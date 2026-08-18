La atención de la salud mental desde la infancia permite identificar oportunamente problemas como el trastorno del espectro autista (TEA), la ansiedad y la depresión, y facilita el inicio temprano de intervenciones. En el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, el Departamento de Psiquiatría registra más de 11 mil consultas externas mensuales, de las cuales alrededor de 4 mil corresponden a niños y adolescentes.

Bernardo Cano Uría, jefe del Departamento de Psiquiatría de este establecimiento hospitalario, informó que el incremento de casos de TEA, ansiedad y depresión en menores ha elevado la demanda de atención.

El hospital Almenara es el único establecimiento de la Seguridad Social a nivel nacional que cuenta con un servicio especializado de Psiquiatría de Niños y Adolescentes y logra diagnósticos precisos de TEA en niños, incluso antes de que cumplan los 2 años de edad, lo que permite iniciar intervenciones tempranas.

Continuidad terapéutica

Ante la creciente demanda, los especialistas atienden más de 20 pacientes por turno, frente a los 12 programados como referencia. Para garantizar la continuidad terapéutica, el hospital articula intervenciones de lenguaje, terapia ocupacional, familiar y conductual, según las necesidades de cada niño. La detección temprana permite intervenir oportunamente y acompañar al menor y su entorno familiar.

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En los adultos, la depresión y ansiedad continúan entre las principales causas de consulta, mientras aumenta la atención de pacientes con patología dual, que combina adicciones y otros trastornos de salud mental.

Entre las principales conductas se encuentran el consumo de alcohol, marihuana y cocaína, además de nuevas adicciones como la ludopatía y dependencia de pantallas, y la vigilancia frente al consumo ilícito de fentanilo.

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El Departamento de Psiquiatría cuenta con cuatro servicios: Psiquiatría de Niños y Adolescentes, Psiquiatría del Adulto, Hospital de Día y Conductas Adictivas.

El Hospital de Día aplica el modelo de hospitalización parcial, mientras que Psiquiatría de Enlace brinda soporte a pacientes con enfermedades crónicas como lupus, psoriasis y artritis, integrando la atención de salud mental al tratamiento de sus enfermedades físicas.

El especialista explicó que los problemas de salud mental están relacionados con factores como pobreza, violencia, maltrato infantil, incertidumbre, secuelas de la pandemia y experiencias traumáticas.

Frente a ello, Essalud destacó la importancia de reconocer las señales de alerta, buscar atención oportuna y no esperar a que los problemas se agraven. La prevención y la detección temprana son parte del cuidado integral de la salud.