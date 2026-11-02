El correcto lavado dura entre 40 y 60 segundos, e incluye mojar las manos, aplicar suficiente jabón y frotar exhaustivamente las palmas, dorsos, espacios entre los dedos, pulgares y la zona de las uñas. (Foto: Essalud)
El correcto lavado dura entre 40 y 60 segundos, e incluye mojar las manos, aplicar suficiente jabón y frotar exhaustivamente las palmas, dorsos, espacios entre los dedos, pulgares y la zona de las uñas. (Foto: Essalud)
Por Redacción EC

El lavado constante de manos es la mejor arma para prevenir enfermedades diarreicas agudas (EDA) y afecciones respiratorias (IRA), cuyo riesgo aumenta durante la temporada de lluvias y altas temperaturas asociadas al Fenómeno El Niño, que ya llegó a nuestro país.

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