El Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará el 18 y 19 de octubre un contingente médico especializado en el Cercado de Lima fin de brindar la atención inmediata a las personas que afronten una emergencia durante la procesión del Señor de los Milagros.

La institución instalará cuatro puestos médicos itinerantes, a cargo del Hospital Perú, y movilizará unidades del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias (STAE) para atender cualquier contingencia durante la procesión.

Estos puntos de atención contarán con un equipo multidisciplinario integrado por médicos, enfermeras, técnicos de campo y conductores.

Para el domingo 18, el primer puesto médico se ubicará en el jirón Caylloma 280, mientras que el segundo se instalará en la intersección de los jirones Ica y de La Unión.

El lunes 19, uno de los puestos médicos se posicionará en Av. Grau 272 y más tarde se desplazará a Av. Grau 741, mientras que el otro estará en Jr. Abtao 293 y luego se ubicará en Jr. Sandia 266.

El equipo médico informó que el plan de contingencia permanecerá activo durante todas las salidas procesionales de la sagrada imagen del Señor de los Milagros, con el objetivo de garantizar la atención oportuna de los fieles. “Nuestro compromiso es velar por la salud y el bienestar de la población que acude masivamente a acompañar al Cristo Moreno”, destacaron.

Ambulancias

Durante ambas jornadas, ambulancias tipo II del STAE brindarán soporte continuo a los puestos de auxilio del Hospital Perú. Asimismo, una ambulancia tipo III (de soporte vital avanzado) acompañará el recorrido de la sagrada imagen de forma permanente.

Todas las unidades contarán con personal médico especializado y equipado para intervenir de inmediato ante situaciones críticas o realizar traslados de emergencia si fuera necesario.