El Departamento de Psiquiatría del hospital Guillermo Almenara registra más de 11 mil consultas externas mensuales. (Foto: GEC)
El Departamento de Psiquiatría del hospital Guillermo Almenara registra más de 11 mil consultas externas mensuales. (Foto: GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > Manuel Melga
Por Redacción EC

La atención de la salud mental desde la infancia permite identificar oportunamente problemas como el trastorno del espectro autista (TEA), la ansiedad y la depresión, y facilita el inicio temprano de intervenciones. En el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, el Departamento de Psiquiatría registra más de 11 mil consultas externas mensuales, de las cuales alrededor de 4 mil corresponden a niños y adolescentes.

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