Edwin, de 10 años y natural del distrito de Cotabambas, en la región Apurímac, culminó satisfactoriamente su tratamiento contra el meduloblastoma, un tumor maligno que se desarrolla en el cerebelo, zona del cerebro relacionada con el equilibrio y la coordinación.

Diagnosticado hace un año, este valiente niño recibió un manejo especializado en cirugía, quimioterapia y seguimiento médico permanente. Tras completar su tratamiento, Edwin tocó la tradicional campana del Servicio de Pediatría Oncológica, como símbolo del cierre de esta etapa.

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Ahora, continuará con controles médicos periódicos para evaluar su evolución y recuperación. Su atención fue posible gracias al trabajo coordinado de los especialistas de Pediatría Oncológica, Neurocirugía y las diferentes áreas involucradas en su tratamiento.

En tanto, Maya tiene 6 años y es natural del distrito cusqueño de Quellouno, provincia de La Convención. Culminó su tratamiento contra el nefroblastoma o tumor de Wilms, un cáncer que afecta principalmente a los riñones.

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La pequeña fue diagnosticada cuando tenía 4 años y, luego de completar su tratamiento, recibió su última sesión de quimioterapia con una evolución favorable.

Trabajo articulado

La doctora Cinthia Umán, pediatra oncóloga de Essalud Cusco, explicó que el diagnóstico oportuno y el manejo especializado fueron factores determinantes en la evolución de ambos pacientes.

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La especialista informó que la atención de niños con enfermedades oncohematológicas requiere la participación de diferentes especialidades y un seguimiento permanente. Asimismo, destacó que EsSalud realiza las referencias correspondientes a hospitales especializados de Lima cuando los pacientes requieren procedimientos o tratamientos de mayor complejidad, complementando la atención brindada en la Red Asistencial Cusco.

Durante el proceso de atención, las familias también reciben orientación y acompañamiento por parte del equipo de salud. Giuliana Cárdenas, madre de Maya, destacó el seguimiento realizado por los profesionales durante el tratamiento de su hija.

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“Al principio fue muy difícil recibir el diagnóstico, pero el acompañamiento permanente del equipo médico nos ayudó a continuar con el tratamiento. Estamos muy agradecidos, mi hija ha culminado esta etapa”, manifestó.

La gerente de la Red Asistencial Cusco, Ivonne Muñoz Torres, dijo que en ambos casos el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el trabajo multidisciplinario fueron fundamentales para mejorar el pronóstico de los niños.