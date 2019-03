EsSalud lanza línea exclusiva para priorizar atención a mujeres víctimas de violencia

A un día de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer y bajo el lema “Somos mujeres, somos valientes”, el Seguro Social (EsSalud) lanzó la línea telefónica EsSalud en Línea (411-8000, opción 6) para permitir que las mujeres víctimas de violencia agilicen su atención médica en los hospitales de la institución.

“Se busca garantizar y agilizar la atención a las mujeres víctimas de violencia en el hogar y a los integrantes de los grupos familiares, poniendo a su disposición los servicios que brinda la institución a través de la central de EsSalud en Línea”, expresó la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli.

“Nuestra red de teleoperadoras brindará orientación, soporte emocional a la persona afectada que llame en estado de crisis o shock, y, sobre todo, agilizará la atención médica que se requiera en los establecimientos de salud más cercanos”, agregó.

La funcionaria indicó que, a través de la línea, se hará seguimiento del caso, verificando su registro y constatando que el usuario recibió la atención.

Mollineli explicó que este servicio estará disponible de lunes a domingo y las 24 horas del día. “Además de ello, es inclusivo, pues brinda atención en castellano y quechua, y próximamente también en aimara”, comentó.

En su primera etapa esta iniciativa se desarrollará en Lima y Callao, y luego se ampliará de manera progresiva en las 26 Redes Asistenciales de EsSalud de todas las regiones del Perú.

-Aseguradas y no aseguradas-

Molinelli resaltó que en caso de emergencias también se atenderá a las mujeres no aseguradas. Recordó que la respuesta de EsSalud en casos de emergencia por violencia ha sido inmediata, sean aseguradas o no. Puso como ejemplo los casos de Eyvi Agreda y Juanita Mendoza.

“Esta línea brinda una atención democrática a aquellas mujeres anónimas que requieren de la asistencia médica urgente”, señaló.