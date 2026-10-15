Familiares podrán a los pacientes hospitalizados en centros médicos de EsSalud.
Familiares podrán a los pacientes hospitalizados en centros médicos de EsSalud.
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El Seguro Social de Salud (EsSalud) publicó los lineamientos para que los pacientes hospitalizados en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) puedan contar con un acompañante presencial durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, pero cumpliendo las indicaciones médicas y las medidas de bioseguridad de cada establecimiento.

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