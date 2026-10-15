El Seguro Social de Salud (EsSalud) publicó los lineamientos para que los pacientes hospitalizados en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) puedan contar con un acompañante presencial durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, pero cumpliendo las indicaciones médicas y las medidas de bioseguridad de cada establecimiento.

La medida busca fortalecer la humanización de los servicios de salud y reconocer la importancia del soporte afectivo durante la recuperación. Esta iniciativa, que responde a una política de colocar al paciente en el centro de las decisiones, fue impulsada por la presidenta ejecutiva de EsSalud, la Dra. Zulema Tomas Gonzáles.

Acompañamiento gratuito y con reglas claras

Los lineamientos son de cumplimiento obligatorio en las IPRESS de EsSalud que cuentan con unidades de hospitalización a nivel nacional, incluidos los centros asistenciales bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

Uno de los aspectos fundamentales de la norma es que el ingreso y la permanencia del acompañante son gratuitos. Por ello, no se puede exigir pagos por credenciales ni condicionar el acompañamiento a que el familiar asuma tareas propias del personal asistencial o renuncie a sus derechos.

¿Cómo funcionará el acompañamiento?

La norma establece las siguientes disposiciones:

• Acompañamiento continuo: se permite un acompañante a la vez por paciente, durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, sujeto a criterios médicos y de bioseguridad.

• Acompañantes registrados: se contempla la figura de un acompañante principal y uno alterno, ambos mayores de edad y debidamente registrados.

• Apoyo emocional, no reemplaza labores del personal de salud: el acompañante brinda compañía, escucha y tranquilidad. No reemplaza al personal de salud ni puede administrar medicamentos, realizar procedimientos médicos o manipular equipos.

• Relevos organizados: para mantener el orden, los cambios entre el acompañante principal y el alterno se gestionarán preferentemente hasta las 10:00 p. m.

• Respeto a la privacidad: el acompañamiento no concede acceso a la historia clínica. Además, está prohibido captar o difundir imágenes, videos, audios o datos de pacientes y trabajadores de salud.

Protección especial para niños y pacientes vulnerables

Los lineamientos también contemplan situaciones que requieren especial sensibilidad para escenarios de vulnerabilidad. En Pediatría y Neonatología se priorizará el interés superior del niño para asegurar la permanencia de sus padres.

En el caso de pacientes en fase terminal, se facilitarán horarios flexibles que permitan el acompañamiento y una despedida digna. Cuando el paciente no cuente con una red familiar, se coordinará el apoyo correspondiente a través del voluntariado institucional.

Con esta disposición, EsSalud refuerza su compromiso con una atención que no se limita al tratamiento de una enfermedad, sino que reconoce la importancia de la compañía, la tranquilidad y la dignidad de las personas durante su hospitalización.