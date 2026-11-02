El lavado constante de manos es la mejor arma para prevenir enfermedades diarreicas agudas (EDA) y afecciones respiratorias (IRA), cuyo riesgo aumenta durante la temporada de lluvias y altas temperaturas asociadas al Fenómeno El Niño, que ya llegó a nuestro país.

Así lo advirtió Gladys Barzola Cerrón, enfermera del Seguro Social de Salud (Essalud), quien señaló que una buena higiene de las manos ayudaría a prevenir la propagación de gérmenes que provocan enfermedades comunes, como las infecciones respiratorias y diarreicas.

Señaló que el agua y jabón ayudan a prevenir la propagación de enfermedades que se traslada con la manipulación de objetos que contiene gérmenes perjudiciales o bacterias.

“Es muy importante que sepan lavarse las manos, muchas veces creen que en enjuagarse con agua es suficiente y eso no es así, para una correcta higiene es necesario agua y jabón”, dijo.

Por ello, explicó que es necesario reforzar las medidas de higiene en la familia a fin de evitar las enfermedades, principalmente las diarreicas, que suelen aparecer durante el Fenómeno El Niño y que afectan a la población más vulnerable como ancianos o niños.

Dijo que las madres de los niños al cambiar pañales deben lavarse las manos con abundante agua y jabón a fin de evitar que los gérmenes y bacterias se propaguen entre la familia.

Lavado correcto

Explicó que el correcto lavado dura entre 40 y 60 segundos, e incluye mojar las manos, aplicar suficiente jabón y frotar exhaustivamente las palmas, dorsos, espacios entre los dedos, pulgares y la zona de las uñas mediante movimientos de rotación y fricción mutua.

Finalmente, se deben enjuagar con agua, secar minuciosamente con papel toalla desechable.

“En primer lugar se moja las manos, debemos aplicarnos el jabón, frotarnos las palmas para que las bacterias se eliminen, luego pasamos al lado dorsal de las manos, luego volvemos palma con palma, después lavamos nuestros nudillos, los dedos pulgares y muñecas”, anotó.