EsSalud despliega personal médico en Gamarra ante las altas temperaturas y la visita del papa León XIV
EsSalud despliega personal médico en Gamarra ante las altas temperaturas y la visita del papa León XIV
Por Redacción EC

Ante el incremento de las temperaturas y la intensa radiación solar en Lima, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará el “Escuadrón Preventivo”, un equipo multidisciplinario que recorrerá zonas de gran afluencia de público para orientar a la población sobre cómo proteger su salud y prevenir emergencias durante los días de calor.

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