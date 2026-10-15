Este 18 y 19 de octubre EsSalud desplegará ambulancias y puestos médicos itinerantes durante la procesión del Señor de los Milagros.
Este 18 y 19 de octubre EsSalud desplegará ambulancias y puestos médicos itinerantes durante la procesión del Señor de los Milagros.
Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará el 18 y 19 de octubre un contingente médico especializado en el Cercado de Lima fin de brindar la atención inmediata a las personas que afronten una emergencia durante la procesión del Señor de los Milagros.

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