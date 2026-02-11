Médicos del Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega de la Red Prestacional Sabogal, del Seguro Social de Salud (Essalud), realizaron dos cirugías para restituir el tracto intestinal y corregir una hernia gigante a un paciente de 65 años que vivía más de dos años con una bolsa de colostomía.

Se trata de Omar Vicente Luna, un exfutbolista argentino que hace 20 años se nacionalizó peruano, quien gracias a estas intervenciones quirúrgicas de alta complejidad ha mejorado su calidad de vida.

El doctor Robert Campos, cirujano coloproctólogo del Hospital Negreiros, explicó que el tratamiento se realizó en dos etapas debido a la delicada condición inicial del paciente.

“El señor Omar tuvo un antecedente de una enfermedad diverticular complicada. Con el transcurrir de los meses fue recuperándose y se le planteó la posibilidad de hacer una reconstrucción de su tránsito intestinal”, detalló.

El médico explicó que el primer desafío fue la restitución del tránsito intestinal, necesaria para retirar la bolsa de colostomía. “Fue una operación compleja porque muchas veces los pacientes que operamos ya han sido tratados en otra institución y encontramos múltiples adherencias intestinales muy difíciles de manejar para evitar lesiones”, señaló.

Para asegurar una evolución favorable del paciente, se aplicó el protocolo ERAS (Recuperación Mejorada Después de la Cirugía, por sus siglas en inglés), el cual permite una alimentación temprana.

Para la cirugía de corrección de la hernia gigante, el doctor Óscar Altamirano, coordinador del equipo de Pared Abdominal del Hospital Negreiros, utilizó una técnica innovadora previa a la intervención, la cual consistió en preparar a los músculos aplicando toxina botulínica e insuflando aire progresivamente.

“Esto permitió estirar los tejidos para colocar una malla de refuerzo y cerrar la hernia sin complicaciones”, señaló.

El paciente es un exfutbolista que jugó en el club Instituto de Córdoba de la Primera División del fútbol argentino. Hoy se dedica a la música junto a su nieto y celebra su recuperación en su casa del distrito limeño de San Miguel.

“Actualmente me siento muy, pero muy bien. Vivo una vida tranquila. Estoy eternamente agradecido con todo el personal. Los doctores fueron geniales. Unos ángeles que Dios puso en mi vida”, dijo.