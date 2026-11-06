EsSalud despliega personal médico en Gamarra ante las altas temperaturas y la visita del papa León XIV

Ante el incremento de las temperaturas y la intensa radiación solar en Lima, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará el “Escuadrón Preventivo”, un equipo multidisciplinario que recorrerá zonas de gran afluencia de público para orientar a la población sobre cómo proteger su salud y prevenir emergencias durante los días de calor.

La primera jornada se realizará en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, donde especialistas brindarán recomendaciones a comerciantes, trabajadores y visitantes, especialmente ante el aumento del movimiento comercial por la próxima visita del papa León XIV al Perú.

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

La doctora María Salazar, médico emergencista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, advirtió que la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede provocar un golpe de calor, una emergencia que requiere atención médica inmediata.

Entre las principales señales de alerta se encuentran el dolor de cabeza intenso, las náuseas, los vómitos, la temperatura corporal elevada y la confusión. Si una persona presenta desorientación o pierde el conocimiento, debe recibir atención médica de emergencia.

La especialista recomendó evitar la exposición prolongada al sol, permanecer en lugares ventilados, utilizar ropa ligera y tomar agua durante el día.

Cuidado de la piel y alimentación

Por su parte, el doctor Javier Hurtado Rubio, especialista en Dermatología de PADOMI, recordó que la radiación solar puede provocar quemaduras y daños en la piel, además de aumentar el riesgo de cáncer de piel. Recomendó utilizar bloqueador solar con factor de protección (FPS) de 50 o más, reaplicarlo cada dos horas y protegerse con sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV.

También aconsejó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. En tanto, la nutricionista Samy Bustamante aconsejó beber agua durante el día, sin esperar a tener sed, y consumir frutas y verduras con alto contenido de agua para mantener una adecuada hidratación. Asimismo, recomendó evitar el consumo excesivo de bebidas azucaradas.

Prevención en los centros de trabajo

La doctora Consuelo Tovar, médico ocupacional del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT), señaló que los empleadores deben proteger a sus trabajadores de la exposición prolongada al calor. Entre las medidas recomendadas figuran establecer pausas en lugares con sombra, facilitar el acceso permanente al agua y evitar las actividades físicas más exigentes durante las horas de mayor temperatura.

Estas medidas son especialmente importantes para las personas que trabajan al aire libre y los adultos mayores, quienes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por las altas temperaturas.

Primera jornada en Gamarra

El “Escuadrón Preventivo” iniciará sus actividades este martes 10 de noviembre, de 8:00 a.m. a 1:00 p. m., en el Damero B de Gamarra, ubicado en el cruce del jirón Humboldt N.° 1449 con el jirón América, en La Victoria.

La actividad se desarrollará en coordinación con la Municipalidad distrital de La Victoria y la Asociación de Empresarios. Durante la jornada, los especialistas también orientarán a los comerciantes sobre la elección de prendas adecuadas para protegerse del calor y la radiación solar. Recomendarán utilizar ropa holgada, de algodón, colores claros y mangas largas.

Con esta iniciativa, EsSalud busca acercar la prevención a los espacios donde diariamente trabajan y transitan miles de personas para evitar complicaciones de salud durante la temporada de altas temperaturas.