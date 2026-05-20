El Seguro Social de Salud (EsSalud) realizará en la ciudad de Trujillo entre 50 y 60 cirugías reconstructivas gratuitas a niños con labio leporino y paladar hendido gracias a la alianza estratégica establecida con la organización internacional Global Smile Foundation.

Las intervenciones se desarrollarán entre el 22 al 30 de mayo de 2026 en el Hospital Virgen de la Puerta, en La Libertad, donde se ejecutará también cerca de 300 procedimientos dentales gratuitos, además de actividades académicas dirigidas al personal médico asistencial.

“Estamos muy emocionados de iniciar en la ciudad de Trujillo, donde haremos cirugías a más de cincuenta pacientes”, señaló el presidente de Global Smile Foundation, Dr. Usama Hamdan.

La alianza entre EsSalud y Global Smile Foundation se mantiene desde el año 2008 y ha permitido el desarrollo de misiones médicas humanitarias y programas de fortalecimiento de capacidades para especialistas en atención integral de fisura labio-palatina, principalmente en la Red Asistencial La Libertad.

En esa línea de alianza estratégica con Global Smile Foundation, el Perú sería la sede para el 9. ° Taller Internacional de Atención Integral de la Fisura Labiopalatina (CCCW 2029) a desarrollarse en Lima. (CCCW 2029). Diversos países de América Latina han manifestado interés; sin embargo, nuestro país ha sido identificado como una sede prioritaria, considerando la experiencia previa y el impacto alcanzado en 2019.

Impacto social

Por su parte, el presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda, resaltó el impacto social que tienen estas intervenciones en la vida de los menores y sus familias. “Los niños deben ser reivindicados en nuestra sociedad. Estas operaciones permiten que puedan reintegrarse a la unidad escolar, evitar la marginación y elevar su autoestima”, manifestó.

El presidente de EsSalud destacó también el compromiso del personal médico que participará en esta misión internacional. “Nuestros cirujanos y anestesiólogos están motivados a seguir apoyando esta iniciativa. Vamos a estar ahí respaldando este esfuerzo y esperamos que pueda extenderse también hacia el norte del país, incluyendo Piura”, agregó.