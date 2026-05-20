Resumen

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Las intervenciones se desarrollarán entre el 22 al 30 de mayo de 2026 en el Hospital Virgen de la Puerta, en La Libertad, donde se ejecutará también cerca de 300 procedimientos dentales gratuitos.
Las intervenciones se desarrollarán entre el 22 al 30 de mayo de 2026 en el Hospital Virgen de la Puerta, en La Libertad, donde se ejecutará también cerca de 300 procedimientos dentales gratuitos.
/ ERIH22
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El Seguro Social de Salud (EsSalud) realizará en la ciudad de Trujillo entre 50 y 60 cirugías reconstructivas gratuitas a niños con labio leporino y paladar hendido gracias a la alianza estratégica establecida con la organización internacional Global Smile Foundation.

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