El programa Padomi Niños está dirigido a menores de 18 años que presentan limitaciones físicas y/o cognitivas que dificultan su traslado a un establecimiento de salud. (Foto: EsSalud)
El programa Padomi Niños está dirigido a menores de 18 años que presentan limitaciones físicas y/o cognitivas que dificultan su traslado a un establecimiento de salud. (Foto: EsSalud)
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Con el objetivo de acercar los servicios de salud a los menores más vulnerables, Padomi Niños de EsSalud realizó más de 23 mil atenciones médicas domiciliarias entre enero y mayo de este año, beneficiando a 1,040 pacientes afiliados en Lima Metropolitana y el Callao.

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