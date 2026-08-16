Dos niños de 10 y 6 años pudieron vencer al cáncer gracias a tratamientos oncológicos especializados. (Foto: Essalud)
Dos niños de 10 y 6 años pudieron vencer al cáncer gracias a tratamientos oncológicos especializados. (Foto: Essalud)
Por Redacción EC

Edwin, de 10 años y natural del distrito de Cotabambas, en la región Apurímac, culminó satisfactoriamente su tratamiento contra el meduloblastoma, un tumor maligno que se desarrolla en el cerebelo, zona del cerebro relacionada con el equilibrio y la coordinación.

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