenara se contagió fuera del establecimiento de salud. La institución también informó que se trata de un caso aislado y que no se registraron transmisiones entre el personal sanitario ni los familiares del paciente.

Así lo informó Leonel Terrel Gutiérrez, jefe de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Red Prestacional Almenara de EsSalud, quien expresó las condolencias de la institución a los familiares del paciente, quien recibía atención por una enfermedad oncológica.

El especialista explicó que la viruela del mono tiene un periodo de incubación de hasta 21 días. En ese sentido, precisó que el paciente ingresó al hospital el 16 de octubre y presentó los primeros síntomas el 27 del mismo mes.

“Si retrocedemos 21 días desde el inicio de los síntomas, el momento probable de la infección se ubica entre el 3 y el 4 de octubre. Por ello, nuestra investigación epidemiológica descarta por completo que el contagio haya ocurrido dentro del hospital ”, sostuvo Terrel.

Para sustentar esta conclusión, indicó que no se identificaron otros pacientes con diagnóstico de viruela del mono que pudieran haber sido fuente de contagio. Asimismo, señaló que tampoco se reportaron casos entre los trabajadores de salud del establecimiento.

Terrel detalló que el paciente permaneció hospitalizado en un área restringida y ocupó una habitación individual, sin compartir espacio con otras personas. Además, aseguró que el personal encargado de su atención cumplió con las medidas de bioseguridad correspondientes para evitar la propagación de la infección.

Sobre las formas de transmisión, explicó que la viruela del mono se contagia principalmente mediante el contacto físico directo con una persona infectada o con sus pertenencias. También precisó que puede transmitirse durante las relaciones sexuales.

En esa línea, aclaró que la enfermedad no se transmite a través del ambiente, por lo que descartó que los pacientes y usuarios del hospital estén expuestos a un riesgo de contagio por acudir al establecimiento.

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Respecto a los familiares del paciente fallecido, informó que el seguimiento domiciliario está a cargo del Ministerio de Salud (Minsa) y que, hasta el momento, ninguno ha presentado la infección.

Finalmente, aseguró que el caso se encuentra focalizado y controlado. Añadió que las personas que permanecen hospitalizadas en el mismo servicio cuentan con las condiciones de aislamiento y las medidas preventivas necesarias para evitar una eventual transmisión.